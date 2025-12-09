Fordulat a forint piacán - mutatjuk a lényeget

A dollárral szemben is szépen erősödik a forint
A mai nap eddig már 0,36%-ot.
383,9 körül a forint
Az euróval szemben. Nemzetközi fronton nyugodt a hangulat. A vártnál alacsonyabb infláció és a kamatvárakozások stabilitása a carry traden keresztül támogatja a forintot.
Az erősödés után most éppen gyengül a forint
Az euróval szemben.
A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást
A kormány egy merész jogi trükkel próbálja kimenteni a még mindig zárolt helyreállítási forrásokat: 1600 milliárd forintot egyetlen mozdulattal az MFB-be terelne, hogy a pénz tőkeinjekcióként „teljesített projektnek” számítson Brüsszel felé. A modell a lengyel precedenst követi, ahol már engedélyezték a hasonló átcsoportosítást, de ott a reformok végrehajtása megelőzte a kiskapu használatát. Magyarország viszont változatlan jogállamisági aggályok mellett kér rugalmasságot, miközben érdemi előrelépés nélkül próbálja megmenteni az RRF-keret felét.
Erősödik a forint
Korábbi posztunkban írtuk, hogyha a vártnál alacsonyabb infláció ellenére sem változik a piac által várt kamatpálya, akkor a forint erősödni fog. Ezt látjuk most.
Egyelőre mérsékelt mozgás az inflációs adat után
Alapvetően a forint reakcióját illetően két út áll a befektetők előtt:
1. Ha elkezdi a piac a kamatcsökkentést árazni, akkor gyengült a forint.
2. Ha az alacsonyabb infláció ellenére nem változik a piac álláspontja a kamatpályáról, akkor viszont a reálkamat emelkedése miatt erősödhet a forint.
Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Novemberben éves alapon 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kicsivel elmarad az előzetes várakozásoktól is – közölte kedd reggel a KSH. Ezzel szintén tavaly november óta először fordult elő, hogy a jegybank célsávján belülre csökkent az infláció, bár az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy ebben még benne van az árrésstopok hatása.
Megfordult a forint szerencséje - ebből lehet a baj?
Nagyon csúnyán gyengült tegnap a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben.
Az euróval szemben 0,71%-ot, a dollárral szemben pedig 0,78%-ot.
Ezért elsősorban a Fitch pénteki döntése a felelős, ugyanis a hitelminősítő a minősítés megtartása mellett rontotta a magyar adósságbesorolás kilátásait.
Eközben a dollár tegnap erősödött az euróval szemben, de emögött feltehetően inkább csak a szerdai amerikai kamatdöntés előtti pozíciózátások állhattak.
A mai nap 8.30-kor jön a magyar infláció, majd délután amerikai munkaerőpiaci és konjunktúraadatokra figyelnek a befektetők.
A mai nap nagy kérdése, hogy folytatódik-e a forint lejtmenete a kamatdöntő ülés előtt.
