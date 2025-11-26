  • Megjelenítés
Megkövült a forintárfolyam – kétesélyes, mi vár ránk
Megkövült a forintárfolyam – kétesélyes, mi vár ránk

Portfolio
A forint szerdán reggel lényegében stagnálással kezdte a napot a dollárral és az euróval szemben is, miután hétfő óta óvatos erősödésben áll. A gyengülő dollár és a decemberi Fed-kamatvágását valószínűsítő várakozások támogatják a kockázatvállalást, a magasabb magyar kamatszint pedig vonzó carry trade-célponttá teszi a forintot. A befektetők ma a délután érkező heti munkanélküli-segély adatokra, valamint a Chicago Fed novemberi előrejelzésére figyelnek.
Még mindig nem talált irányt a forint

Egész nap egy szűk sávban mozog az árfolyam az euróval szemben, 381,8 és 382,2 között.

Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet

Az Európai Központi Bank (EKB) tervet dolgoz ki az euró globális használatának növelésére, kihasználva az USA politikai és pénzügyi vezetése iránti megrendült bizalmat – írta meg a Politico.

Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet
Egyelőre még irányt keres a forint

Az EUR/HUF-árfolyamban továbbra sincsenek jelentős elmozdulások: az árfolyam a nyitószintet jelentő 381,9-es sávban mozog.

A dollár esetében is gyakorlatilag stangál az árfolyam 330 környékén.

Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek

A Great Wall Motor 2029-re évi 300 ezer autó európai gyártását tűzte ki célul; az első uniós üzem helyszíne Spanyolország vagy Magyarország lehet.

Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek
Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést

Kína átfogó programot hirdetett a belföldi fogyasztás élénkítésére, amely a következő öt évben a vidéki korszerűsítéstől az érdeklődésalapú szegmensek támogatásán át a digitális és okoseszköz-fejlesztésekig terjed – számolt be a Reuters.

Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést
Óvatosak a piacok

A forintárfolyam lényegében továbbra is csak oldalazik az euróval szemben: 381,9 közeléből egyelőre nem mozdul el.

A dollárnál sem látunk nagy változást: 329,875 a váltás.

Itt van a deviza, amire most érdemes nagyon figyelni

14 éve nem látott semleges piaci várakozásokat jelez, hogy a kínai jüan árfolyamának kilátásai jelentősen javultak, a befektetők már ugyanannyit fizetnek a jüan erősödése elleni fedezeti ügyletekért, mint a gyengülése elleni védelemért – közölte a Bloomberg.

Itt van a deviza, amire most érdemes nagyon figyelni
Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa

A forint szerdán reggel lényegében stagnál eddig az euróval szemben: az árfolyam 381,9 körül mozog, miután a hajnali kereskedésben 381,76 és 382,24 között oldalazott. A héten viszont folytatta az elmúlt időszak erősödését a magyar deviza, közel kétéves csúcsánál jár a kurzus.

A dollárhoz képest is jól teljesít a magyar deviza: az USD/HUF 329,59-nél jár most reggel.

A devizapiacokon a dollár szerdán reggel gyengült, az amerikai makroadatok miatt tovább erősödtek a decemberi kamatcsökkentési várakozások, ez pedig vonzó carry trade célponttá teszi a forintot is, mivel a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politika mellett tört pálcát eddig.

Az EUR/USD 1,1590 körül jár az 1,16-os szint közelében, amit a geopolitikai enyhülésre utaló hírek is támogattak. A dollárindex is 99,65-re csúszott.

A jen volatilis maradt, miután Japán miniszterelnöke jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni, és figyelik, hogy az árfolyammozgások mögött fundamentumok vagy spekulációk állnak-e.

A Reuters értesülései szerint a Bank of Japan akár már decemberben szigoríthat.

A dollár-jen 156,07-nél állt, a kedd esti 155,66-os erősödési csúcs után visszacsúszva.

Ma az amerikai makroadat-közlések mozgathatják tovább a piacot. Magyar idő szerint 14:30-kor érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának szeptemberi adata, valamint a heti új munkanélküli-segély kérelmek száma. Ezután jön a Chicago Fed bmi novemberi előrejelzése. A kereskedők ezekből próbálják majd levezetni, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve mit lép majd, egyelőre a piacok 85%-os valószínűséggel várnak kamatvágást.

Karácsony előtt jöhet a bejelentés, ami felforgatja a pénzügyi világot

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.

Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Nincs megállás, közel kétéves csúcson járt a forint
