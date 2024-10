Már csak egy hajszállal van 400 fölött a forint

A múlt hét második felében erősödni tudott a forint, rövid időre át is vitte a 400-at felülről az euróval szemben, ám végül visszatért a fontos szint fölé. Ezt a hetet is 400 felett kezdi a jegyzés az euróval szemben, ám a hét sok olyan esemény történik, ami jelentős mozgásokat hozhat a forint piacán.

A forint az elmúlt néhány hétben 400 felett járt az euóval szemben, néhány napra a 402-t is megkóstolta. Múlt héten Virág Barnabás MNB-alelnök a Portfolio konferenciáján elmondta, hogy nem csak októberben maradhat változatlan a kamat, ezzel pedig erőt adott a forintnak. A magyar deviza átmenetileg 400 alá erősödött, ám végül visszatért a fontos szint fölé.

Ezt ahetet hajszállal 400 fölött kezdi a jegyzés.

Hétfő reggel 400 forint 10 fillérbe kerül az euró, ez egyelőre nem jelent elmozdulást a pénteki szinthez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ma reggel erősödik, ami jellemzően nem jelent jót a feltörekvő devizák számára. 1,085 felett a jegyzés az euróval szemben. Az Európai Központi Bank múlt héten egy héja vágást hajtott végre, ami némileg erősítette az eurót, ám ez a hatás nem tűnik tartósnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben így értelemszerűen gyengül a forint. A magyar deviza 0,1%-kal értékelődött le ma reggel a dollárral szemben, egy dollár most 368 forint 60 fillért ér.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A héten is lesznek fontos események. A forint szempontjából meghatározó lesz a pénteki hitelminősítés, a Standard&Poor's mond ítéletet Magyarországról. Az MNB holnapi kamatdöntése is fontos lenne, ám a jegybank gyakorlatilag már előre bejelentette a lépést, így itt aligha látunk majd meglepetést. Ezen felül érdemes lesz nézni az európai beszerzésimenedzser-indexeket is, amelyek a nemzetközi hangulaton keresztül visszahathatnak a forintra is, ugyanis az ezurópai kilátások most izgatják a befektetőket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ