  • Megjelenítés
Nem jó paszban kezdi a forint a hetet
Deviza

Nem jó paszban kezdi a forint a hetet

Portfolio
A múlt héten kétszer is elkapták a forint grabancát és növekvő volatilitás mellett gyengült a forint. A mai nap is gyengüléssel kezdi a napot a gazai fizetőeszköz. Egyelőre 385,3 körül az euróval és 338,5 körül a dollárral szemben. A mai nap az euróövezetből és az USA-ból is jönnek adatok, de a forint árfolyamát most egyszerre sok tényező mozgatja.

A múlt héten 0,8%-ot gyengült a forint az euróval szemben. Ebben szerepe volt a Bloomberg Orbán Viktor köztársasági elnöki ambicióiról szóló cikkének, valamint annak is, hogy az Európai Bizottság az árstoppok megszüntetését írta elő.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben nem volt nagy változás, de ez csak annak tudható pe, hogy a zöldhasú is elég rossz hetet tudhat maga mögött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap elsősorban euróövezeti és amerikai adatokra kell figyelni. A hét azonban rettentően sűrű. A holnapi MNB kamatdöntésen kivül számos fontos jegybanki döntés, amerikai munkaerőpiaci és inflációs adatok, illetve európai konjunktúraadatok hada érkezik a héten.

Emiatt nagyon aktív hétre kell felkészülni a forint piacán is.

Még több Deviza

„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?

A lehetetlen szentháromság – Mi segíti és mi gyengíti a forintot?

Elromlott a tőzsdei hangulat, gyengült a forint pénteken

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai békecsúcs közeleg, hatalmas áldozatot hozna Ukrajna – Háborús híreink vasárnap
Egyre súlyosabb konfliktus kezd kipattanni Amerika és a régi szövetségese között: a világ legsötétebb diktatúrája miatt áll a bál
„Lépcsőn megy fel, aztán lifttel jön le” – Ez a sors vár a forintra is?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility