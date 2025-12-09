360 vagy 390 lesz a választások után az euró? Friss előrejelzés érkezett

Amennyiben a jövő tavaszi parlamenti választásokon győz a Tisza Párt és beváltja a hozzá fűzött piaci reményeket, akkor akár 360 alá is erősödhet a forint az euróval szemben – vetítették előre keddi elemzésükben a Bank of America (BofA) szakemberei. Ugyanakkor szerintük a jelenlegi kormánypártok győzelme esetén újra 390 fölé emelkedhetne a jegyzés. Az elemzők úgy vélik, hogy egyelőre korai zárni a forint mellett megnyitott pozíciókat, de a jövő év elején a további költségvetési kiadásnövelések várható bejelentésével eljöhet az a pillanat, amikor shortolni lesz érdemes a forintot. További rossz hír, hogy egy esetleges globális feltörekvő piaci sokknak jelenleg a magyar deviza lenne a leginkább kitett, mivel nagyon komoly pozíciók épültek fel a forint mellett.

Jelenleg semlegesek a Bank of America elemzői a forint eszközökkel kapcsolatban, úgy gondolják, hogy a magyar állampapírokban van 40-55 bázispontos kockázati prémium, ami adott esetben még kiárazódhat, ugyanakkor

a forint a modelljük alapján jelenleg már 6,7%-kal túlértékelt.

Egy esetleges globális feltörekvő piaci eladási hullámnak tehát a forint sokkal inkább kitett lenne – vélik az amerikai bank szakértői. Ugyanakkor szerintük a kötvénypiac és a forintárfolyam közti fenti különbség hosszútávon nem fenntartható.

A forintárfolyam jelenleg nagyjából ugyanakkora eséllyel árazza a Tisza Párt és a Fidesz győzelmét a 2026 tavaszán esedékes parlamenti választásokon – vélik a BofA elemzői. Szerintük

a Tisza győzelme esetén akár 360 alá is erősödhetne a forint, ha az uniós forrásokkal és az euró bevezetésével kapcsolatos remények beigazolódnak.

Az elemzést jegyző Mikhail Liluashvili és Mai Doan szerint az ellenzéki párt győzelme esetén hasonló piaci reakció jöhetne, mint Lengyelországban, amikor a jelenlegi kormánypárt megnyerte a választást 2023 októberében. Ezzel szemben

a Fidesz győzelme esetén 390 fölé emelkedhetne újra az euró árfolyama becsléseik szerint.

Ha a globális piaci hangulat negatívra fordul a feltörekvő devizákkal kapcsolatban, akkor arra a forint reagálhat a legérzékenyebben az EMEA régióban, mivel a magyar deviza melletti pozicionáltság erős, különösen a hedge fundok oldaláról, illetve hagyományosan a forint az egyik legérzékenyebb deviza a régióban – vélik a szakemberek.

Ha a kormány további költségvetési élénkítő lépéseket jelent be 2026 elején, akkor azokra nagyobb lehet a piaci reakció, mint amit októberben láttunk – véli Liluashvili és Doan. Ha a további intézkedések jelentősek lesznek, a GDP 2-3%-át teszik majd ki, akkor az a költségvetési hiányt akár 7-8%-ig is repítheti jövőre, ez pedig megnehezítheti a finanszírozást és a deficit későbbi csökkentését. Ebben az esetben pedig nem csak a forint, hanem a magyar kötvények is nyomás alá kerülnének – olvasható az anyagban.

A forint piacán látható erőteljes pozicionáltság ellenére rövidtávon nem látnak olyan okot a BofA elemzői, ami a magyar deviza jelentős gyengülését okozná. Vagyis nem most van a megfelelő időpont a forint elleni pozíciók felvételére,

februárban azonban az is bekövetkezhet, ha további fiskális lazítást jelent be a kormány.

