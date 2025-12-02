Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

A tegnapi nap a világban vegyesen telt. A nap elején a dollár nagyot gyengült az euróval, de főként a japán jennel szemben. Azonban a nap végére szinte teljesen visszaerősödött a zöldhasú.

EURUSD

Ezen belül főleg a japán jen esete érdekel, ahol az utóbbi időben nagy árfolyamgyengülést láttunk a túlköltekező fiskális politika miatt. Azonban tegnap hajnalban a jegybank olyan jelzéseket adott, miszerint van esély a decemberi kamatemelésre.

A tegnapi nap a forint folytatta azt amit már megszokhattunk tőle idén. Komótosan, a nemzetközi helyzettől nem zavartata magát apránként erősödött a vezető devizákkal szemben.

EURHUF

A mai nap a harmadik negyedéves magyar GDP második becslése, euróövezeti infláció, amire figyelnek a befektetők.

USDHUF

