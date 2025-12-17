Ütik a befektetők a forintot, hetek óta nem látott szinten az árfolyam

Az EUR/USD árfolyam tegnap rövid időre elérte az ING Bank 1,18 körüli év végi célszintet, majd 1,175-ig visszacsúszott.

A következő héten mintegy 10 milliárd dollár értékű opció jár le 1,1750 és 1,1800 közötti kötési árfolyamokkal, ami arra utal, hogy az árfolyam egy ideig továbbra is ezeknek a szinteknek a közelében maradhat - vélik az ING Bank elemzői.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az energiaárak kínálati okokból bekövetkező csökkenése kedvez az eurónak, ugyanakkor a csütörtöki EKB-ülés akár fordulatot is hozhat a közös valuta árfolyamában.

Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja nemrég a jegybanki szigor fenntartása mellett érvelt, ami érezhető hatást gyakorolt a deviza- és kötvénypiacokra.

Ha csütörtökön kiderül, hogy véleményével egyedül maradt a testületen belül, és az euróövezet növekedési előrejelzéseit sem emelik meg érdemben, az euró ismét gyengülhet.