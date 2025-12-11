Esik tovább a dollár, itt a forint új csúcsa

Megy tovább a forint
Átvitte a 382-es szintet a forint euróval szembeni árfolyama, csütörtök délelőtt a 381,50-es szint környékén járnak a jegyzések.
De ami látványosabb, hogy az általánosságban hanyatló dollár ellenében mire képes a forint.
A 326-os szint alatt is járt ma az USD/HUF kurzusa.
Ezzel a forint a dollárral szemben új lokális csúcsára ment, ennél lejjebb legutóbb 2022 februárjában járt az árfolyam.
Ezen a grafikonon látszik csak igazán, hogy mit művel a forint a dollár ellenében.
Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Az ipari termelés és a külkereskedelem volumenének visszaesése, valamint az egyre jobban erősödő leépítési hullámok újabb kristálytiszta jelét adják Németország mélyülő gazdasági válságának - írja friss elemzésében a Handelsblatt. Bár a válság igazi okai a vállalati versenyképesség romlásában, évtizedes gazdaságpolitikai és stratégiai hibákban, valamint nemzeti és uniós szabályozási hiányosságokban keresendők, a jeleket az ipar és a munkaerőpiac egyre aggasztóbb helyzete mutatja. A leépítési hullám az elmúlt egy évben érezhetően felgyorsult, a szakértők szerint pedig messze van még a folyamat vége, mivel a munkaerőpiaci és ipari felmérések egyaránt romló kilátásokat jeleznek előre. Optimizmusra egyedül az uniós kereskedelem bővülése és az elmúlt évben sokat javuló finanszírozási körülmények adhatnak okok, de ezek önmagukban nem lesznek képesek a lejtmenet visszafordításához.
Ez vár a forintra a technikai indikátorok szerint
A Fitch kilátásrontása után a hét legvégén nyomás alá került a forint, melynek euróval szembeni jegyzése vasárnap majdnem 385-ig emelkedett. Az elmúlt napokban aztán a forint újra az erősödés útjára lépett, mostanra pedig 382 közelébe mérséklődött az euró jegyzése. Az erősödő trendet támogatják a technikai indikátorok is, de az egyensúly kényes, kisebb-nagyobb mértékben pedig akár apró hírekre is felborulhat. A forintárfolyam összképe a technikai mutatók alapján kifejezetten érdekes, az év hátralévő részében és 2026 elején várható trendekről ezen cikkünkben írtunk:
E heti csúcsán jár a forint
A 382-es szintig erősödött a forint az euróval szemben. Ezzel visszaért a hét legerősebb szintjére a hazai fizetőeszköz.
A forint felülteljesítése érzékelhető, ugyanis a hazai fizetőeszköz a lengyel zloty ellenében is erősödni tudott.
Nagyot gyengül a dollár - Mutatjuk, mi történik
Az elmúlt két hétben nagyot gyengült a dollár a vezető devizákkal szemben. Ahogy a Portfolio Signature olvasói már megszokhatták, most is első sorból figyelhették a dollár trendfordulóját és arról is rögtön étesültek, hogy ilyenkor hol lehet a lehetőség.
Akkor azt írtuk, hogy úgy tűnik, hogy Donald Trump olyan Fed elnököt keres, aki hajlandó alacsonyan tartani a kamatokat és a befutó Kevin Hassett lehet, aki részt vett Jerome Powell elmozdítását célzó kísérletben, kommunikációjában az alacsony kamatokat támogatja és korábban nem félt megmásítani számításokat, elemzéseket, hogy Trump érdekeit támogassa.
Egy ilyen vezető személye nagyon rossz hír lenne a dollárnak. A tegnapi kamatdöntő ülésről és annak devizapiaci hatásairól hamarosan érkezik részletes elemzésünk.
A forintnak is segít a dollár hanyatlása
A csütörtök reggeli kereskedésben is működik a régi szabály: a dollár szenvedése segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is. A forint a dollár és az euró ellenében is rákapcsolt.
Esik tovább a dollár
A Fed döntés után csütörtök reggel is esik tovább a dollár. Az euróval szembeni jegyzések az 1,17-es szint fölé kerültek.
Ezzel kéthavi dollármélypontról beszélhetünk.
Íme a dollár teljesítménye hosszabb távon:
Elindult a forint
Ismét leszúrt a forint árfolyama: az euróval szemben 382,5, a dollár ellenében 327,0-ig csökkent a jegyzés az elmúlt percekben.
Megjött a nagy döntés - így reagál a forint
A 383-as szint környékén indul a kereskedés az euró-forint piacon reggel, bár az elmúlt percekben egészen 382,5-ig is leszúrt az árfolyam. A kurzus most enyhe kilengések után 382,7 forint.
A dollár árfolyamában tegnap sokkal nagyobb mozgás volt megfigyelhető: az esti Fed-kamatdöntés után - főként a japán jen erősödésének köszönhetően - gyengülni kezdett a dollár és mintegy 2 egységet csökkent a zöldhasú árfolyama a forinttal szembeni. A tegnap esti 327,0-es mélypontról ugyan a hajnali órákban 327,8-ig korrigált vissza a kurzus, de reggel ismét gyengülni kezdett a dollár, a jegyzése mostanra 327,3-ig mérséklődött.
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A friss előejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.
