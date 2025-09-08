Csúcsközelben a forint

Erős maradt a forint hétfőn reggel is. Az euróval szemben 393,09-nél jár a kurzus. Utoljára egy éve volt olyan erős a forint, mint az elmúlt napokban.

A dollárral szemben 335,45-nél jár az árfolyam.

Az euró/dollár 1,171-nél alakul.

Magyarországon a költségvetési egyenleg augusztusi alakulását ismerjük meg, ami kifejezetten érdekes lesz.

Nemzetközi fronton a német ipari adatok és az amerikai fogyasztói inflációs várakozások lesznek meghatározóak.

