Fordulat a jegybankoknál, jövőre tovább gyengülhet a dollár

Az EKB irányt vált?
A swap piacok árazásai alapján a Európai Központi Bank (EKB) esetében már nagyobb az esély kamatemelésre 2026-ban, mint további csökkentésre.
A piac jelenleg átlagosan 0,08 százalékpontos emelést valószínűsít az euróövezeti alapkamatban jövő év végéig, miközben néhány napja még enyhe kamatvágást áraztak.
Erre erősített rá hétfőn Isabel Schnabel EKB-igazgatósági tag is, aki "meglehetősen komfortos" a befektetők jövő évi kamatemelési várakozásával kapcsolatban.
Az USA-ban lazítanának, a dollár gyengülhet
Ezzel szemben a Federal Reserve várhatóan már a közelgő ülésén is kamatot csökkent, és a piacok legalább további két vágást áraznak 2026-ra. A kamatkülönbözetek alakulása a dollár további gyengülését vetítheti előre: az amerikai deviza idén már több mint 8 százalékot veszített értékéből egy fontos devizakosárral szemben.
A háttérben az áll, hogy az alacsonyabb kamatszint általában csökkenti egy valuta vonzerejét a befektetők szemében.
Szigor mindenfelé
Nem csak az euróövezetben fordult a hangulat:
-
Kanadában a vártnál erősebb novemberi foglalkoztatási adatok növelik az esélyét, hogy már 2026 elején kamatemelés jön;
-
Ausztráliában a háztartási fogyasztás élénkülése miatt a befektetők már arra is esélyt adnak, hogy a jegybank akár már februárban megemelheti a kamatot.
Mindeközben
- Nagy-Britannia a ciklus végén járhat: A Bank of England esetében a piac még egy közelgő 0,25 százalékpontos kamatcsökkentést áraz, de ezen túl már csak egyetlen további vágás látszik. Az OECD szerint a brit kamatcsökkentési ciklus 2026 első felében leállhat, mivel a kamatszint közel lehet az úgynevezett semleges szinthez.
- Japán tovább emelhet: Japánban már tavaly megkezdődött a kamatemelési ciklus, és a piacok legalább két további negyed százalékpontos emelést várnak 2026 végéig.
A hangulatváltáshoz hozzájárult, hogy Donald Trump kereskedelmi politikájának hatásait a piacok már kevésbé tartják súlyosnak a főbb amerikai kereskedelmi partnerek gazdaságaira nézve. Tomasz Wieladek, a T Rowe Price elemzője szerint a globális „vámsokk jóval enyhébb lett a vártnál”, ezért a jegybankok világszerte egyre inkább szigorúbb hangot ütnek meg.
A "héjább" várakozások már a kötvénypiacokon is látszanak. A német 10 éves államkötvény hozama 0,07 százalékponttal 2,87 százalékra emelkedett, és hasonló mozgások voltak más európai piacokon is.
Mit jelent ez a befektetőknek?
A kép egyre inkább az, hogy a világgazdaság nem egy szinkronizált kamatcsökkentési, hanem egy széttartó monetáris ciklus felé halad.
Ha ez a forgatókönyv valósul meg, az tovább gyengítheti a dollárt, miközben az euró és más devizák relatív vonzereje növekedhet.
A piacok számára a következő nagy teszt az amerikai jegybank döntése lesz, amely fontos jelzést adhat arról, meddig tarthat a Fed lazító ciklusa.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
