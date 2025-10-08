Itt a fordulat a forint árfolyamában?

A keddi kereskedésben jelentős veszteségeket szenvedett el a forint, az euróval szembeni árfolyama a 393-as szintig emelkedett a megelőző 389-es szintekről. Ez azzal függött össze, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio konferenciáján megüzente: itt az ideje a kamatcsökkentésen gondolkodni idehaza is, mert a feltételek adottak. Erre több jegybankár is reagált, de egyelőre nem tudott a forint visszaerősödni.

A forint emiatt gyengült, hiszen a kamatcsökkentések lehetőségének felmerülése és felerősödése új forgatókönyv, valamint a jegybank és kormány közötti vita kiéleződése sem tesz jót a hazai eszközök megítélésének.

Az euró-forint jegyzések a szerda reggeli kereskedést ugyanúgy a 393-as szint felett indítják.

Az EUR/HUF kurzusa egyébként szeptember 10. óta nem volt ilyen magasságokban.

A szerdai kereskedés is izgalmasnak ígérkezik, hiszen 8:30-kor jön a magyar inflációs adat, 11 órakor pedig képet kaphatunk a költségvetés szeptemberi teljesítményéről.

A dollár ellenében a tegnapi gyengülés után már több mint egyhavi mélypontról beszélünk.

A hazai fizetőeszköznek nem segít, hogy a dollár napok óta menetelésben van, és például az euróval szemben is már több mint egyhavi csúcsán jár.