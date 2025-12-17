Jelzést kaptak a befektetők, ütik is a forintot

Az ING Bank értékelése alapján a tegnapi MNB-kamatdöntés igazi meglepetését Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbinál jóval megengedőbb hangvétele okozta.

Az MNB elnöke ugyanis jelezte: ülésről ülésre értékelik az új adatokat, és kedvező számok esetén a jegybank kész lesz kamatot vágni.

Bár a piac számított egy enyhébb hangnemre, a jegybank így is meglepetést okozott. A befektetők további 10 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak jövőre, így összességében 60 bázispontos vágással számolnak. A végső kamatszintre vonatkozó várakozás 2027-re 5,72 százalékra mérséklődött. A jegybank tegnapi kommunikációja és a frissített előrejelzések alapján van tér további kamatvágások beárazására, különösen akkor, ha az inflációs adatok továbbra is a vártnál gyengébbek lesznek.

A forint tegnap elvesztette korábbi nyereségének egy jó részét, és egészen 385,5-ig gyengült az euróval szemben. Az ING elemzői szerint az elmúlt napok forintgyengülése folytatódhat, az EUR/HUF árfolyam pedig a 386–388-as sávba emelkedhet a közeljövőben.

A forint korábbi erősödése a szakértők szerint kedvező helyzetbe hozta a magyar jegybankot, amely jó nemzetközi környezetben változtathatta meg kommunikációs tónusát. A régió devizáit ugyanis jelenleg támogatja az orosz–ukrán békemegállapodással kapcsolatos növekvő remény (ebből a forint profitálhat a közép-európai devizák között a leginkább), valamint az új csúcsokat tesztelő EUR/USD árfolyam is.

Ha ez a két trend fennmarad, az mérsékelheti az EUR/HUF emelkedési kockázatát, és a jegybank erősebb piaci támogatást érezhet a megengedőbb irány folytatásához

- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.