Fordulat a jegybankoknál, jövőre tovább gyengülhet a dollár

Az EKB irányt vált?

A swap piacok árazásai alapján a Európai Központi Bank (EKB) esetében már nagyobb az esély kamatemelésre 2026-ban, mint további csökkentésre.

A piac jelenleg átlagosan 0,08 százalékpontos emelést valószínűsít az euróövezeti alapkamatban jövő év végéig, miközben néhány napja még enyhe kamatvágást áraztak.

Erre erősített rá hétfőn Isabel Schnabel EKB-igazgatósági tag is, aki "meglehetősen komfortos" a befektetők jövő évi kamatemelési várakozásával kapcsolatban.

Az USA-ban lazítanának, a dollár gyengülhet

Ezzel szemben a Federal Reserve várhatóan már a közelgő ülésén is kamatot csökkent, és a piacok legalább további két vágást áraznak 2026-ra. A kamatkülönbözetek alakulása a dollár további gyengülését vetítheti előre: az amerikai deviza idén már több mint 8 százalékot veszített értékéből egy fontos devizakosárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A háttérben az áll, hogy az alacsonyabb kamatszint általában csökkenti egy valuta vonzerejét a befektetők szemében.

Szigor mindenfelé

Nem csak az euróövezetben fordult a hangulat:

Kanadában a vártnál erősebb novemberi foglalkoztatási adatok növelik az esélyét, hogy már 2026 elején kamatemelés jön;

Ausztráliában a háztartási fogyasztás élénkülése miatt a befektetők már arra is esélyt adnak, hogy a jegybank akár már februárban megemelheti a kamatot.

Mindeközben

Mindeközben

A Bank of England esetében a piac még egy közelgő 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést áraz, de ezen túl már csak egyetlen további vágás látszik. Az OECD szerint a brit kamatcsökkentési ciklus 2026 első felében leállhat, mivel a kamatszint közel lehet az úgynevezett semleges szinthez. Japán tovább emelhet: Japánban már tavaly megkezdődött a kamatemelési ciklus, és a piacok legalább két további negyed százalékpontos emelést várnak 2026 végéig.

A hangulatváltáshoz hozzájárult, hogy Donald Trump kereskedelmi politikájának hatásait a piacok már kevésbé tartják súlyosnak a főbb amerikai kereskedelmi partnerek gazdaságaira nézve. Tomasz Wieladek, a T Rowe Price elemzője szerint a globális „vámsokk jóval enyhébb lett a vártnál”, ezért a jegybankok világszerte egyre inkább szigorúbb hangot ütnek meg.

A "héjább" várakozások már a kötvénypiacokon is látszanak. A német 10 éves államkötvény hozama 0,07 százalékponttal 2,87 százalékra emelkedett, és hasonló mozgások voltak más európai piacokon is.

Mit jelent ez a befektetőknek?

A kép egyre inkább az, hogy a világgazdaság nem egy szinkronizált kamatcsökkentési, hanem egy széttartó monetáris ciklus felé halad.

Ha ez a forgatókönyv valósul meg, az tovább gyengítheti a dollárt, miközben az euró és más devizák relatív vonzereje növekedhet.

A piacok számára a következő nagy teszt az amerikai jegybank döntése lesz, amely fontos jelzést adhat arról, meddig tarthat a Fed lazító ciklusa.

