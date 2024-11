Dollárgyengülés segíti a forintot: 407 alatt az árfolyam

Portfolio 2024. november 15. 13:34

A délelőtti órákban a dollár gyengülése miatt a forintnak is jól megy. Az euróval szemben 406 környékére, míg a dollár szemben rövid időre 384 alá is erősödött a magyar fizetőeszköz. A dollár szempontjából a délutáni amerikai kiskereskedelmi adatok lesznek fontosak, ez áttételesen a forintban is hozhat mozgásokat.