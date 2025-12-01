  • Megjelenítés
Sorra dőlnek a csúcsok a forintárfolyamnál – mikor lesz megállás?
Sorra dőlnek a csúcsok a forintárfolyamnál – mikor lesz megállás?

Portfolio
A forint hétfő reggel továbbra is óvatos erősödésben van, miközben a nemzetközi devizapiac inkább iránykeresést mutat az év utolsó hónapjának elején. Már korán új, közel kétéves csúcsig emelkedett az árfolyam, és a külső tényezők továbbra is támogatják a magyar devizát. A befektetők figyelme elsősorban az európai és amerikai feldolgozóipari adatokra, valamint Jerome Powell délutáni beszédére irányul, amelyek meghatározhatják a dollár rövid távú pályáját. Ha a globális hangulatban továbbra is az amerikai kamatvágás egyre biztosabb árazása lesz meghatározó, az kedvezőtlen lehet a dollár számára, ami viszont a forintot erősítheti a következő időszakban is.
Nincs megállás

A forint továbbra is jó lendületben van, már 380,5 alá is benézett az euróárfolyam, ami újabb közel kétéves rekordot jelent.

A dollár esetében az új napi mélypont a 327,4-es szint, a forint itt már közel 1,5 egységet erősödött eddig hétfőn.

Itt az újabb csúcs az euróval szemben

Folytatja az óvatos erősödést a forint, márt 380,74 alatt van az euróárfolyam. Ezzel folytatódik a csúcsdöntés.

A dollárnál is közel a hároméves csúcs

Az USD/HUF már 328,2-nél jár, míg a hétfői eddig legerősebb forintszint 327,75-nél volt. Azonban ha a magyar deviza újra leszúrna, akkor a 326,7-es szintet kell nézni, mert ez 2022 év eleje óta nem látott csúcsot jelentene.

Az euróval szemben már 380-as szintet érdemes figyelni, ami tényleg kétéves eurómélypontot, vagyis forintcsúcsot jelentene.

Új csúcson a forint

Legutoljára 2024. január közepén volt ennyire erős a forint az euróval szemben, vagyis közel kétéves csúcson jár a magyar deviza, mivel átvitte a 381,1-es szintet már reggel és 381,029-ig erősödött. Ahogy már írtuk, a magyar valutát támogatja, hogy a piacok egyre biztosabbak a decemberi – sőt már a januári – amerikai kamatcsökkentésben is, miközben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is azt hangsúlyozza, hogy szigorú monetáris politikát folytat a jelenlegi 6,5 százalékos irányadó ráta mellett is.

Kitart a forint a kétéves csúcsa közelében, most jöhet a nagy menetelés

Hétfő reggel nyugodt, minimális forinterősödés, forintstabilizációs látszik a devizapiacokon. A hétfői kereskedés elejét összekössem az előző hét történéseivel.

A forint a múlt héten összességében erősödő pályán maradt, és továbbra is nagyon közel jár a kétéves csúcsához. A dollárral és az euróval szemben is szűk sávban mozgott, jellemzően az erősödés felé tendált hajnalban is.

A dollár/forint 329 körül jár hétfő reggel, minimális, 0,03%-os elmozdulással. Az árfolyam pénteken is ebben a sávban zárt, és kitart az a több napja tartó oldalazás, amely a 328,5–330-as tartományban volt.

A múlt hét első felében volt egy rövidebb gyengülési hullám, amikor 330 fölé kapaszkodott a jegyzés, de a második felére már visszaállt az erősebb zónába.

A 329 körüli dollár/forint továbbra is azt mutatja, hogy a forint az erősebb szintek közelében maradhat, főként miután egyre biztosabb, hogy a Federal Reserve a decemberi ülésén is folytatja a kamatvágást, amely így vonzóvá teszi a carry-trade szempontjából a 6,5 százalékos magyar irányadó rátát.

Az euró/forint hétfő reggel 381,6 körül áll. Ez mindössze pár tizedes elmozdulást jelent péntekhez képest, miközben a múlt héten az EUR/HUF is a 381–383-as sávban oldalazott.

Az EUR/USD közben továbbra is többhetes csúcsközelben van, 1,16 körül mozog, miután múlt héten kényelmesen áttörte az 1,1550–1,1580-as ellenállási zónát. A dollár gyengüléséhez hozzájárult, hogy a piac egyre biztossabban árazza a Fed decemberi kamatvágását, valamint az, hogy egyre többen már nem csak a decemberi döntést, hanem a januári további lazítást is valószínűsítik.

A jen kilóg a mezőnyből: hétfő reggel határozottan erősödött a BOJ-kormányzó Ueda Kazuo üzenetei után. Mivel a japán jegybank először jelzett egyértelműen közeli kamatemelési lehetőséget, a jen mintegy fél százalékot ugrott a dollárral szemben. Ez a globális devizapiaci környezetet is erős iránykeresésre késztette ma hajnalban.

A szélesebb piacon vegyes hangulat látszik: a dollár gyenge, az euró és a font erősödik, viszont az ausztrál és az új-zélandi dollár gyengül egyelőre. A kriptoeszközök esése – a bitcoin 6% körül, az ether több mint 6%-kal süllyedt – szintén azt mutatja, hogy a piaci szereplők kockázatkerüléssel indítják a hónapot.

A forint szempontjából ma két dolgot érdemes figyelni. Egyrészt a globális dollárhangulat továbbra is támogató, így a forint megmaradhat az erősebb zónában. Másrészt ma reggel jön a KSH külkereskedelmi statisztikája októberre, amely a délelőtti órákban adhat kisebb impulzust, ha a vártnál jobban vagy gyengébben sikerül.

A nemzetközi piacokat ma egy sűrű makronaptár mozgatja. Ázsiában a kínai RatingDog-féle feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index jelent meg hajnalban, Európában késő délelőtt érkeznek a francia, német és eurózónás feldolgozóipari bmi-adatok. Ezek az euró kismértékű ingadozását befolyásolhatják – ami közvetetten a forint piacára is átszűrődhet. A nap csúcspontjai az amerikai adatok lesznek: 14 órakor Jerome Powell beszéde, majd a 15:45-ös S&P és a 16:00-kor publikált ISM feldolgozóipari bmi. Ez utóbbi tipikusan nagyobb mozgást szokott kiváltani a dollárban, ezért a délutáni órákra érdemes figyelni a forint oldaláról is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

