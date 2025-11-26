Bekövült az árfolyam, minden ütést kiállt ma a forint

Szólnak a vészcsengők: Összeomlás szélén Oroszország
A háború negyedik telére az orosz gazdaság válsággócai a következőkben sűrűsödnek: üzemanyagpiaci zavarok és magas benzinárak, az ipari kibocsátás érdemi visszaesése (különösen acél, gépgyártás, bányászat), valamint a kiskereskedelem lejtmenete üzletzárásokkal és keresletcsökkenéssel, miközben az elektronikai és autópiac történelmi mélypontra esik a drága hitel és adóemelések miatt - írta meg a Bloomberg. A költségvetési hiány növekszik, az olaj- és gázbevételek zsugorodnak, és az amerikai szankciók pedig még tovább fokozzák a háborús országra nehezedő nyomást. A kormány kötvénykibocsátással és új terhekkel adóemeléssel próbál bevételt teremteni, de a kilátások így is recesszióközeli, romló pályát jeleznek.
Felforgatta a piacokat a brit költségvetés botrányos bemutatása
Fonterősödést és kötvénypiaci ralit hozott a 2026-os brit költségvetés mai bejelentése - számolt be a Bloomberg. Rachel Reeves pénzügyminiszter bejelentése után a részvénypiacok is emelkedtek (a ralit bankpapírok vezették), a FTSE 100 részvényindex mintegy 1 százalékos pluszban zárta a mai napot.
382 alatt az euró
Minimális forinterősödés volt látható az elmúlt percekben az euróval szemben, a jegyzés 382 alá is benézett (381,94).
Káoszba fulladt a brit költségvetés várva várt bemutatása
Rachel Reeves, az Egyesült Királyság pénzügyminisztere ismertette a 2026-os költségvetés tervezetét, amely mintegy 26 milliárd fontnyi adóemelést tartalmaz - adta hírül a Bloomberg.
Tovább erősödik a forint a dollárral szemben
Folytatódik a dollárral szembeni forinterősödés, az árfolyam mostanra 329,4-ig csökkent.
Nem várt helyről kapott erős kritikát Brüsszel: egyetlen út maradt a kontinens előtt
Philip Lane, az Európai Központi Bank vezető közgazdásza szerint Európa a belföldi kereslet erősítésével találhat új növekedési forrásokat, mert hagyományos bevételi forrásai kifulladóban vannak – számolt be a Reuters.
Visszakorrigált a forint
Egész nap óvatos mozgásokat látunk a magyar devizánál, ami késő délutánra sem változott meg. A dollárhoz képest 0,1 százalék feletti napi erősödést mutat csak a forint, az árfolyam így már 329,6-nál jár.
Az euróhoz képest viszont visszahúzott az esti záró szintre az árfolyam.
Enyhe forintgyengülést hoztak az amerikai adatok
A feszes munkaerőpiacról szóló amerikai adatok után kicsit gyengülni kezdett a forint: az árfolyam már 382,4-ig is felszökött, de mindez még mindig csak 0,1 százaléknyi elmozdulást jelent.
A dollárral szemben kicsit látványosabb, 0,2 százalékos veszteséget szedett össze a magyar deviza: 330,75 felett jár a váltás.
Döntött a bíróság, nyilvánosságra kell hozni a Kínától kapott gigahitel részleteit
Az első fokú bírósági ítélet értelmében az Államadósság Kezelő Központnak ki kell adnia az egymilliárd eurós kínai hitelszerződést a Demokratikus Koalíciónak, így megismerhetők lesznek a tavalyi megállapodás kamatfeltételei is.
Helyzet van Japánban: eddig, és ne tovább
Van egy hely a világon, ahol a kötvények elkezdtek vitatkozni a kormánnyal. A számok a felszínen még nyugodtnak tűnnek, a politikusok mosolyognak, de a görbe hosszú vége egészen mást mesél. Ha nekik van igazuk, nemcsak ott, hanem nálunk is le kell majd számolni néhány kényelmes illúzióval.
A közhiedelem ellenére az amerikai munkaerőpiac köszöni szépen jól van
A vártnál is alacsonyabb lett az új munkanélküli segélykérelmek száma és a tartós javak rendelésállománya pedig meghaladta a várakozásokat.
Még mindig a nyitószint közelében a forint
Kora délután sincsenek nagy mozgások, de a hamarosan érkező amerikai renedelésállományi és munkanélküliségi adatok felbolygathatják a piacokat. Az euróval szemben forint továbbra is a reggeli szintek közelében mozog, 382 környékén araszol a kurzus.
A dollárral szemben minimális erősödésben áll a magyar deviza, 329,7-nél mozog a váltás.
Az euró egyelőre óvatosan erősödik a dollárral szemben, a tegnapi záráshoz képest már 0,1 százalékos erősödést mutat, az árfolyam 1,158-on áll.
Folytatódik az oldalazás
A délelőtt komolyabb hírek és makrogazdasági adatközlések nélkül telt, ezért a devizapiaci mozgások és óvatosabbak voltak. A forint továbbra is 330 közelében mozog a dollárhoz képest.
Az euró esetében pedig 382,1-nél jár az árfolyam.
Délután az amerikai munkaerőpiaci adatok és ipari rendelésállományi beszámolók hozhatnak izgalmakat.
Még mindig nem talált irányt a forint
Egész nap egy szűk sávban mozog az árfolyam az euróval szemben, 381,8 és 382,2 között.
Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet
Az Európai Központi Bank (EKB) tervet dolgoz ki az euró globális használatának növelésére, kihasználva az USA politikai és pénzügyi vezetése iránti megrendült bizalmat – írta meg a Politico.
Erste: 2026 végén is maradhat a 385-ös szint környékén a forint euróval szembeni árfolyama
Két százalékkal nőhet a magyar gazdaság jövőre, az infláció pedig 3,8%-ra csökkenhet 2026-ban - derül ki az Erste Bank legfrissebb előrejelzéséből, amelyet a pénzintézet elemzői mutattak be egy mai sajtótájékoztatón. A forint euróval szembeni árfolyama kapcsán idén és jövő év végén is a 385-ös szint körüli kurzust várnak.
Egyelőre még irányt keres a forint
Az EUR/HUF-árfolyamban továbbra sincsenek jelentős elmozdulások: az árfolyam a nyitószintet jelentő 381,9-es sávban mozog.
A dollár esetében is gyakorlatilag stangál az árfolyam 330 környékén.
Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek
A Great Wall Motor 2029-re évi 300 ezer autó európai gyártását tűzte ki célul; az első uniós üzem helyszíne Spanyolország vagy Magyarország lehet.
Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést
Kína átfogó programot hirdetett a belföldi fogyasztás élénkítésére, amely a következő öt évben a vidéki korszerűsítéstől az érdeklődésalapú szegmensek támogatásán át a digitális és okoseszköz-fejlesztésekig terjed – számolt be a Reuters.
Óvatosak a piacok
A forintárfolyam lényegében továbbra is csak oldalazik az euróval szemben: 381,9 közeléből egyelőre nem mozdul el.
A dollárnál sem látunk nagy változást: 329,875 a váltás.
Itt van a deviza, amire most érdemes nagyon figyelni
14 éve nem látott semleges piaci várakozásokat jelez, hogy a kínai jüan árfolyamának kilátásai jelentősen javultak, a befektetők már ugyanannyit fizetnek a jüan erősödése elleni fedezeti ügyletekért, mint a gyengülése elleni védelemért – közölte a Bloomberg.
Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa
A forint szerdán reggel lényegében stagnál eddig az euróval szemben: az árfolyam 381,9 körül mozog, miután a hajnali kereskedésben 381,76 és 382,24 között oldalazott. A héten viszont folytatta az elmúlt időszak erősödését a magyar deviza, közel kétéves csúcsánál jár a kurzus.
A dollárhoz képest is jól teljesít a magyar deviza: az USD/HUF 329,59-nél jár most reggel.
A devizapiacokon a dollár szerdán reggel gyengült, az amerikai makroadatok miatt tovább erősödtek a decemberi kamatcsökkentési várakozások, ez pedig vonzó carry trade célponttá teszi a forintot is, mivel a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politika mellett tört pálcát eddig.
Az EUR/USD 1,1590 körül jár az 1,16-os szint közelében, amit a geopolitikai enyhülésre utaló hírek is támogattak. A dollárindex is 99,65-re csúszott.
A jen volatilis maradt, miután Japán miniszterelnöke jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni, és figyelik, hogy az árfolyammozgások mögött fundamentumok vagy spekulációk állnak-e.
A Reuters értesülései szerint a Bank of Japan akár már decemberben szigoríthat.
A dollár-jen 156,07-nél állt, a kedd esti 155,66-os erősödési csúcs után visszacsúszva.
Ma az amerikai makroadat-közlések mozgathatják tovább a piacot. Magyar idő szerint 14:30-kor érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának szeptemberi adata, valamint a heti új munkanélküli-segély kérelmek száma. Ezután jön a Chicago Fed bmi novemberi előrejelzése. A kereskedők ezekből próbálják majd levezetni, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve mit lép majd, egyelőre a piacok 85%-os valószínűséggel várnak kamatvágást.
Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket
A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.
