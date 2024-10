Mélypontjáról fordult le a forint

Legutóbb közel két éve volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben. Csütörtökön már a 410 forintos szint közelében is járt az EUR/HUF kurzusa, ami meglehetősen aggasztó annak fényében, hogy nagyon nehéz napok várnak most a forintra. Megnéztük, hogy mit mutatnak a grafikonok, és hogy meddig gyengülhet még a forint. Tényleg elszállhat az euró árfolyama? Hasonló témákkal is foglalkozunk a november 6-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Jelentkezés és regisztráció itt.