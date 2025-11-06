Lehet még szufla a forintban – Megint a magyar deviza szárnyalásáról beszélnek

A közép-kelet-európai devizák 2025-ben a feltörekvő piac egyik legjobb teljesítményét mutatják, a nemzetközi befektetők pedig most arra fogadnak, hogy a jelentős kamatkülönbözetük még hosszabb távon fennmarad – írja a Bloomberg.

A Bloomberg csütörtökön megjelent cikke szerint a forint, a lengyel zloty és a cseh korona is kétszámjegyű erősödést mutatott idén a dollárral szemben, a helyi devizás kötvényeken pedig már 17-23%-os hozamot érhettek el a befektetők dollárban számolva.

Egyre több feltörekvő piaci szakértő számít arra, hogy a tendencia folytatódik, mivel a kelet-európai jegybankok óvatosak a kamatcsökkentéssel kapcsolatban az inflációs kockázatok miatt. Mindhárom ország jegybankja jelezte már, hogy nem dőlnek hátra az inflációs kockázatokkal kapcsolatban.

Az erősödés még folytatódhat, amiben a kulcselem a magas kamat

- mondta a lapnak Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója, aki elsősorban a forint erősödésére fogad régóta.

Zsiday Viktor, a Citadella Alap portfóliómenedzsere azt tette hozzá, hogy az idei év tapasztalata a feltörekvő piacon, hogy minél inkább próbálja a politika egy ország működését befolyásolni, annál inkább megjelenik a nyomás a jegybankon.

A cikk szerint a következő időszakban is jöhetnek még kihívások a régió számára, Csehországban például a jegybank függetlensége kerülhet kereszttűzbe az októberi parlamenti választások után. Andrej Babis kormányfő ugyanis korábbi ciklusa idején élesen kritizálta a magas kamatokat, a jegybankot hibáztatta a gyenge gazdasági növekedésért. A mostani választási kampányban Babis kiemelte, hogy a jegybank független, ugyanakkor hozzátette, hogy az eurózóna szintjére kellene csökkentenie az irányadó kamatot. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 3,5%-os cseh alapkamat 2% környékére kellene, hogy essen a kormányfő szerint.

A régiós devizák erejét veszélyeztetheti a dollár erősödése is, jelenleg

a piaci pozicionáltság kifeszített, különösen a forint esetében

- tette hozzá a Bloombergnek Szabó Viktor, az Aberdeen igazgatója.

Ennek ellenére a legtöbb szakértő azt gondolja, hogy egyelőre korai az erősödés végéről beszélni. A napokban a BNP Paribas közölte friss elemzésében, hogy továbbra is optimista a közép-kelet-európai devizák kilátásait illetően elsősorban a monetáris politika óvatossága miatt. A Commerzbank pedig azt emelte ki, hogy a feltörekvő piaci devizák jelenleg jó helyzetben vannak a dollár mérsékelt erősödése mellett is. Különösen igaz ez a forintra a 6,5%-os magyar alapkamat mellett.

Az amerikai kamat csökkentése a feltörekvő piac számára is lehetőséget teremthet a lazításra, de ezt nem minden ország fogja kihasználni

- mondta Michael Pfister, a Commerzbank elemzője.

Címlapkép forrása: Shutterstock

