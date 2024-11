Kapaszkodik a forint a nagy napon

A forint gyengült a republikánus győzelem hatására, ahogy azt az elemzők előre megmondták. Donald Trump protekcionista politikája nem tenne jót a kereskedelmi partnereknek, az európai indexek is lefordultak a győzelme hatására. A forint 412 foirint 30 fillérig gyengült tegnap az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár is erősödött az euróval szemben a Trump-győzelem hírére, hiszen a republikánus elnöktől olyan gazdaságpolitikát vár a piac, ami erősebb dollárt eredményezhet. A vámok emelése és a költekezés magasabb inflációs pályát jelent, ami egyben magasabb kamatpályát is, ez pedig már be is árazódott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forintot a dollárral szemben csúnyán arrébb rakták a befektetők tegnap, 385-is szintig gyengült a jegyzés. Ma ebben van némi korrekció, 380 forint 80 fillérbe kerül most egy dollár, ma eddig 0,3%-ot erősödött a forint az amerikai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap legfontosabb eseménye a Fed kamatdöntése lesz.

Az amerikai jegybank várhatóan 25 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatot, ám az igazán fontos kérdés az lesz, hogy milyen üzenetet küld a jövőre vonatkozóan. Trump politikája várhatóan magasabb inflációs környezetet jelent majd, kérdés, hogy erre reagál-e majd a Fed, a politikai eseményeket ugyanis önmagukban nem szokták kommentálni. Egy erős üzenet kibillentheti a forintot is, ám ha Jerome Powell elnök épp azt mondja majd, hogy az elnökválasztás nincs hatással a kamatpolitikára, az erőt adhat a forintnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images