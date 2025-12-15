Erőre kapott a forint - mi történik?

A múlt héten 0,8%-ot gyengült a forint az euróval szemben. Ebben szerepe volt a Bloomberg Orbán Viktor köztársasági elnöki ambicióiról szóló cikkének, valamint annak is, hogy az Európai Bizottság az árstoppok megszüntetését írta elő.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben nem volt nagy változás, de ez csak annak tudható pe, hogy a zöldhasú is elég rossz hetet tudhat maga mögött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban euróövezeti és amerikai adatokra kell figyelni. A hét azonban rettentően sűrű. A holnapi MNB kamatdöntésen kivül számos fontos jegybanki döntés, amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok, illetve európai konjunktúraadatok hada érkezik a héten.

Emiatt nagyon aktív hétre kell felkészülni a forint piacán is.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock