Így nem nőtt a magyar gazdaság
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

Tegnap nagy hullámvasút volt a nemzetközi devizapiacokon. A nap első felében a dollár nagyot gyengült az euróval és a japán jennel szemben is. A nap végére azonban szinte teljesen visszaerősödött. A forint visszont 327 alá is beszúrt a dollárral szemben és 380,5 alatt is járt az euróval szemben. A mai nap magyar GDP másodoik becslése és euróövezeti inflációs adatok, amire figyelhetnek a befektetők. Ma reggel 328 körül kezdi a napot a forint a dollárral és 380,8 körül az euróval szemben.
Így nem nőtt a magyar gazdaság

A harmadik negyedévben stagnált a magyar GDP, vagyis az előző negyedévhez képest nem változott a gazdaság teljesítménye. Éves összevetésben ez 0,6%-os növekedésre volt elegendő. A most megjelent adatok megegyeznek az előzetes adatközléssel, ám a részletekből már jobban láthatjuk, mi okozza a továbbra is igen erőtlen produkciót.

Így nem nőtt a magyar gazdaság
Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

A tegnapi nap a világban vegyesen telt. A nap elején a dollár nagyot gyengült az euróval, de főként a japán jennel szemben. Azonban a nap végére szinte teljesen visszaerősödött a zöldhasú.

Ezen belül főleg a japán jen esete érdekel, ahol az utóbbi időben nagy árfolyamgyengülést láttunk a túlköltekező fiskális politika miatt. Azonban tegnap hajnalban a jegybank olyan jelzéseket adott, miszerint van esély a decemberi kamatemelésre.

A tegnapi nap a forint folytatta azt amit már megszokhattunk tőle idén. Komótosan, a nemzetközi helyzettől nem zavartata magát apránként erősödött a vezető devizákkal szemben.

A mai nap a harmadik negyedéves magyar GDP második becslése, euróövezeti infláció, amire figyelnek a befektetők.

