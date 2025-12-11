Hirtelen fordult a forint: magyar specifikus okok állnak a háttérben

Csütörtökön exkluzív anyagban számolt be arról a Bloomberg, hogy Orbán Viktor miniszterelnök mérlegeli annak lehetőségét, hogy az esetleges 2026-os kedvezőtlen választási eredményeket követően hogyan tudná megtartani a hatalmát. A lap fejtegetése szerint ez jelenthetné a köztársasági elnöki hatáskör kibővítését és a jelenlegi kormányfő elnökké választását.

Közben a forint próbál talpra állni az első ütésből, most 384,8 körül jár az euróval szemben, ami még így is 0,6%-os gyengülést jelent.