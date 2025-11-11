Fontos információk derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról - Mit csinál a forint?

Nagy Márton megemelné a banki extraprofitadót 2026-ban, itt a friss javaslata!
A tervezettnél rosszabb makrogazdasági pálya (alacsonyabb GDP-növekedés és magasabb infláció), valamint az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány 5%-ra emeli az idei és jövő évi hiánycélt is - árulta el egy háttérbeszélgetésen Nagy Márton, aki részletezte azt a kormányzati szándékot is, hogy a jövő év elején a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj egy heti részletét kaphatják kézhez. A nemzetgazdasági miniszter elmondása szerint így három éven át (2024-2025-2026) stagnálni fog a GDP-arányos deficit, és az államadósság is (73,5%-on). Jövőre ez azt is jelenti, hogy a pénzforgalmi hiány 1227 milliárd forinttal 5445 milliárd forintra emelkedik az eredeti tervekhez képest és ezt az extra finanszírozási igényt várhatóan 2026 elején devizakötvény-kibocsátással fedezi a kormány. A háttérbeszélgetésen az is kiderült, hogy jövőre az 5%-os hiánycélt úgy tudja vállalni a kormány, hogy már most teljes egészében zárolja a 192 milliárd forintos általános tartalékot, a bankok és pénzügyi vállalkozások extraprofit-adójából származó költségvetési bevételt pedig megduplázná az eredeti elképzelésekhez képest. Vagyis az eddig tervezett 185 milliárd forint helyett 370 milliárd forintot szedne be 2026-ban banki extraprofitadóból. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egyelőre a minisztérium javaslata, a kormány erről még nem döntött, de azt is részletezte, hogy milyen kulcsok és új szabályok mellett jönne ki a duplázódó banki teher.
Stabil a forint árfolyama
Csendesen zajlott az esti kereskedés a devizapiacokon, az euró árfolyama alig mozdult el a 383,5-től.
Enyhe gyengülés után stabilizálódott a dollár árfolyama
Az esti órákban kis mértékben gyengült az amerikai dollár az euróval szemben: a közös európai fizetőeszköz egysége most 1,156 dollárba kerül.
Enyhén erősödött a forint
Kis mértékben erősödött a forint a dollárral szemben az elmúlt órában, a zöldhasú jegyzések így jelenleg 331,7 forint.
Jól tartja magát a forint
Nem követte erőteljes piaci reakció Nagy Márton kora esti bejelentéseit: a forint euróval szembeni jegyzése 383,4 körül jár, míg a dollár egységéért jelenleg 331,9 forintot kell fizetni.
Új részletek derültek ki az amerikai pénzügyi védőpajzsról
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy esti sajtóeseményen számos új információt árult el a körvonalazódó magyar-amerikai pénzügyi megállapodásról. A tárcavezető elmondása alapján a megállapodás tartalmazhat swap-line-t (jegybankok között, illetve az amerikai pénzügyminisztérium és az MNB közt), szabad felhasználású hitelt, fejlesztési hitelt, illetve infrastrukturális hitelt.
A védőháló elemei épülnek, de egyelőre technikai szinten folynak az egyeztetések, dolgoznak rajta az érintett felek
- mondta a nemzetgazdasági miniszter.
Nagy Márton a végén azt is hozzátette, hogy a fejleményekről már tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot is.
Nagy Márton: Magyarországnak is szüksége van egy big brother-re!
Magyarországnak szüksége van pénzügyi téren is egy nagy testvérre, mert az Európai Unió nem látja el ezt a szerepét - mondta el egy hétfői háttérbeszélgetésen Nagy Márton a kormány washingtoni útján megkötött egyik megállapodási elem, a pénzügyi védőpajzsról. A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a magyar megállapodás nem hasonlítható össze az argentin esettel.
Korrigál a forint a dollárral szemben
A forint a dollárral szemben 17 óra előtt 332,1-ig korrigált. Ma korábban 331 és 333,5 között mozgott.
Tartja magát a forint
A forint az euróval szemben egy egységnyit erősödött és a 383,5-ös szint körül mozog.
A dollárral szemben 0,8 egységnyi forinterősödést történt eddig ma, a kurzus 331,7 körül forog.
A megtorpanás után újra megindult a forint
Az euróval szemben egy átmeneti korrekciót követően most újra erősödget a magyar deviza: a forintárfolyam már újra 383,5 alatt van. Ezek a kilengések nem számítanak nagy elmozdulásnak, leginkább a hétfői amerikai piacnyitás és a javuló globális hangulatra reagálnak a piacok, miután az amerikai szenátus vasárnap este előrelépést tett a hónapok óta tartó kormányzati leállás lezárása felé.
A megállapodás lehetősége erősítette a kockázatvállalási étvágyat, ami a részvénypiacok emelkedése mellett a devizapiacokon is megjelent. Ilyenkor általában bizonytalanság csökkenése mérsékli a dollár iránti menedékkeresletet, ezért a befektetők óvatosabban pozicionálnak az USD-ben, és a főbb devizapárokban iránykeresés figyelhető meg. Az EUR/USD nagyjából stabil maradt, mivel a piac továbbra is kivár a leállás feloldása után, a hét második felében érkező amerikai makroadatok – különösen a frissített munkaerőpiaci számok – előtt.
Az euró napközben kétszer is tesztelte már az 1,158-nál lévő ellenállást.
Megfordult a forintárfolyam
A korábbi napközbeni csúcsokról elkezdett visszagyengülni a forint: a dollárral szemben már újra 332 közelében mozog a váltás.
Még látványosabb a váltás az eurónál, ahol újra 384 fölé ment a kurzus a délelőtti 383-as másfél éve nem látott csúcs után.
Kicsit már visszakorrigált a forint
A forint a délelőtti csúcsdöntések után most kissé visszagyengült, már 383,5 felett van a kurzus, ami csak 0,8 egységgel van a nyitó szint alatt.
Beszorult a forint
Az euróárfolyam az elmúlt két órában 383,2-383,5 forint közötti sávban mozgott. A délutáni amerikai piacnyitás, valamint az amerikai kormányzati leállás végéről szóló fejlemények hozhatnak mozgást a kurzusba.
Kiderülhetett az igazság: mit ígért valójában Trump Orbánnak az orosz energiáról
Pénteki washingtoni tárgyalása után a magyar kormány azt állította, hogy Magyarország határozatlan időre felmentést kapott az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól, miközben az amerikai fél egyelőre csak egyéves könnyítésről beszél. A Portfolio-nak nyilatkozó diplomaták szerint a látszólagos ellentmondás oka, hogy a tényleges mentességet az OFAC által kiadott engedély rögzíti majd, amelyet a magyar félnek még kérelmeznie kell, és amelyet az amerikai gyakorlat szerint évente felülvizsgálnak. Forrásaink úgy látják, az egyéves időkeret politikai jelzés Brüsszel felé, miszerint Washington továbbra is támogatja az EU 2027–2028-as leválási menetrendjét az orosz energiáról.
Újra erősödésben a dollár
Bár az éjszakai hírek az amerikai kormányzati leállás lehetséges befejezéséről nem adtak lendületet a dollárnak és egészen 1,1583-ig ment fel az euróárfolyam, kora délután már minimális erősödéssel áll a zöldhasú.
Az árfolyam mostanra 1,1557-ig jött le.
A lengyel zloty is erősödik: az euróárfolyam már 4,233-nál mozog, amivel a lengyel fizetőeszköz már majdnem teljesen ledolgozta múlt heti, a kamatvágás okozta gyengülését.
Elakadt a nagy menetelés
A késő délelőttre fordulva megállt a forint erősödése, az euróval szemben az árfolyam 383,05 és 383,3 között mozog.
A dollárárfolyamnál is hasonló napi pályát láttunk eddig: az árfolyam 331-ig zárkózott, majd ott megállt az eddigi nyerőszéria.
Zsiday Viktor szerint nem mindenható Orbán Viktor pénzügyi védőpajzsa
Orbán Viktor szerint az Egyesült Államokkal kötött megállapodás pénzügyi védőpajzsot jelent Magyarország számára, amely megnehezítené a forint vagy a költségvetés elleni spekulatív támadásokat. A háttérben azonban nagy valószínűséggel egy olyan swap-megállapodás áll, amely csak válsághelyzetben biztosít plusz dollárforrást az MNB számára. Zsiday Viktor befektetési szakember egy blogbejegyzésben arra figyelmeztet, hogy ez a csomag nem helyettesíti a felelős gazdaságpolitikát, legfeljebb csökkenti a károkat, ha baj van, de nem akadályozza meg, hogy mi magunk okozzunk válságot.
Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben
Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb hiányát produkálta októberben a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium által közölt előzetes adatokból. Az első 10 hónap után 3700 milliárd forintnál jár már a mínusz, de a költségvetési hiányterv megemelése miatt a kormány az utolsó két hónapban még 1100 milliárd forinttal túlköltekezhet. A minisztérium azt hangoztatja, hogy a pénzforgalmi hiány is az időarányosnál kedvezőbb lett.
Újabb fontos szintet tesztel a forint, jöhet a kétéves csúcs
A 388-as zóna leszakítását követően már a tavaly májusi 382,7-es lokális csúcs szintjét tesztelgeti a forint. Ha ez is elesik, úgy gyorsan nyílhat még egy nagyjából 5 egységes tér lefelé, egészen 377-ig. A napos RSI értéke ugyanakkor már 25-ös, ami nem csak a forint trendjének erősségéről, de már a túlhúzottságról is kezd árulkodni:
Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés
Enyhült a termelői árindex csökkenése Kínában októberben, miközben a fogyasztói árak ismét pozitív tartományba kerültek, ami a kormány túlkapacitás-csökkentő és a vállalatok közötti árverseny mérséklésére irányuló erőfeszítéseinek eredménye – tudósított a Reuters.
Egyre jobban erősödik a forint
Kitart a forint délelőtti lendülete, a magyar deviza már 383,05-nél mozog, ami lassan másfél egységnyi napi erősödést jelent. Az árfolyam utoljára 2024. május 27-én volt ilyen erős.
A shutdown vége sem segíti nagyon a dollárt
Az amerikai kormányzati leállás közelgő lezárásával kapcsolatos remények hétfőn mérsékelték a dollár mozgását az euróval és a svájci frankkal szemben: az EUR/USD nagyjából 1,156 közelében.
A svájci frankkal szemben pedig 0,806 körül stagnált.
A piac szerint a shutdown végéről szóló megállapodás 92% eséllyel megszülethet november 15. előtt, ami csökkentené az adatközlési bizonytalanságot, és visszaterelné a fókuszt az amerikai makroadatokra – különösen a hónapok óta elmaradt munkaerőpiaci jelentésre.
A decemberi Fed-kamatvágás esélyét jelenleg mintegy 60% körül árazza a piac, ám a friss adatok ezt jelentősen átírhatják, így a főbb európai devizákkal szemben a dollár egyelőre iránykeresésben maradhat.
Még pár fillérrel megvan az újabb csúcs
A forint erősödik tovább, néhány fillért mozogva már 383,34-nél van az új csúcs.
Szépen erősödik a forint
Az euróval szemben már 383,37-ig erősödött a forint, ami újabb 1,5 éves csúcsot jelent. Az eddigi, főként a carry trade-ből eredő erősödő trend mellett a hétvégén bejelentett amerikai swap-line is támogathatja az árfolyamot.
A dollárral szemben a forint már 331,5-ig tudott zárkózni, itt még messzebb van az idei csúcsot jelentő 326,68-as szint.
Meg is van az új forintcsúcs
Az árfolyam már 384,1-ig szúrt le az euróval szemben, ezzel megvan az új másféléves csúcs.
40 nap után fordulat: az amerikai kormány leállása végéhez közeledik
Az amerikai szövetségi kormányzat közel egy hónapos – és a modern amerikai történelemben eddig leghosszabb –, az október 1-én kezdődött leállása új fordulóponthoz érkezett: a Szenátus vasárnap este 60-40 arányban elfogadott egy eljárási javaslatot, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn megszavazzák a leállás feloldásához szükséges finanszírozási csomagot. A megállapodás – ha véglegessé válik – akár január végéig fedezné az amerikai kormány működését, miközben tiltaná a szövetségi alkalmazottak elbocsátását és biztosítaná számukra a rendes bért a leállás idejére.
Csúcsdöntéssel kezdhet a forint, aztán jönnek a viharos vizek
A forint jelentős erősödéssel zárta a múlt hetet, és minden esély megvan azzal, hogy újabb rég nem látott csúcsokra jusson fel a magyar deviza.
Az EUR/HUF árfolyam hétfő reggel 384,3 körül indult, ami már a 52 hetes mélypont közelében van (384,1).
A múlt heti trend az euró szempontjából markánsan lefelé tartott, az árfolyam a 388-as szintekről egészen a jelenlegi környékre esett. A mozgás hátterében a javuló piaci kockázatvállalás, a továbbra is erős magyar reálkamatpozíció és a folyó mérleg stabilizálódása áll, miközben a piac a magyar költségvetési kockázatokat továbbra is figyeli.
A hétvége legfontosabb a forint szempontjából geopolitikai eseménye a magyar–amerikai csúcstalálkozó – Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozója – volt, amelynek legnagyobb meglepetése a kommunikált „amerikai–magyar pénzügyi csomag” lehetősége. Bár a részletek homályosak, a politikai üzenet egyfajta pénzügyi védőpajzsról, esetleges amerikai likviditási vagy hitelkeretről szólt, amelyet elvileg válság esetén lehetne igénybe venni. A konstrukció realitása ma erősen kérdéses; a piac jelenleg inkább politikai kommunikációként értékeli. Érdemi swapvonal vagy ESF-alapú keret létrejöttére egyelőre nincs utalás, és ilyen döntésnek amúgy is erős (és vélhetően negatív) piaci üzenete lenne. Ugyanakkor a hír rövid távon a forint erősödésével esett egybe.
Egyelőre nem egyértelmű, hogy a swap-line-ról szóló bejelentés mit jelent: pénzügyi mentőcsomag lehetőségét egy sokk esetén, vagy valamilyen kedvezményes hitelprogramra utalt vele a magyar fél.
A dollárral szemben a forint jóval kisebb kilengéssel mozgott: hétfő reggel 332,5 közelében járt az USD/HUF, ami az elmúlt évben látott komoly lejtmenet lassú folytatásának tűnik.
A 52 hetes mélypont továbbra is 326,7, vagyis itt most csoda lenne egy újabb forintcsúcs. A múlt héten itt is inkább az erősödés dominált, bár jóval mérsékeltebb mértékben, részben azért, mert az USD gyengülése megakadt. A dollár oldalán a piac figyelme ismét az amerikai költségvetési vita lezárása felé fordult, így a forint–dollár árfolyamot elsősorban a globális headline-ok, nem pedig a magyar specifikus tényezők mozgatták.
A hétvégén az USA-ban fontos fejlemény történt: a szenátus nagy nehezen elfogadta az első lépcsőt, amely lehetővé teszi, hogy hétfőn további szavazások következzenek és véget érjen a kormányzati leállás. Az előzetes megállapodás január végéig finanszírozná a kormány működését, és tartalmazna garanciát az ACA-adókedvezményekről szóló decemberi szavazásra. A piac közvetetten pozitív fejleményként fogadta, mivel a shutdown tartós fennmaradása az USA makrogazdasági aktivitására és a kötvénypiacra is negatív lett volna. A dollárra azonban ez egyelőre csak mérsékelt hatást gyakorolt.
Az EUR/USD pár múlt héten enyhén gyengébben zárt, hétfő reggel 1,1556 körül járt.
A hosszabb távú trend továbbra is euróerősödő: az árfolyam közel 12 százalékkal feljebb van év elejéhez képest. A hétvégi mozgások visszafogottak voltak; a piac a Fed–ECB kamatpályát már jóval inkább beárazta, ezért a további megugrás korlátozott lehet. A fókusz az amerikai makro- és fiskális fejleményeken marad.
A dollárindex 0,1%-kal, 99,643 pontra süllyedt, miután a szenátus előmozdította a kormány januárig szóló finanszírozását biztosító javaslatot.
A régióban a figyelem továbbra is a lengyel és cseh devizán van; mindkettő továbbra is élvezi a stabil fundamentumokat, de nem tudták megközelíteni a forint teljesítményét. A piaci szereplők továbbra is keresik a viszonylag magas kamatot és stabil fizetési pozíciót kínáló eszközöket; ez előnyt jelent a magyar valuta számára.
A japán jen oldalán a múlt héten látott átmeneti optimizmus gyorsan kifulladt: több nagybank (JPMorgan, MUFG, SMBC) visszavágta előrejelzéseit, mivel a Bank of Japan továbbra is kivár, és a decemberi szigorítás esélye már csak nagyjából 50 százalék. A gyenge fiskális kilátások és Takaichi miniszterelnök gazdaságpolitikájával kapcsolatos aggodalmak újabb nyomást gyakorolnak a devizára. Ez regionálisan erősítette a carry trade stratégiákat, ami közvetetten a forint számára is támogató környezetet teremt.
A jennel szemben ugyanakkor 0,2%-kal, 153,80 jenre erősödött a dollár.
Hétfőn 11:00-kor érkezik a magyar pénzügyi naptár első kiemelt adata: az NGM előzetes államháztartási beszámolója októberről. A piac számára ez kulcstényező, mert a költségvetési pályával kapcsolatban nőtt a bizonytalanság, a kormány pedig a választási ciklus közeledtével egyre kevésbé tudja érvényesíteni a középtávú hiánycélokat. A vártnál magasabb hiány rövid távon forintgyengítő kockázatot hordozhat, bár ezt részben ellensúlyozza az erős külső egyensúlyi pozíció.
Összességében a forint legerősebb fundamentumai továbbra is a folyó mérleg többlete és a magas kamatkülönbözet. A piaci figyelem azonban érezhetően a költségvetési pálya és a kormányzati fiskális kommunikáció irányába fordult. A hét végi csúcson bejelentett amerikai „pénzügyi védőpajzs” inkább politikai üzenet volt; amennyiben formális megállapodás születne róla, annak piaci értelmezése kétélű lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A forint sorsát meghatározó adat jön és Brüsszelből mondanak ítéletet Magyarországról
Az elmúlt hetekben nyugodt nemzetközi hangulat jellemezte a piacokat, kicsit háttérbe szorultak megint a vámháborús feszültségek. A dollár erősödni tudott, amivel faragott kicsit az év eddigi részében összeszedett eséséből. Az amerikai kormányzati leállás miatt adatok továbbra is csak korlátozottan jönnek majd, de a hazai fronton azért lesznek izgalmas események.
Nézd meg te is a Portfolio Investment and Wealth Management Awards legjobb pillanatait!
A Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismerte el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit. Objektív adatok, iparági szavazatok, közönség-visszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján 10 kategóriában, mintegy 70 pályázat közül dőlt el, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét. Sok esetben nagyon szoros volt a verseny, erős mezőnyben dőlt el többek között az, hogy ki lett az Év Alapkezelője, Privát- és Prémium bankja, vagy éppen melyik lett a legjobbnak ítélt piaci fejlesztés. Gratulálunk a díjazottaknak! Képgalériánk azok számára is bepillantást enged a díjátadó legjobb pillanataiba, akik nem vettek részt a rendezvényen.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
A NATO egyik bázisa merült fel.
Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal
Nyilatkozott a korábbi vezető.
Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?
A DAX-cégek árbevételének mindössze 20%-a keletkezik Németországban.
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Koncentrált támadással igyekeznek áttörni a frontot.
Egykori terrorista vezető járt titokban a Fehér Házban: Trump zárt ajtók mögött tárgyalt vele
A protokoll szokatlanul visszafogott volt.
Keményen üzent Zelenszkij az ukrán korrupciós botrány érintettjeinek
Határozott lépéseket ígért.
Közel-keleti feszültségek: itt a nagy fordulat
Ítéletet mond az üzleti szektor.
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod