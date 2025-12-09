  • Megjelenítés
Meglepően szokatlan időpontban tesz bejelentéseket a kormány
Deviza

Meglepően szokatlan időpontban tesz bejelentéseket a kormány

Portfolio
Szokatlan időben, szerda reggel 8 órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Holnap reggel ó órakor kezdődik a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.

Részletek hamarosan...

Címlapkép forrása: Guláys Gergely FB

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
Kitálalt Zelenszkij embere: kényszerítő nyomás van az ukrán elnökön - Egyre rosszabbak a békefeltételek
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Gyengült a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility