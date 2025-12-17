  • Megjelenítés
Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn
Deviza

Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Portfolio
Gyengülő trend jellemzi a magyar fizetőeszköz dollárral és euróval szembeni árfolyamát. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. A hazai fizetőeszköz gyengülése ma is folytatódik, az euró jegyzése a 389-es szint körül alakul.
Megosztás

Nincs fellélegzés

Továbbra is 389 és 389,4 között ingadozik a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Miért esik a forint?

A Magyar Nemzeti Bank tegnap ugyan nem változtatott a 6,5%-os irányadó kamatszinten, de az elemzők úgy értékelték a jegybanki kommunikációt, hogy hamarosan jön a kamatcsökkentés. Az MNB "adatvezérelt" üzemmódra állt át, ami fordulatot jelentett az eddigi jelzésekhez képest, hiszen a jegybank korábban tartósan magas kamatokat vetített előre. Úgy tűnik, a befektetők most árazzák: ha csökken a kamat, azzal a forint legerősebb támasza sérül.

Megosztás

389 felett

Kora este 389,4-nél jár már a forint az euróval szemben, a nap folyamán folyamatosan esik a hazai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rosszabbkor nem igazán jöhetett volna a forint hirtelen esése. Eddig a 380-hoz közeli árfolyam az infláció csökkenése mellett szólt, ha viszont az esés tartós lesz, akkor az árfolyam az év eleji átárazások szempontjából már nem igazán sorolható majd a kedvező tényezők közé.

Utoljára október végén volt olyan gyenge szinten a forint az euróval szemben, mint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Utoljára akkor láttunk a mostaninál is nagyobb napon belüli esést, amikor Nagy Márton gazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján lapunknak adott interjújában a kamatcsökkentés lehetőségéről beszélt. Akkor még az MNB elutasította a kormány részéről érkezők kamatvágási jelzéseket, hangsúlyozva, hogy számukra fontos a forint stabilitása. Mostanra azonban úgy tűnik, lassan a jegybank is elérkezettnek látja az időt a lazításra.

Megosztás

389

Újabb hullámban esik a forint, immár 389 felett jár az euróval szemben. Egy nap alatt 1% az esés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piac masszívan árazza a hazai kamatvágás közeledését, vagyis azt, hogy a forint elmúlt hónapokban látott legerősebb támasza, a magas kamatszint hamarosan olvadni kezd.

Megosztás

Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?

Unalmasnak ígérkezett az MNB idei utolsó kamatdöntő ülése. Az előzetes várakozásokkal összhangban tartotta a kamatot az MNB, de az előretekintő iránymutatás változott, így egyre több elemző vár kamatcsökkentést, a forint pedig gyengülésnek indult.

Tovább a cikkhez
Óriási fordulat az MNB-ben - Mi jön most?
Megosztás

0,7 százalékot esett ma a forint

A dollárral szemben 0,69, míg az euró ellenében 0,73 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz a mai napon. Az elmozdulás különösen a stabilabbnak számító euróárfolyamban jelentősnek, mellyel szemben főleg az elmúlt percekben gyorsult fel a forint leértékelődése. A kurzus mostanra 388,5-ig emelkedett, ami közel 3 egységgel haladja meg a reggeli szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

388 fölé is benézett az euró árfolyama

A 388-as szintet is áttörte az elmúlt percekben az euró-forint árfolyam, amely némi korrekció után most 387,8.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország

Japán exportja novemberben éves összevetésben 6,1 százalékkal nőtt, ami a vártnál erősebb teljesítményt jelent. A feldolgozóipari rendelésállomány szintén a várakozásokat meghaladó módon, 7 százalékkal emelkedett novemberben havi alapon, ami újabb jelét adja a gazdaság élénkülésének. A hírek összességében csökkentik a lefelé mutató kockázatokat és erősíti a piacok kamatemelési várakozásait - számolt be az ING Bank.

Tovább a cikkhez
Váratlan jó híreket kapott a távol-keleti ország
Megosztás

Nincs megállás: 388 felé közelít az euró árfolyama

Egészen 387,8-ig gyengült az euró árfolyama az elmúlt percekben, ami azt jelenti, hogy kitart a magyar fizetőeszköz mai leértékelődő trendje.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Gyengülni kezdett a dollár

Gyengülni kezdett a dollár az elmúlt percekben: a forinttal szemben a 330,3-as szinten oldalazásba váltott a zöldhasú, míg az euró ellenében elvesztette a délelőtti 0,15 százalékos erősödését. A kurzus mostanra 1,173-ig emelkedett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hogyan taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot az AI-boom?

Az AI ma a növekedési sztori és a piaci eufória fő motorja. De ha a piac rosszul árazza be az AI valódi megtérülését, könnyen előállhat egy olyan forgatókönyv, amiben épp ez a most ünnepelt technológia löki recesszióba az amerikai gazdaságot. Mutatjuk, hogyan söpörhet végig a jövő technológiájának kudarca a teljes amerikai gazdaságon. "Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend?" Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Tovább a cikkhez
Hogyan taszíthatja recesszióba az amerikai gazdaságot az AI-boom?
Megosztás

Nem tud erőre kapni a forint

Bár a délelőtt tapasztalt jelentős forintgyengülésnek az elmúlt percekben vége szakadt, a hazai deviza képtelen érdemben erősödni. Az euró jegyzése a 387-es, a dolláré a 330 forintos szint körül oldalaz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kritikus ponthoz ért a forint árfolyama - Mutatjuk, mi következhet

A technikai indikátorok alapján kritikus szintet tesztel a forint árfolyama. A jelenlegi, 387 feletti eurójegyzésre november eleje óta nem volt példa, az elmúlt napok eseményei alapján pedig megtörni látszik a hónapok óta zajló forinterősödő trend. A technikai elemzés eszközei azt mutatják, hogy a devizapiac kifejezetten érdekes időszak elé néz, az ünnepek alatti kisebb volumenű kereskedés pedig akár nagyobb árfolyam-ingadozásoknak is megágyazhat.

A forint rövid távú kilátásairól alábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Olyan történhet a forinttal, amitől sokan félnek

Megosztás

Magyar-specifikus okok állhatnak a forint gyengülésének hátterében

A régiós devizák közül messze a forint gyengült a legtöbbet ma az euróval szemben. Míg a magyar deviza árfolyama 0,48 százalékot emelkedett a közös európai fizetőeszközzel szemben, addig

  • a cseh korona 0,14 százalékot,
  • a lengyel zloty 0,02 százalékot,
  • a román lej jegyzése pedig nem változott a mai nap folyamán.

A régiós körkép arra utal, hogy a mai devizapiaci mozgásokat nem európai események, hanem a magyar gazdasági és piaci sajátosságok hajtják.

Megosztás

Újra ütik a forintot

Megint felszúrt a forint árfolyama, az euró jegyzése 387,4, a dolláré 330,9-ig emelkedett. A magyar fizetőeszköz ezzel 0,5, illetve 0,8 százalékos napi gyengülésben van a két legfontosabb nemzetközi kulcsvalutával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra 387 felett az euró árfolyama

Ismét 387 forint fölé ugrott az euró árfolyama, a jegyzés ezzel visszatért a délelőtt már tesztelt, másfél havi csúcspontjára. A kurzus most 387,1.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban

Novemberben a brit infláció a vártnál gyorsabban lassult, a fogyasztói árindex 3,2 százalékra esett, miközben az inflációs nyomás egyre inkább közelít az európai szinthez - közölte a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Elhárult egy fontos akadály, küszöbön áll a kamatcsökkentés az európai országban
Megosztás

Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak

Közel két éves csúcsáról fordult nagyot a forint az utóbbi napokban. Az euró-forint árfolyammal pedig rögtön valami olyan történt, melyre év eleje óta nem volt példa. Ennek kapcsán vizsgáltuk, hogy mi várható most a magyar fizetőeszközre.

Tovább a cikkhez
Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak
Megosztás

Enyhén korrigál a forint árfolyama

A délelőtti forintgyengülést némileg ellensúlyozta az elmúlt percek piaci korrekciója, amely 386,4-ig mérsékelte az euró árfolyamát. A dollár jegyzése kis mértékben szintén csökkent, most 329,9 a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kritikus napok előtt áll az euró

Az EUR/USD árfolyam tegnap rövid időre elérte az ING Bank 1,18 körüli év végi célszintet, majd 1,175-ig visszacsúszott.

A következő héten mintegy 10 milliárd dollár értékű opció jár le 1,1750 és 1,1800 közötti kötési árfolyamokkal, ami arra utal, hogy az árfolyam egy ideig továbbra is ezeknek a szinteknek a közelében maradhat - vélik az ING Bank elemzői.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az energiaárak kínálati okokból bekövetkező csökkenése kedvez az eurónak, ugyanakkor a csütörtöki EKB-ülés akár fordulatot is hozhat a közös valuta árfolyamában.

Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja nemrég a jegybanki szigor fenntartása mellett érvelt, ami érezhető hatást gyakorolt a deviza- és kötvénypiacokra.

Ha csütörtökön kiderül, hogy véleményével egyedül maradt a testületen belül, és az euróövezet növekedési előrejelzéseit sem emelik meg érdemben, az euró ismét gyengülhet.

Kapcsolódó cikkünk

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Megosztás

Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről

A német üzleti hangulat decemberben váratlanul romlott – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből, ami azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem talál kiutat a válságból.

Tovább a cikkhez
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
Megosztás

Esik a forint

387 forint fölé gyengült az euró-forint jegyzés az elmúlt percekben, ezzel november eleje óta nem látott szintre gyengült vissza a magyar deviza árfolyama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Így látja a forint helyzetét az ING Bank

Az ING Bank értékelése alapján a tegnapi MNB-kamatdöntés igazi meglepetését Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbinál jóval megengedőbb hangvétele okozta.

Az MNB elnöke ugyanis jelezte: ülésről ülésre értékelik az új adatokat, és kedvező számok esetén a jegybank kész lesz kamatot vágni.

Bár a piac számított egy enyhébb hangnemre, a jegybank így is meglepetést okozott. A befektetők további 10 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak jövőre, így összességében 60 bázispontos vágással számolnak. A végső kamatszintre vonatkozó várakozás 2027-re 5,72 százalékra mérséklődött. A jegybank tegnapi kommunikációja és a frissített előrejelzések alapján van tér további kamatvágások beárazására, különösen akkor, ha az inflációs adatok továbbra is a vártnál gyengébbek lesznek.

A forint tegnap elvesztette korábbi nyereségének egy jó részét, és egészen 385,5-ig gyengült az euróval szemben. Az ING elemzői szerint az elmúlt napok forintgyengülése folytatódhat, az EUR/HUF árfolyam pedig a 386–388-as sávba emelkedhet a közeljövőben.

A forint korábbi erősödése a szakértők szerint kedvező helyzetbe hozta a magyar jegybankot, amely jó nemzetközi környezetben változtathatta meg kommunikációs tónusát. A régió devizáit ugyanis jelenleg támogatja az orosz–ukrán békemegállapodással kapcsolatos növekvő remény (ebből a forint profitálhat a közép-európai devizák között a leginkább), valamint az új csúcsokat tesztelő EUR/USD árfolyam is.

Ha ez a két trend fennmarad, az mérsékelheti az EUR/HUF emelkedési kockázatát, és a jegybank erősebb piaci támogatást érezhet a megengedőbb irány folytatásához

- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

Megosztás

330 felett is járt a dollár árfolyama

Kitart a forint gyengülő trendje a dollár ellenében is: a zöldhasú jegyzése az elmúlt pecekben már a 330,0-as szintet is áttörte. A jegyzés most 329,8 forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Felszúrt a forint árfolyama

Hirtelen felszúrt a forint árfolyama az euróval szemben: a jegyzés egészen 386,6-ig emelkedett. A hirtelen elmozdulást azóta némi korrekció követte, így a kereskedés most 386,3-as ár mellett zajlik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Enyhe gyengüléssel kezdte a napot a forint a világ vezető tartalékvalutáival szemben. Az euró árfolyama a hajnali 385,7-es szintről 386,0 környékére emelkedett, míg a dollár jegyzése fokozatos eltolódás után már 329,7-nél jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.

Tovább a cikkhez
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Megosztás

Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Mutatjuk, mit mondanak minderről az elemzők. 

Tovább a cikkhez
Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről
Megosztás

Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A kamatdöntés mögötti megfontolásokról és a gazdasági helyzetről Varga Mihály jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Ez alapján a jegybank óvatosan résre nyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt.

Tovább a cikkhez
Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
„Győzött a józan ész” – megszavazták Brüsszel évzáró mestertervét
Visszadobták az oroszok a béketervet, Kupjanszk szorítóba került - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility