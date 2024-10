403 felett kezdi a napot a forint

Nagyot gyengült a forint szerdán, 403 fölé ment a jegyzés az euróval szemben, és ott is ragadt. Ma is itt kezd a forint, 403 forint 10 fillérbe kerül az euró, ez közel van a 2023 januári mélyponthoz.

A dollár tegnap gyengült az euróval szemben, ismét 1,08 fölé került a jegyzés, ma reggel az EURUSD 1,082 körül jár. A dollár tegnapi gyengüléséből a forint nem tudott profitálni, nem láttuk az ilyenkor szokásos forinterősödést.

A dollárral szemben a napokban 2023 márciusi mélypontra gyengült a forint, ma reggel sincs messze a lokális mélyponttól, 372 forint 50 fillérbe kerül most a dollár.

Fontos lesz a mai nap,

este teszi közzé ugyanis hitelbesorolásról szóló döntését az S&P, ami jelentősen kihathat a forintra is. Jövő héten és azután pedig szintén fontos események lesznek. Az amerikai elnökválasztás hatására (is) erősödik a dollár, és emiatt van nyomás a forinton is, valamint a Fed is kamatdöntő ülést tart, az amerikai kamatpálya várható alakulása pedig szintén visszahat a forintra. Előtte még jönnek munkanélküliségi adatok az USA-ból, valamint inflációs adatok az eurózónából.

