Új, régen nem látott szinten a forint – jöhet még új csúcsdöntés is

Új csúcson a forint
Legutoljára 2024. január közepén volt ennyire erős a forint az euróval szemben, vagyis közel kétéves csúcson jár a magyar deviza, mivel átvitte a 381,1-es szintet már reggel és 381,029-ig erősödött. Ahogy már írtuk, a magyar valutát támogatja, hogy a piacok egyre biztosabbak a decemberi – sőt már a januári – amerikai kamatcsökkentésben is, miközben a Magyar Nemzeti Bank továbbra is azt hangsúlyozza, hogy szigorú monetáris politikát folytat a jelenlegi 6,5 százalékos irányadó ráta mellett is.
Olyan történt a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
2025 a forint éve. A hazai fizetőeszköz sorra halmozza az új csúcsokat a vezető devizákkal szemben. Most azonban valami olyan történt, melyre egészen a 2008-as pénzügyi válság óta nem volt példa, ez pedig igencsak nagy hatással lehet a továbbiakra.
24 pontos javaslatcsomagot kapott a kormány: a közgazdászok szerint erre van szüksége a gazdaságnak
A Magyar Közgazdasági Társaság szerint a következő években az infláció újbóli megfékezése, a fiskális és monetáris politika összehangolása, valamint a mesterséges intelligenciára épülő versenyképességi fordulat jelentik a magyar gazdaság legfontosabb feladatait. A vándorgyűlés szakértői ezek mellett a jegybanki függetlenség védelmét, a gazdaság ellenállóképességének növelését és a K+F-ökoszisztéma megerősítését is kulcskérdésként nevezték meg javaslatcsomagjukban, amelyeket a magyar kormánynak is megküldtek.
Kína gyáripara zuhan: olyan számok érkeztek, amik évek óta nem látott válságra utalnak
A kínai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index novemberben 49,9 pontra esett, visszacsúszva a zsugorodási tartományba, és elmaradt a várakozásoktól a RatingDog felmérése szerint – számolt be a Reuters.
Kitart a forint a kétéves csúcsa közelében, most jöhet a nagy menetelés
Hétfő reggel nyugodt, minimális forinterősödés, forintstabilizációs látszik a devizapiacokon. A hétfői kereskedés elejét összekössem az előző hét történéseivel.
A forint a múlt héten összességében erősödő pályán maradt, és továbbra is nagyon közel jár a kétéves csúcsához. A dollárral és az euróval szemben is szűk sávban mozgott, jellemzően az erősödés felé tendált hajnalban is.
A dollár/forint 329 körül jár hétfő reggel, minimális, 0,03%-os elmozdulással. Az árfolyam pénteken is ebben a sávban zárt, és kitart az a több napja tartó oldalazás, amely a 328,5–330-as tartományban volt.
A múlt hét első felében volt egy rövidebb gyengülési hullám, amikor 330 fölé kapaszkodott a jegyzés, de a második felére már visszaállt az erősebb zónába.
A 329 körüli dollár/forint továbbra is azt mutatja, hogy a forint az erősebb szintek közelében maradhat, főként miután egyre biztosabb, hogy a Federal Reserve a decemberi ülésén is folytatja a kamatvágást, amely így vonzóvá teszi a carry-trade szempontjából a 6,5 százalékos magyar irányadó rátát.
Az euró/forint hétfő reggel 381,6 körül áll. Ez mindössze pár tizedes elmozdulást jelent péntekhez képest, miközben a múlt héten az EUR/HUF is a 381–383-as sávban oldalazott.
Az EUR/USD közben továbbra is többhetes csúcsközelben van, 1,16 körül mozog, miután múlt héten kényelmesen áttörte az 1,1550–1,1580-as ellenállási zónát. A dollár gyengüléséhez hozzájárult, hogy a piac egyre biztossabban árazza a Fed decemberi kamatvágását, valamint az, hogy egyre többen már nem csak a decemberi döntést, hanem a januári további lazítást is valószínűsítik.
A jen kilóg a mezőnyből: hétfő reggel határozottan erősödött a BOJ-kormányzó Ueda Kazuo üzenetei után. Mivel a japán jegybank először jelzett egyértelműen közeli kamatemelési lehetőséget, a jen mintegy fél százalékot ugrott a dollárral szemben. Ez a globális devizapiaci környezetet is erős iránykeresésre késztette ma hajnalban.
A szélesebb piacon vegyes hangulat látszik: a dollár gyenge, az euró és a font erősödik, viszont az ausztrál és az új-zélandi dollár gyengül egyelőre. A kriptoeszközök esése – a bitcoin 6% körül, az ether több mint 6%-kal süllyedt – szintén azt mutatja, hogy a piaci szereplők kockázatkerüléssel indítják a hónapot.
A forint szempontjából ma két dolgot érdemes figyelni. Egyrészt a globális dollárhangulat továbbra is támogató, így a forint megmaradhat az erősebb zónában. Másrészt ma reggel jön a KSH külkereskedelmi statisztikája októberre, amely a délelőtti órákban adhat kisebb impulzust, ha a vártnál jobban vagy gyengébben sikerül.
A nemzetközi piacokat ma egy sűrű makronaptár mozgatja. Ázsiában a kínai RatingDog-féle feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index jelent meg hajnalban, Európában késő délelőtt érkeznek a francia, német és eurózónás feldolgozóipari bmi-adatok. Ezek az euró kismértékű ingadozását befolyásolhatják – ami közvetetten a forint piacára is átszűrődhet. A nap csúcspontjai az amerikai adatok lesznek: 14 órakor Jerome Powell beszéde, majd a 15:45-ös S&P és a 16:00-kor publikált ISM feldolgozóipari bmi. Ez utóbbi tipikusan nagyobb mozgást szokott kiváltani a dollárban, ezért a délutáni órákra érdemes figyelni a forint oldaláról is.
Címlapkép forrása: Shutterstock
