360 vagy 390 lesz a választások után az euró? Friss előrejelzés érkezett

Jelenleg semlegesek a Bank of America elemzői a forint eszközökkel kapcsolatban, úgy gondolják, hogy a magyar állampapírokban van 40-55 bázispontos kockázati prémium, ami adott esetben még kiárazódhat, ugyanakkor
a forint a modelljük alapján jelenleg már 6,7%-kal túlértékelt.
Egy esetleges globális feltörekvő piaci eladási hullámnak tehát a forint sokkal inkább kitett lenne – vélik az amerikai bank szakértői. Ugyanakkor szerintük a kötvénypiac és a forintárfolyam közti fenti különbség hosszútávon nem fenntartható.
A forintárfolyam jelenleg nagyjából ugyanakkora eséllyel árazza a Tisza Párt és a Fidesz győzelmét a 2026 tavaszán esedékes parlamenti választásokon – vélik a BofA elemzői. Szerintük
a Tisza győzelme esetén akár 360 alá is erősödhetne a forint, ha az uniós forrásokkal és az euró bevezetésével kapcsolatos remények beigazolódnak.
Az elemzést jegyző Mikhail Liluashvili és Mai Doan szerint az ellenzéki párt győzelme esetén hasonló piaci reakció jöhetne, mint Lengyelországban, amikor a jelenlegi kormánypárt megnyerte a választást 2023 októberében. Ezzel szemben
a Fidesz győzelme esetén 390 fölé emelkedhetne újra az euró árfolyama becsléseik szerint.
Ha a globális piaci hangulat negatívra fordul a feltörekvő devizákkal kapcsolatban, akkor arra a forint reagálhat a legérzékenyebben az EMEA régióban, mivel a magyar deviza melletti pozicionáltság erős, különösen a hedge fundok oldaláról, illetve hagyományosan a forint az egyik legérzékenyebb deviza a régióban – vélik a szakemberek.
Ha a kormány további költségvetési élénkítő lépéseket jelent be 2026 elején, akkor azokra nagyobb lehet a piaci reakció, mint amit októberben láttunk – véli Liluashvili és Doan. Ha a további intézkedések jelentősek lesznek, a GDP 2-3%-át teszik majd ki, akkor az a költségvetési hiányt akár 7-8%-ig is repítheti jövőre, ez pedig megnehezítheti a finanszírozást és a deficit későbbi csökkentését. Ebben az esetben pedig nem csak a forint, hanem a magyar kötvények is nyomás alá kerülnének – olvasható az anyagban.
A forint piacán látható erőteljes pozicionáltság ellenére rövidtávon nem látnak olyan okot a BofA elemzői, ami a magyar deviza jelentős gyengülését okozná. Vagyis nem most van a megfelelő időpont a forint elleni pozíciók felvételére,
februárban azonban az is bekövetkezhet, ha további fiskális lazítást jelent be a kormány.
