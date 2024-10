Ütik tovább a forintot, hajszálra a 405-ös szint

Technikai elemző szemével nézve a kurzust azt mondhatjuk, hogy a tavaly augusztusi és idén márciusi lokális EUR/HUF tetőpontra húzott emelkedő trendvonal most 405,2-nél tart, és ez lehet rövid távon az első fontosabb ellenállás, amibe beleütközhet az árfolyam, azaz akár megálljt is parancsolhat a forint esési hullámának. Érdekes lesz ezért is figyelni a következő napokban az árfolyamot.

