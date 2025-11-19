A másfél éves csúcsot átvitte, 381 felé közelít a forint

Látszólag semmilyen hír nem indokolja a forint ismételt erősödését, a régiós versenytársakat is felülteljesíti a magyar deviza 0,3%-os erősödésével, hiszen a lengyel zloty 0,1 százalékot javított, a cseh korona pedig stagnál az euróval szemben.

A legerősebb tényező továbbra is a magas, 6,5%.-os alapkamat, illetve az azzal kapcsolatos kilátások. Az MNB Monetáris Tanácsa épp tegnap döntött a kamatszint tartásáról. A döntést követő sajtótájékoztatón pedig Varga Mihály elnök megismételte az eddigi szigorú jegybanki üzeneteket, illetve kiemelte, hogy várakozásaik szerint ugyan átmenetileg a célsávba csökken majd az infláció, de az áremelkedés elleni küzdelem nem ért véget. Ez pedig arra utal, hogy a következő hónapokban sem várható a kamatszint csökkenése a várhatóan visszaeső infláció mellett sem. Elsősorban ezt értékelhetik most a befektetők.

Kedden a Portfolio Checklist podcastban is foglalkoztunk a forint kilátásaival, akkor már kiemeltük, hogy akár további erősödés is jöhet a 380-as szint alá.