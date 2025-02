Megint erősödni próbál a forint

Portfolio 2025. február 20. 13:55

Szerdán – technikai elemzési szemüvegen keresztül nézve - mintaszerűen gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben, igaz kellett hozzá egy lényeges fundamentális kiváltó tényező is: az európai szempontból előnyös, és tartós ukrajnai béke esélyének csökkenése. Nagyon durva üzengetésbe ment ugyanis át Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a helyzet, amely erősíti az európai vezető politikusokban azt a képet, hogy az Egyesült Államok Oroszországgal a gyors alkuban érdekelt, ez pedig az európai biztonságpolitikára súlyos hatásokat gyakorolhat. Az európai szempontból előnyös és tartós béke piaci kiárazódása nemcsak a forintot, hanem a lengyel zlotyt is gyengítette tegnap, illetve maga az euró is gyengült kicsit a dollárral szemben, és ma is ez a téma lehet a fő piaci mozgatórugó néhány amerikai makroadat mellett.