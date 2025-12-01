Sorra dőlnek a csúcsok a forintárfolyamnál – mikor lesz megállás?

Hétfő reggel nyugodt, minimális forinterősödés, forintstabilizációs látszik a devizapiacokon. A hétfői kereskedés elejét összekössem az előző hét történéseivel.

A forint a múlt héten összességében erősödő pályán maradt, és továbbra is nagyon közel jár a kétéves csúcsához. A dollárral és az euróval szemben is szűk sávban mozgott, jellemzően az erősödés felé tendált hajnalban is.

A dollár/forint 329 körül jár hétfő reggel, minimális, 0,03%-os elmozdulással. Az árfolyam pénteken is ebben a sávban zárt, és kitart az a több napja tartó oldalazás, amely a 328,5–330-as tartományban volt.

A múlt hét első felében volt egy rövidebb gyengülési hullám, amikor 330 fölé kapaszkodott a jegyzés, de a második felére már visszaállt az erősebb zónába.

A 329 körüli dollár/forint továbbra is azt mutatja, hogy a forint az erősebb szintek közelében maradhat, főként miután egyre biztosabb, hogy a Federal Reserve a decemberi ülésén is folytatja a kamatvágást, amely így vonzóvá teszi a carry-trade szempontjából a 6,5 százalékos magyar irányadó rátát.

Az euró/forint hétfő reggel 381,6 körül áll. Ez mindössze pár tizedes elmozdulást jelent péntekhez képest, miközben a múlt héten az EUR/HUF is a 381–383-as sávban oldalazott.

Az EUR/USD közben továbbra is többhetes csúcsközelben van, 1,16 körül mozog, miután múlt héten kényelmesen áttörte az 1,1550–1,1580-as ellenállási zónát. A dollár gyengüléséhez hozzájárult, hogy a piac egyre biztossabban árazza a Fed decemberi kamatvágását, valamint az, hogy egyre többen már nem csak a decemberi döntést, hanem a januári további lazítást is valószínűsítik.

A jen kilóg a mezőnyből: hétfő reggel határozottan erősödött a BOJ-kormányzó Ueda Kazuo üzenetei után. Mivel a japán jegybank először jelzett egyértelműen közeli kamatemelési lehetőséget, a jen mintegy fél százalékot ugrott a dollárral szemben. Ez a globális devizapiaci környezetet is erős iránykeresésre késztette ma hajnalban.

A szélesebb piacon vegyes hangulat látszik: a dollár gyenge, az euró és a font erősödik, viszont az ausztrál és az új-zélandi dollár gyengül egyelőre. A kriptoeszközök esése – a bitcoin 6% körül, az ether több mint 6%-kal süllyedt – szintén azt mutatja, hogy a piaci szereplők kockázatkerüléssel indítják a hónapot.

A forint szempontjából ma két dolgot érdemes figyelni. Egyrészt a globális dollárhangulat továbbra is támogató, így a forint megmaradhat az erősebb zónában. Másrészt ma reggel jön a KSH külkereskedelmi statisztikája októberre, amely a délelőtti órákban adhat kisebb impulzust, ha a vártnál jobban vagy gyengébben sikerül.

A nemzetközi piacokat ma egy sűrű makronaptár mozgatja. Ázsiában a kínai RatingDog-féle feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index jelent meg hajnalban, Európában késő délelőtt érkeznek a francia, német és eurózónás feldolgozóipari bmi-adatok. Ezek az euró kismértékű ingadozását befolyásolhatják – ami közvetetten a forint piacára is átszűrődhet. A nap csúcspontjai az amerikai adatok lesznek: 14 órakor Jerome Powell beszéde, majd a 15:45-ös S&P és a 16:00-kor publikált ISM feldolgozóipari bmi. Ez utóbbi tipikusan nagyobb mozgást szokott kiváltani a dollárban, ezért a délutáni órákra érdemes figyelni a forint oldaláról is.

Címlapkép forrása: Shutterstock