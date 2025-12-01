Olyan történt a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa

2025 a forint éve. A hazai fizetőeszköz sorra halmozza az új csúcsokat a vezető devizákkal szemben. Most azonban valami olyan történt, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa, ez pedig igencsak nagy hatással lehet a továbbiakra.

Látványos a forint idei menetelése, különösen az elmúlt évek tendenciáit nézve: január óta az euróval szemben 7, a dollárral szemben pedig már 17 százalékot erősödött a magyar fizetőeszköz. (A forintnál egyedül csak az orosz rubel tudott nagyobb mértékben erősödni idén a dollárral szemben.)

Ugyan alapvetően a dollár gyengülése is segítette idén a magyar fizetőeszköz erősödését, de az igazán nagy támogatást a nemzetközi szinten is kiemelkedő, továbbra is magas, 6,5 százalékos alapkamat adta. A forint nemzetközi pozíciója pedig folyamatosan javul, hiszen a világ jegybankjainak többsége csökkenti az irányadó kamatot, míg az MNB tavaly szeptember óta nem nyúlt hozzá.

A nagy menetelés nyomán pedig valami olyan történt a dollár-forint árfolyammal, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa. Mégpedig az, hogy