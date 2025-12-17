Ütik a befektetők a forintot, hetek óta nem látott szinten az árfolyam

Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak
Közel két éves csúcsáról fordult nagyot a forint az utóbbi napokban. Az euró-forint árfolyammal pedig rögtön valami olyan történt, melyre év eleje óta nem volt példa. Ennek kapcsán vizsgáltuk, hogy mi várható most a magyar fizetőeszközre.
Enyhén korrigál a forint árfolyama
A délelőtti forintgyengülést némileg ellensúlyozta az elmúlt percek piaci korrekciója, amely 386,4-ig mérsékelte az euró árfolyamát. A dollár jegyzése kis mértékben szintén csökkent, most 329,9 a kurzus.
Kritikus napok előtt áll az euró
Az EUR/USD árfolyam tegnap rövid időre elérte az ING Bank 1,18 körüli év végi célszintet, majd 1,175-ig visszacsúszott.
A következő héten mintegy 10 milliárd dollár értékű opció jár le 1,1750 és 1,1800 közötti kötési árfolyamokkal, ami arra utal, hogy az árfolyam egy ideig továbbra is ezeknek a szinteknek a közelében maradhat - vélik az ING Bank elemzői.
Az energiaárak kínálati okokból bekövetkező csökkenése kedvez az eurónak, ugyanakkor a csütörtöki EKB-ülés akár fordulatot is hozhat a közös valuta árfolyamában.
Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja nemrég a jegybanki szigor fenntartása mellett érvelt, ami érezhető hatást gyakorolt a deviza- és kötvénypiacokra.
Ha csütörtökön kiderül, hogy véleményével egyedül maradt a testületen belül, és az euróövezet növekedési előrejelzéseit sem emelik meg érdemben, az euró ismét gyengülhet.
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
A német üzleti hangulat decemberben váratlanul romlott – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből, ami azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem talál kiutat a válságból.
Esik a forint
387 forint fölé gyengült az euró-forint jegyzés az elmúlt percekben, ezzel november eleje óta nem látott szintre gyengült vissza a magyar deviza árfolyama.
Így látja a forint helyzetét az ING Bank
Az ING Bank értékelése alapján a tegnapi MNB-kamatdöntés igazi meglepetését Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbinál jóval megengedőbb hangvétele okozta.
Az MNB elnöke ugyanis jelezte: ülésről ülésre értékelik az új adatokat, és kedvező számok esetén a jegybank kész lesz kamatot vágni.
Bár a piac számított egy enyhébb hangnemre, a jegybank így is meglepetést okozott. A befektetők további 10 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak jövőre, így összességében 60 bázispontos vágással számolnak. A végső kamatszintre vonatkozó várakozás 2027-re 5,72 százalékra mérséklődött. A jegybank tegnapi kommunikációja és a frissített előrejelzések alapján van tér további kamatvágások beárazására, különösen akkor, ha az inflációs adatok továbbra is a vártnál gyengébbek lesznek.
A forint tegnap elvesztette korábbi nyereségének egy jó részét, és egészen 385,5-ig gyengült az euróval szemben. Az ING elemzői szerint az elmúlt napok forintgyengülése folytatódhat, az EUR/HUF árfolyam pedig a 386–388-as sávba emelkedhet a közeljövőben.
A forint korábbi erősödése a szakértők szerint kedvező helyzetbe hozta a magyar jegybankot, amely jó nemzetközi környezetben változtathatta meg kommunikációs tónusát. A régió devizáit ugyanis jelenleg támogatja az orosz–ukrán békemegállapodással kapcsolatos növekvő remény (ebből a forint profitálhat a közép-európai devizák között a leginkább), valamint az új csúcsokat tesztelő EUR/USD árfolyam is.
Ha ez a két trend fennmarad, az mérsékelheti az EUR/HUF emelkedési kockázatát, és a jegybank erősebb piaci támogatást érezhet a megengedőbb irány folytatásához
- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.
330 felett is járt a dollár árfolyama
Kitart a forint gyengülő trendje a dollár ellenében is: a zöldhasú jegyzése az elmúlt pecekben már a 330,0-as szintet is áttörte. A jegyzés most 329,8 forint.
Felszúrt a forint árfolyama
Hirtelen felszúrt a forint árfolyama az euróval szemben: a jegyzés egészen 386,6-ig emelkedett. A hirtelen elmozdulást azóta némi korrekció követte, így a kereskedés most 386,3-as ár mellett zajlik.
Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint
Enyhe gyengüléssel kezdte a napot a forint a világ vezető tartalékvalutáival szemben. Az euró árfolyama a hajnali 385,7-es szintről 386,0 környékére emelkedett, míg a dollár jegyzése fokozatos eltolódás után már 329,7-nél jár.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.
Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről
Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Mutatjuk, mit mondanak minderről az elemzők.
Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB
Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A kamatdöntés mögötti megfontolásokról és a gazdasági helyzetről Varga Mihály jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Ez alapján a jegybank óvatosan résre nyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nemzetbiztonsági szakértők szerint szabotázsakciókra kell készülni, az európai gázellátás harmada van veszélyben
A lakossági fizeti az árát: így is, úgy is.
Évtizedekig hallgattak róla, most megnyílt a föld Budapest ikonikus terén
A Liszt Ferenc téri hasadékok emlékeztetnek a város szomorú múltjára.
Nagy leállás jön az MBH Banknál szilveszterkor, íme a részletek
Újévkor egy sor szolgáltatás leáll.
Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
Optimizmus nélkül zárja az évet Európa gazdasági motorja.
Energetika, védelmi ipar, nemzetközi és magyar nagyvállalatok: ezekre koncentrál ma az ING Bank Magyarországon
Bogdán Krisztinát, az ING Bank vezérigazgatóját kérdeztük.
Különleges a kormány legújabb adócsökkentési programja (Interjú)
Gerlaki Bence adóügyi államtitkár adott exkluzív interjút lapunknak.
A Mol megállapodást írt alá az Azerbajdzsáni Állami Olajtársasággal
Mélyítik az együttműködést.
Megtörte a csendet Joe Biden: ha ez így megy tovább, Oroszország és Kína lesznek a világ vezetői
Ki fogja vezetni a világot?
Hogyan törlik a politikai pártok az adatokat? - Egy NAIH jelentés margójára
Keveset lehetett hallani róla, de a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) november 20-i dátummal közzétett egy jelentést a politikai pártok törléshez való joggal kapcsol
Új banki szereplő a Diverzumnál: akár 60 ezer Ft bónusz ütheti a diákok markát bankszámlájuk mellé
A legtöbb fiatal már nemcsak a mindennapi kiadásokra koncentrál pénzügyeiben, hanem tudatosan szeretne félretenni és tervezni is. Ezt ismerte fel az Erste, amely most a legnagyobb magyar diákkedve
A Westinghouse szerepe az új amerikai nukleáris forradalomban
A Westinghouse térnyerése jól mutatja az amerikai nukleáris expanzió és az európai ellátásbiztonsági átrendeződés összekapcsolódását.
Követett részvények - 2025. december
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Zsiday Viktor: El fogok tűnni a rock and rollból
Idén befejezem az alapkezelést, amit bő 25 éve kezdtem el. Én indítottam el az ország első abszolút hozamú befektetési alapját; a jelenleg (még) általam kezelt... The post Zsiday Viktor: El f
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Bod Péter Ákos elmondta, meddig játszhat a tűzzel Magyarország
A devizaadósság emelkedése nem jó üzenet kifelé.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.