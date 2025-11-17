Merre indul ma a forint?

A forint hétfő reggel 384,4-en nyitott az euróval és 331,1-en a dollárral szemben, miután a múlt héten a 383–386-os sávban ingadozva inkább oldalazó mozgást mutatott. Ma a piac a New York-i feldolgozóipari index friss adatára figyel többek között.

Az EUR/USD árfolyam a múlt héten lépésről lépésre kapaszkodott felfelé, főként azért, mert az amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozások jelentősen módosultak. A dollár gyengülésében szerepet játszott, hogy a piac egyre kevésbé számol gyors, év végi Fed-kamatcsökkentéssel, miközben az eurót néhány technikai jellegű korrekció is felfelé húzta. A hét végére ugyan mérséklődött a lendület, de az árfolyam továbbra is a heti csúcsok közelében állapodott meg.

A forint az euróval szemben a 383 és 386 közötti tartományban ingadozott a múlt héten, és összességében inkább mérsékelt gyengülés után kisebb felpattanást produkált. A hét elején még erősebb forintárfolyamot láthattunk, ám többször is 385 fölé gyengült a magyar fizetőeszköz – különösen azt követően, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelezte: a kormány a korábbiaknál magasabb hiánycéllal számol.

A hétfő reggel

az euró árfolyama körülbelül 384,4 forint,

míg a dollár nagyjából 331,1 forint közelében mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Hétfő délutánra várható a New York-i feldolgozóipari index októberi adatának közzététele. Délelőtt pedig Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke tart közös sajtótájékoztatót.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 15. Bejelentésre készül Orbán Viktor - Hétfőn sajtótájékoztatót tart

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ