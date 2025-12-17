Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Nincs fellélegzés
Továbbra is 389 és 389,4 között ingadozik a forint az euróval szemben.
Miért esik a forint?
A Magyar Nemzeti Bank tegnap ugyan nem változtatott a 6,5%-os irányadó kamatszinten, de az elemzők úgy értékelték a jegybanki kommunikációt, hogy hamarosan jön a kamatcsökkentés. Az MNB "adatvezérelt" üzemmódra állt át, ami fordulatot jelentett az eddigi jelzésekhez képest, hiszen a jegybank korábban tartósan magas kamatokat vetített előre. Úgy tűnik, a befektetők most árazzák: ha csökken a kamat, azzal a forint legerősebb támasza sérül.
389 felett
Kora este 389,4-nél jár már a forint az euróval szemben, a nap folyamán folyamatosan esik a hazai deviza.
Rosszabbkor nem igazán jöhetett volna a forint hirtelen esése. Eddig a 380-hoz közeli árfolyam az infláció csökkenése mellett szólt, ha viszont az esés tartós lesz, akkor az árfolyam az év eleji átárazások szempontjából már nem igazán sorolható majd a kedvező tényezők közé.
Utoljára október végén volt olyan gyenge szinten a forint az euróval szemben, mint most.
Utoljára akkor láttunk a mostaninál is nagyobb napon belüli esést, amikor Nagy Márton gazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján lapunknak adott interjújában a kamatcsökkentés lehetőségéről beszélt. Akkor még az MNB elutasította a kormány részéről érkezők kamatvágási jelzéseket, hangsúlyozva, hogy számukra fontos a forint stabilitása. Mostanra azonban úgy tűnik, lassan a jegybank is elérkezettnek látja az időt a lazításra.
389
Újabb hullámban esik a forint, immár 389 felett jár az euróval szemben. Egy nap alatt 1% az esés.
A piac masszívan árazza a hazai kamatvágás közeledését, vagyis azt, hogy a forint elmúlt hónapokban látott legerősebb támasza, a magas kamatszint hamarosan olvadni kezd.
Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?
Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, de az előretekintő iránymutatás változott, így egyre több elemző vár kamatcsökkentést, a forint pedig gyengülésnek indult.
0,7 százalékot esett ma a forint
A dollárral szemben 0,69, míg az euró ellenében 0,73 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz a mai napon. Az elmozdulás különösen a stabilabbnak számító euróárfolyamban jelentősnek, mellyel szemben főleg az elmúlt percekben gyorsult fel a forint leértékelődése. A kurzus mostanra 388,5-ig emelkedett, ami közel 3 egységgel haladja meg a reggeli szintet.
388 fölé is benézett az euró árfolyama
A 388-as szintet is áttörte az elmúlt percekben az euró-forint árfolyam, amely némi korrekció után most 387,8.
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Japán exportja novemberben éves összevetésben 6,1 százalékkal nőtt, ami a vártnál erősebb teljesítményt jelent. A feldolgozóipari rendelésállomány szintén a várakozásokat meghaladó módon, 7 százalékkal emelkedett novemberben havi alapon, ami újabb jelét adja a gazdaság élénkülésének. A hírek összességében csökkentik a lefelé mutató kockázatokat és erősíti a piacok kamatemelési várakozásait - számolt be az ING Bank.
Nincs megállás: 388 felé közelít az euró árfolyama
Egészen 387,8-ig gyengült az euró árfolyama az elmúlt percekben, ami azt jelenti, hogy kitart a magyar fizetőeszköz mai leértékelődő trendje.
Gyengülni kezdett a dollár
Gyengülni kezdett a dollár az elmúlt percekben: a forinttal szemben a 330,3-as szinten oldalazásba váltott a zöldhasú, míg az euró ellenében elvesztette a délelőtti 0,15 százalékos erősödését. A kurzus mostanra 1,173-ig emelkedett.
Hogyan taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot az AI-boom?
Az AI ma a növekedési sztori és a piaci eufória fő motorja. De ha a piac rosszul árazza be az AI valódi megtérülését, könnyen előállhat egy olyan forgatókönyv, amiben épp ez a most ünnepelt technológia löki recesszióba az amerikai gazdaságot. Mutatjuk, hogyan söpörhet végig a jövő technológiájának kudarca a teljes amerikai gazdaságon. "Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend?" Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Nem tud erőre kapni a forint
Bár a délelőtt tapasztalt jelentős forintgyengülésnek az elmúlt percekben vége szakadt, a hazai deviza képtelen érdemben erősödni. Az euró jegyzése a 387-es, a dolláré a 330 forintos szint körül oldalaz.
Kritikus ponthoz ért a forint árfolyama - Mutatjuk, mi következhet
A technikai indikátorok alapján kritikus szintet tesztel a forint árfolyama. A jelenlegi, 387 feletti eurójegyzésre november eleje óta nem volt példa, az elmúlt napok eseményei alapján pedig megtörni látszik a hónapok óta zajló forinterősödő trend. A technikai elemzés eszközei azt mutatják, hogy a devizapiac kifejezetten érdekes időszak elé néz, az ünnepek alatti kisebb volumenű kereskedés pedig akár nagyobb árfolyam-ingadozásoknak is megágyazhat.
A forint rövid távú kilátásairól alábbi cikkünkben írtunk:
Magyar-specifikus okok állhatnak a forint gyengülésének hátterében
A régiós devizák közül messze a forint gyengült a legtöbbet ma az euróval szemben. Míg a magyar deviza árfolyama 0,48 százalékot emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben, addig
- a cseh korona 0,14 százalékot,
- a lengyel zloty 0,02 százalékot,
- a román lej jegyzése pedig nem változott a mai nap folyamán.
A régiós körkép arra utal, hogy a mai devizapiaci mozgásokat nem európai események, hanem a magyar gazdasági és piaci sajátosságok hajtják.
Újra ütik a forintot
Megint felszúrt a forint árfolyama, az euró jegyzése 387,4, a dolláré 330,9-ig emelkedett. A magyar fizetőeszköz ezzel 0,5, illetve 0,8 százalékos napi gyengülésben van a két legfontosabb nemzetközi kulcsvalutával szemben.
Újra 387 felett az euró árfolyama
Ismét 387 forint fölé ugrott az euró árfolyama, a jegyzés ezzel visszatért a délelőtt már tesztelt, másfél havi csúcspontjára. A kurzus most 387,1.
Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban
Novemberben a brit infláció a vártnál gyorsabban lassult, a fogyasztói árindex 3,2 százalékra esett, miközben az inflációs nyomás egyre inkább közelít az európai szinthez - közölte a Bloomberg.
Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak
Közel két éves csúcsáról fordult nagyot a forint az utóbbi napokban. Az euró-forint árfolyammal pedig rögtön valami olyan történt, melyre év eleje óta nem volt példa. Ennek kapcsán vizsgáltuk, hogy mi várható most a magyar fizetőeszközre.
Enyhén korrigál a forint árfolyama
A délelőtti forintgyengülést némileg ellensúlyozta az elmúlt percek piaci korrekciója, amely 386,4-ig mérsékelte az euró árfolyamát. A dollár jegyzése kis mértékben szintén csökkent, most 329,9 a kurzus.
Kritikus napok előtt áll az euró
Az EUR/USD árfolyam tegnap rövid időre elérte az ING Bank 1,18 körüli év végi célszintet, majd 1,175-ig visszacsúszott.
A következő héten mintegy 10 milliárd dollár értékű opció jár le 1,1750 és 1,1800 közötti kötési árfolyamokkal, ami arra utal, hogy az árfolyam egy ideig továbbra is ezeknek a szinteknek a közelében maradhat - vélik az ING Bank elemzői.
Az energiaárak kínálati okokból bekövetkező csökkenése kedvez az eurónak, ugyanakkor a csütörtöki EKB-ülés akár fordulatot is hozhat a közös valuta árfolyamában.
Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja nemrég a jegybanki szigor fenntartása mellett érvelt, ami érezhető hatást gyakorolt a deviza- és kötvénypiacokra.
Ha csütörtökön kiderül, hogy véleményével egyedül maradt a testületen belül, és az euróövezet növekedési előrejelzéseit sem emelik meg érdemben, az euró ismét gyengülhet.
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
A német üzleti hangulat decemberben váratlanul romlott – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből, ami azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem talál kiutat a válságból.
Esik a forint
387 forint fölé gyengült az euró-forint jegyzés az elmúlt percekben, ezzel november eleje óta nem látott szintre gyengült vissza a magyar deviza árfolyama.
Így látja a forint helyzetét az ING Bank
Az ING Bank értékelése alapján a tegnapi MNB-kamatdöntés igazi meglepetését Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbinál jóval megengedőbb hangvétele okozta.
Az MNB elnöke ugyanis jelezte: ülésről ülésre értékelik az új adatokat, és kedvező számok esetén a jegybank kész lesz kamatot vágni.
Bár a piac számított egy enyhébb hangnemre, a jegybank így is meglepetést okozott. A befektetők további 10 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak jövőre, így összességében 60 bázispontos vágással számolnak. A végső kamatszintre vonatkozó várakozás 2027-re 5,72 százalékra mérséklődött. A jegybank tegnapi kommunikációja és a frissített előrejelzések alapján van tér további kamatvágások beárazására, különösen akkor, ha az inflációs adatok továbbra is a vártnál gyengébbek lesznek.
A forint tegnap elvesztette korábbi nyereségének egy jó részét, és egészen 385,5-ig gyengült az euróval szemben. Az ING elemzői szerint az elmúlt napok forintgyengülése folytatódhat, az EUR/HUF árfolyam pedig a 386–388-as sávba emelkedhet a közeljövőben.
A forint korábbi erősödése a szakértők szerint kedvező helyzetbe hozta a magyar jegybankot, amely jó nemzetközi környezetben változtathatta meg kommunikációs tónusát. A régió devizáit ugyanis jelenleg támogatja az orosz–ukrán békemegállapodással kapcsolatos növekvő remény (ebből a forint profitálhat a közép-európai devizák között a leginkább), valamint az új csúcsokat tesztelő EUR/USD árfolyam is.
Ha ez a két trend fennmarad, az mérsékelheti az EUR/HUF emelkedési kockázatát, és a jegybank erősebb piaci támogatást érezhet a megengedőbb irány folytatásához
- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.
330 felett is járt a dollár árfolyama
Kitart a forint gyengülő trendje a dollár ellenében is: a zöldhasú jegyzése az elmúlt pecekben már a 330,0-as szintet is áttörte. A jegyzés most 329,8 forint.
Felszúrt a forint árfolyama
Hirtelen felszúrt a forint árfolyama az euróval szemben: a jegyzés egészen 386,6-ig emelkedett. A hirtelen elmozdulást azóta némi korrekció követte, így a kereskedés most 386,3-as ár mellett zajlik.
Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint
Enyhe gyengüléssel kezdte a napot a forint a világ vezető tartalékvalutáival szemben. Az euró árfolyama a hajnali 385,7-es szintről 386,0 környékére emelkedett, míg a dollár jegyzése fokozatos eltolódás után már 329,7-nél jár.
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.
Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről
Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Mutatjuk, mit mondanak minderről az elemzők.
Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB
Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A kamatdöntés mögötti megfontolásokról és a gazdasági helyzetről Varga Mihály jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Ez alapján a jegybank óvatosan résre nyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt.
