Nagy mozgások után egyelőre nyugvópontra lelt a forint

Portfolio 2024. november 20. 08:20

Az előző hetekben 412 és 404 környékén is járt a forint, ám az utóbbi pár napban a kilengések után mindig visszatért 408 körüli szintre. Ma reggel is itt tart a jegyzés, kis erősödést látunk az euróval szemben. A forint a dollárral szemben is erősödik, a dollárban az euróval szemben egyelőre nincs mozgás.