Erőre kapott a forint - mi történik?

Ismét gyorsan irányt váltott a forint
Egyelőre rángatják az árfolyamot össze-vissza. Most éppen 385,3 körül az árfolyam az euróval szemben.
MIre erősödik a forint?
Bár az elmúlt időszakban jöttek a forintra nézve rosszabb hírek, azonban a tény attól még tény marad. A kamatkülönbözetünk nagy és ez elég csábító a külföldi befektetőknek ahhoz, hogy a rossz hírek után rövidesen visszatérjenek a magyar piacra, főleg akkor, ha egyébként a nemzetközi környezet támogató.
327,5 körül a forint árfolyama
A dollárral szemben.
Erősödik tovább a forint
385 alá benézett az euróval szemben.
Másfél hónapos mélyponton a forint
Nagyot gyengült a forint az elmúlt napokban a lengyel zlotyval szemben is, megerősítve azt a gondolkodást, hogy a forint gyengülését nem globális okok, hanem Magyarország-specifikus tényezők magyarázzák.
328 alatt a forint
A dollárral szemben. Az euróval szemben pedig most 385,2 körül az árfolyam.
Kellemetlen meglepetés érkezett a világ második legnagyobb gazdaságából
A mai nap folyamán számos makrogazdasági adat jelent meg Kínában, amelyek egyaránt a gazdasági növekedés lassulására utalnak - írta meg a Bloomberg. A kiskereskedelmi forgalom bővülése a pandémia óta nem látott szintre csökkent, a beruházások mérséklődtek, míg az ingatlanpiacon folytatódott a már évek óta tartó árcsökkenés és a beruházások mérséklődése. Optimizmusra egyedül a külkereskedelem ad okot.
Kezd visszaerősödni a dollárral szemben a forint
328,3 körül az árfolyam.
Megjött az utolsó bizonyíték, a piacok áldásukat adták a nagy fordulatra
Négyéves csúcsra emelkedett a japán nagyipari vállalatok körében mért bizalmi index. Ez tovább erősíti a piaci várakozásokat, hogy a japán jegybank (Bank of Japan, BOJ) már ezen a héten kamatot emelhet - jelentette a Bloomberg.
1 havi mélyponton a forint
Az euróval szemben 386 felett az árfolyam.
329 felett a dollárral szemben
Erősödik az eladási nyomás.
Nő a feszültség a piacokon: közel a fordulat Európa egyik vezető gazdaságában
A Bank of England monetáris politikai bizottsága csütörtökön várhatóan újabb, 25 bázispontos kamatvágásról dönt, amellyel 3,75 százalékra csökkenhet az irányadó ráta. Ez egy-két lépésre vinné a brit jegybankot attól a semleges kamatszinttől, amely mellett a monetáris politika már sem nem élénkíti, sem nem fékezi a gazdaságot - közölte a Bloomberg.
Gyengül tovább a forint
Egyelőre nem jó hangulatban kezdődik a hét, már 385,7 az árfolyam az euróval szemben.
Nem jó passzban kezdi a forint a hetet
A múlt héten 0,8%-ot gyengült a forint az euróval szemben. Ebben szerepe volt a Bloomberg Orbán Viktor köztársasági elnöki ambicióiról szóló cikkének, valamint annak is, hogy az Európai Bizottság az árstoppok megszüntetését írta elő.
A dollárral szemben nem volt nagy változás, de ez csak annak tudható pe, hogy a zöldhasú is elég rossz hetet tudhat maga mögött.
A mai nap elsősorban euróövezeti és amerikai adatokra kell figyelni. A hét azonban rettentően sűrű. A holnapi MNB kamatdöntésen kivül számos fontos jegybanki döntés, amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok, illetve európai konjunktúraadatok hada érkezik a héten.
Emiatt nagyon aktív hétre kell felkészülni a forint piacán is.
