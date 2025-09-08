  • Megjelenítés
Csúcsközelben a forint
Deviza

Csúcsközelben a forint

Portfolio
Hétfőn reggel 393 közelében kezdi a napot a forint az euróval szemben, vagyis a hazai deviza továbbra is éves csúcsa közelében mozog.
Megosztás

393 alatt

Délelőtt a 393-as szint alá kapaszkodott a forint. Fél 10 előtt 392,78 körül alakul a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Csúcsközelben a forint

Erős maradt a forint hétfőn reggel is. Az euróval szemben 393,09-nél jár a kurzus. Utoljára egy éve volt olyan erős a forint, mint az elmúlt napokban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 335,45-nél jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró/dollár 1,171-nél alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
  • Magyarországon a költségvetési egyenleg augusztusi alakulását ismerjük meg, ami kifejezetten érdekes lesz.
  • Nemzetközi fronton a német ipari adatok és az amerikai fogyasztói inflációs várakozások lesznek meghatározóak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
forint
Portfolio signature
Megszólaltak az elemzők a forint jövőjéről
Pénzcentrum
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility