Újra ütöttek egyet a forinton, 407 felett az euró

A forint esése mellett a határidős kamatláb-megállapodások továbbra is azt árazzák, amit hétfőn is írtunk, hogy huzamosabb ideig, akár fél évig a mostani 6,5%-on maradhat a jegybanki alapkamat. Nincs tehát most tér a további jegybanki vágásra, a piac is így gondolja az MNB múlt heti üzenetével összhangban.

Két másik fontos piaci mutatóra is ránéztünk: