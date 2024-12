Elmúlt a jegybanki hatása, gyengül a forint

Az Ifo bizalmi index vártnál rosszabb adatai közlése után az euró gyengülni kezdett a dollárhoz képest, ez pedig a forintárfolyamot is elrántotta. Közel 1 egységnyit rontva, 409,5-nél jár a kurzus, miután a magyar deviza együtt is mozog az euróval, valamint a rosszabb németországi kilátások a két gazdaság összekapcsoltsága miatt kedvezőtlen hat a magyar növekedésre is. Közben pedig már a piacok a jegybankra is figyelnek – az MNB ugyan a várakozások szerint nem módosít majd a kamatszinten, de a spekulánsok ilyenkor mindig aktívabbak.

