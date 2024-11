Trump győzelmét emésztgeti a forint, de ma sem lesz könnyű napja

Portfolio 2024. november 07. 08:10

Az elemzők várakozása az volt, hogy egy esetleg Trump-győzelem után a forint tovább gyengülhet, és ennek láttuk is jeleit, 412 fölé is benézett a jegyzés. Innen visszajött 410 alá, és a csütörtök reggelt is ez alatt kezdi. Ám a mai nap is mozgalmas lesz, ma tartja kamatdöntő ülését ugyanis az amerikai jegybank.