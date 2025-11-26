Megkövült a forintárfolyam – kétesélyes, mi vár ránk

Még mindig nem talált irányt a forint
Egész nap egy szűk sávban mozog az árfolyam az euróval szemben, 381,8 és 382,2 között.
Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet
Az Európai Központi Bank (EKB) tervet dolgoz ki az euró globális használatának növelésére, kihasználva az USA politikai és pénzügyi vezetése iránti megrendült bizalmat – írta meg a Politico.
Egyelőre még irányt keres a forint
Az EUR/HUF-árfolyamban továbbra sincsenek jelentős elmozdulások: az árfolyam a nyitószintet jelentő 381,9-es sávban mozog.
A dollár esetében is gyakorlatilag stangál az árfolyam 330 környékén.
Újabb kínai autógyár jöhet Magyarországra: 300 ezres éves termelési kapacitással terveznek
A Great Wall Motor 2029-re évi 300 ezer autó európai gyártását tűzte ki célul; az első uniós üzem helyszíne Spanyolország vagy Magyarország lehet.
Akkora a baj az egyik legnagyobb gazdaságban, hogy anime- és háziállat-termékekkel mentenék a növekedést
Kína átfogó programot hirdetett a belföldi fogyasztás élénkítésére, amely a következő öt évben a vidéki korszerűsítéstől az érdeklődésalapú szegmensek támogatásán át a digitális és okoseszköz-fejlesztésekig terjed – számolt be a Reuters.
Óvatosak a piacok
A forintárfolyam lényegében továbbra is csak oldalazik az euróval szemben: 381,9 közeléből egyelőre nem mozdul el.
A dollárnál sem látunk nagy változást: 329,875 a váltás.
Itt van a deviza, amire most érdemes nagyon figyelni
14 éve nem látott semleges piaci várakozásokat jelez, hogy a kínai jüan árfolyamának kilátásai jelentősen javultak, a befektetők már ugyanannyit fizetnek a jüan erősödése elleni fedezeti ügyletekért, mint a gyengülése elleni védelemért – közölte a Bloomberg.
Bármilyen irányba elindulhat a forint, Amerikában dőlhet el a sorsa
A forint szerdán reggel lényegében stagnál eddig az euróval szemben: az árfolyam 381,9 körül mozog, miután a hajnali kereskedésben 381,76 és 382,24 között oldalazott. A héten viszont folytatta az elmúlt időszak erősödését a magyar deviza, közel kétéves csúcsánál jár a kurzus.
A dollárhoz képest is jól teljesít a magyar deviza: az USD/HUF 329,59-nél jár most reggel.
A devizapiacokon a dollár szerdán reggel gyengült, az amerikai makroadatok miatt tovább erősödtek a decemberi kamatcsökkentési várakozások, ez pedig vonzó carry trade célponttá teszi a forintot is, mivel a Magyar Nemzeti Bank szigorú monetáris politika mellett tört pálcát eddig.
Az EUR/USD 1,1590 körül jár az 1,16-os szint közelében, amit a geopolitikai enyhülésre utaló hírek is támogattak. A dollárindex is 99,65-re csúszott.
A jen volatilis maradt, miután Japán miniszterelnöke jelezte, hogy a kormány szükség esetén kész beavatkozni, és figyelik, hogy az árfolyammozgások mögött fundamentumok vagy spekulációk állnak-e.
A Reuters értesülései szerint a Bank of Japan akár már decemberben szigoríthat.
A dollár-jen 156,07-nél állt, a kedd esti 155,66-os erősödési csúcs után visszacsúszva.
Ma az amerikai makroadat-közlések mozgathatják tovább a piacot. Magyar idő szerint 14:30-kor érkezik a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának szeptemberi adata, valamint a heti új munkanélküli-segély kérelmek száma. Ezután jön a Chicago Fed bmi novemberi előrejelzése. A kereskedők ezekből próbálják majd levezetni, hogy a decemberi kamatdöntő ülésén a Federal Reserve mit lép majd, egyelőre a piacok 85%-os valószínűséggel várnak kamatvágást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Indul a bizonyítványosztás Magyarországról - Most dől el, leminősítenek-e minket
A következő bő egy hétben két nagy hitelminősítő is véleményt mond Magyarországról, most pénteken a Moody’s, a jövő héten pedig a Fitch Ratings szakemberei teszik közzé friss értékelésüket. A bóvli kategória nem fenyeget, de mindkét cégnél van esély a negatív irányú lépésre, a Moody’s esetében leminősítésre, míg a Fitchnél a kilátás rontására. De az igazi izgalmak majd 2026-ban jöhetnek, amikor a választásokat követően megint izgulhatunk majd a befektetésre ajánlott minősítés megtartásáért.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak
Az orosz hadsereg különösen drónképességei miatt jelent veszélyt.
Villámcsapásként érte Ukrajnát a béketerv, de Zelenszkij egyetlen dolog miatt mosolyoghat: kiderült, mi az öröm az ürömben
Külpolitikai pajzsot rántott az elnök.
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében
Többfelé behavazódott a táj.
Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra
Jók a kilátások.
Kiakadtak az elemzők: teljesen el van tévedve az ukrán hadvezetés, ha ez így megy tovább, Ukrajna elveszítheti a háborút
HIbás döntések tömkelege, stratégiailag értelmetlen lépések, hazugságra épülő propagandakampány.
Megbukott Karácsony javaslata, marad a törvénytelen helyzet
Továbbra sincs főpolgármester-helyettes.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, a részvények lehetnek a nyertesei
Minden eszközt megragad a munkáspárti kormány.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.