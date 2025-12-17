Egyre csúnyább, ami a forinttal történik, nincs megállás a lejtőn

Kora este 389,4-nél jár már a forint az euróval szemben, a nap folyamán folyamatosan esik a hazai deviza.

Rosszabbkor nem igazán jöhetett volna a forint hirtelen esése. Eddig a 380-hoz közeli árfolyam az infláció csökkenése mellett szólt, ha viszont az esés tartós lesz, akkor az árfolyam az év eleji átárazások szempontjából már nem igazán sorolható majd a kedvező tényezők közé.

Utoljára október végén volt olyan gyenge szinten a forint az euróval szemben, mint most.

Utoljára akkor láttunk a mostaninál is nagyobb napon belüli esést, amikor Nagy Márton gazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján lapunknak adott interjújában a kamatcsökkentés lehetőségéről beszélt. Akkor még az MNB elutasította a kormány részéről érkezők kamatvágási jelzéseket, hangsúlyozva, hogy számukra fontos a forint stabilitása. Mostanra azonban úgy tűnik, lassan a jegybank is elérkezettnek látja az időt a lazításra.