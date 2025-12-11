Esik tovább a dollár, itt a forint új csúcsa

Átvitte a 382-es szintet a forint euróval szembeni árfolyama, csütörtök délelőtt a 381,50-es szint környékén járnak a jegyzések.

De ami látványosabb, hogy az általánosságban hanyatló dollár ellenében mire képes a forint.

A 326-os szint alatt is járt ma az USD/HUF kurzusa.

Ezzel a forint a dollárral szemben új lokális csúcsára ment, ennél lejjebb legutóbb 2022 februárjában járt az árfolyam.

Ezen a grafikonon látszik csak igazán, hogy mit művel a forint a dollár ellenében.