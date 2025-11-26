Itt van a deviza, amire most érdemes nagyon figyelni

Az úgynevezett egyéves kockázati fordulatok (risk reversals) a jüan-dollár devizapárnál 2011 júliusa óta először csökkentek nulla alá a Bloomberg adatai szerint.

Ez azt jelzi, hogy a kereskedők most már közel azonos összeget fizetnek a jüan erősödése és gyengülése elleni fedezeti ügyletekért.

A fordulat annak köszönhető, hogy a kínai valuta az idén a várakozásoknál jobban teljesített, miközben a befektetők 2026-ra a dollár gyengülésére számítanak a Fed kamatcsökkentési várakozásai miatt.

Elsősorban a dollár története ez, de azt mutatja, hogy a kockázati egyensúly a renminbi (jüan) erősödése felé billen

- nyilatkozta Christopher Wong, az Oversea-Chinese Banking Corp. stratégája Szingapúrban.

Az offshore jüan idén 3,4%-kal erősödött a dollárral szemben, amit a stabil kínai gazdasági adatok és a Peking és Washington közötti kereskedelmi kapcsolatok javulásába vetett optimizmus támogatott.

Számos pénzügyi intézmény emelte a jüanra vonatkozó előrejelzéseit az elmúlt hónapokban. A Goldman Sachs a múlt héten növelte az onshore jüanra vonatkozó három- és tizenkét hónapos célárfolyamát, a kínai export és a folyó fizetési mérleg többletével kapcsolatos optimizmusra hivatkozva.

A Kínai Népbank kedden sorozatban harmadik alkalommal állapított meg erősebb napi referenciaárfolyamot a jüan számára.

