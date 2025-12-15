  • Megjelenítés
Erőre kapott a forint - mi történik?
Deviza

Erőre kapott a forint - mi történik?

Portfolio
A múlt héten kétszer is elkapták a forint grabancát és növekvő volatilitás mellett gyengült a forint. A mai nap is gyengüléssel kezdi a napot a hazai fizetőeszköz. Egyelőre 385,3 körül az euróval és 328,5 körül a dollárral szemben. A mai nap az euróövezetből és az USA-ból is jönnek adatok, de a forint árfolyamát most egyszerre sok tényező mozgatja.
Ismét gyorsan irányt váltott a forint

Egyelőre rángatják az árfolyamot össze-vissza. Most éppen 385,3 körül az árfolyam az euróval szemben.

MIre erősödik a forint?

Bár az elmúlt időszakban jöttek a forintra nézve rosszabb hírek, azonban a tény attól még tény marad. A kamatkülönbözetünk nagy és ez elég csábító a külföldi befektetőknek ahhoz, hogy a rossz hírek után rövidesen visszatérjenek a magyar piacra, főleg akkor, ha egyébként a nemzetközi környezet támogató.

327,5 körül a forint árfolyama

A dollárral szemben.

Erősödik tovább a forint

385 alá benézett az euróval szemben.

Másfél hónapos mélyponton a forint

Nagyot gyengült a forint az elmúlt napokban a lengyel zlotyval szemben is, megerősítve azt a gondolkodást, hogy a forint gyengülését nem globális okok, hanem Magyarország-specifikus tényezők magyarázzák.

328 alatt a forint

A dollárral szemben. Az euróval szemben pedig most 385,2 körül az árfolyam.

Kellemetlen meglepetés érkezett a világ második legnagyobb gazdaságából

A mai nap folyamán számos makrogazdasági adat jelent meg Kínában, amelyek egyaránt a gazdasági növekedés lassulására utalnak - írta meg a Bloomberg. A kiskereskedelmi forgalom bővülése a pandémia óta nem látott szintre csökkent, a beruházások mérséklődtek, míg az ingatlanpiacon folytatódott a már évek óta tartó árcsökkenés és a beruházások mérséklődése. Optimizmusra egyedül a külkereskedelem ad okot.

Kezd visszaerősödni a dollárral szemben a forint

328,3 körül az árfolyam.

Megjött az utolsó bizonyíték, a piacok áldásukat adták a nagy fordulatra

Négyéves csúcsra emelkedett a japán nagyipari vállalatok körében mért bizalmi index. Ez tovább erősíti a piaci várakozásokat, hogy a japán jegybank (Bank of Japan, BOJ) már ezen a héten kamatot emelhet - jelentette a Bloomberg.

1 havi mélyponton a forint

Az euróval szemben 386 felett az árfolyam.

329 felett a dollárral szemben

Erősödik az eladási nyomás.

Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában

A Bank of England monetáris politikai bizottsága csütörtökön várhatóan újabb, 25 bázispontos kamatvágásról dönt, amellyel 3,75 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Ez egy-két lépésre vinné a brit jegybankot attól a semleges kamatszinttől, amely mellett a monetáris politika már sem nem élénkíti, sem nem fékezi a gazdaságot - közölte a Bloomberg.

Gyengül tovább a forint

Egyelőre nem jó hangulatban kezdődik a hét, már 385,7 az árfolyam az euróval szemben.

Nem jó passzban kezdi a forint a hetet

A múlt héten 0,8%-ot gyengült a forint az euróval szemben. Ebben szerepe volt a Bloomberg Orbán Viktor köztársasági elnöki ambicióiról szóló cikkének, valamint annak is, hogy az Európai Bizottság az árstoppok megszüntetését írta elő.

A dollárral szemben nem volt nagy változás, de ez csak annak tudható pe, hogy a zöldhasú is elég rossz hetet tudhat maga mögött.

A mai nap elsősorban euróövezeti és amerikai adatokra kell figyelni. A hét azonban rettentően sűrű. A holnapi MNB kamatdöntésen kivül számos fontos jegybanki döntés, amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok, illetve európai konjunktúraadatok hada érkezik a héten.

Emiatt nagyon aktív hétre kell felkészülni a forint piacán is.

