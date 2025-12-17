  • Megjelenítés
Ütik a befektetők a forintot, hetek óta nem látott szinten az árfolyam
Ütik a befektetők a forintot, hetek óta nem látott szinten az árfolyam

Gyengüléssel kezdte a napot a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. A hazai fizetőeszköz gyengülése ma is folytatódik, az euró jegyzése a 387-es, a dolláré a 330 forintos szint körül alakul.
Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak

Közel két éves csúcsáról fordult nagyot a forint az utóbbi napokban. Az euró-forint árfolyammal pedig rögtön valami olyan történt, melyre év eleje óta nem volt példa. Ennek kapcsán vizsgáltuk, hogy mi várható most a magyar fizetőeszközre.

Olyan történhet a forinttal, amitől sokan tartanak
Enyhén korrigál a forint árfolyama

A délelőtti forintgyengülést némileg ellensúlyozta az elmúlt percek piaci korrekciója, amely 386,4-ig mérsékelte az euró árfolyamát. A dollár jegyzése kis mértékben szintén csökkent, most 329,9 a kurzus.

Kritikus napok előtt áll az euró

Az EUR/USD árfolyam tegnap rövid időre elérte az ING Bank 1,18 körüli év végi célszintet, majd 1,175-ig visszacsúszott.

A következő héten mintegy 10 milliárd dollár értékű opció jár le 1,1750 és 1,1800 közötti kötési árfolyamokkal, ami arra utal, hogy az árfolyam egy ideig továbbra is ezeknek a szinteknek a közelében maradhat - vélik az ING Bank elemzői.

Az energiaárak kínálati okokból bekövetkező csökkenése kedvez az eurónak, ugyanakkor a csütörtöki EKB-ülés akár fordulatot is hozhat a közös valuta árfolyamában.

Isabel Schnabel, az Európai Központi Bank igazgatósági tagja nemrég a jegybanki szigor fenntartása mellett érvelt, ami érezhető hatást gyakorolt a deviza- és kötvénypiacokra.

Ha csütörtökön kiderül, hogy véleményével egyedül maradt a testületen belül, és az euróövezet növekedési előrejelzéseit sem emelik meg érdemben, az euró ismét gyengülhet.

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről

A német üzleti hangulat decemberben váratlanul romlott – derül ki az Ifo gazdaságkutató intézet szerdán közzétett felméréséből, ami azt jelzi, hogy Európa legnagyobb gazdasága továbbra sem talál kiutat a válságból.

Két év visszaesés után sincs megállás? Ijesztő jóslat érkezett a német gazdaság jövőjéről
Esik a forint

387 forint fölé gyengült az euró-forint jegyzés az elmúlt percekben, ezzel november eleje óta nem látott szintre gyengült vissza a magyar deviza árfolyama.

Így látja a forint helyzetét az ING Bank

Az ING Bank értékelése alapján a tegnapi MNB-kamatdöntés igazi meglepetését Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatón elhangzott, a korábbinál jóval megengedőbb hangvétele okozta.

Az MNB elnöke ugyanis jelezte: ülésről ülésre értékelik az új adatokat, és kedvező számok esetén a jegybank kész lesz kamatot vágni.

Bár a piac számított egy enyhébb hangnemre, a jegybank így is meglepetést okozott. A befektetők további 10 bázispontnyi kamatcsökkentést áraznak jövőre, így összességében 60 bázispontos vágással számolnak. A végső kamatszintre vonatkozó várakozás 2027-re 5,72 százalékra mérséklődött. A jegybank tegnapi kommunikációja és a frissített előrejelzések alapján van tér további kamatvágások beárazására, különösen akkor, ha az inflációs adatok továbbra is a vártnál gyengébbek lesznek.

A forint tegnap elvesztette korábbi nyereségének egy jó részét, és egészen 385,5-ig gyengült az euróval szemben. Az ING elemzői szerint az elmúlt napok forintgyengülése folytatódhat, az EUR/HUF árfolyam pedig a 386–388-as sávba emelkedhet a közeljövőben.

A forint korábbi erősödése a szakértők szerint kedvező helyzetbe hozta a magyar jegybankot, amely jó nemzetközi környezetben változtathatta meg kommunikációs tónusát. A régió devizáit ugyanis jelenleg támogatja az orosz–ukrán békemegállapodással kapcsolatos növekvő remény (ebből a forint profitálhat a közép-európai devizák között a leginkább), valamint az új csúcsokat tesztelő EUR/USD árfolyam is.

Ha ez a két trend fennmarad, az mérsékelheti az EUR/HUF emelkedési kockázatát, és a jegybank erősebb piaci támogatást érezhet a megengedőbb irány folytatásához

- zárták elemzésüket az ING Bank közgazdászai.

330 felett is járt a dollár árfolyama

Kitart a forint gyengülő trendje a dollár ellenében is: a zöldhasú jegyzése az elmúlt pecekben már a 330,0-as szintet is áttörte. A jegyzés most 329,8 forint.

Felszúrt a forint árfolyama

Hirtelen felszúrt a forint árfolyama az euróval szemben: a jegyzés egészen 386,6-ig emelkedett. A hirtelen elmozdulást azóta némi korrekció követte, így a kereskedés most 386,3-as ár mellett zajlik.

Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Enyhe gyengüléssel kezdte a napot a forint a világ vezető tartalékvalutáival szemben. Az euró árfolyama a hajnali 385,7-es szintről 386,0 környékére emelkedett, míg a dollár jegyzése fokozatos eltolódás után már 329,7-nél jár.

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után

Az amerikai, a japán, a brit vagy éppen a svájci jegybankhoz képest az Európai Központi Bank (EKB) a helyzete jelenleg nyugdotnak tűnik, az elmúlt hetek gazdasági és piaci eseményei azonban érdekessé teszik a testület most csütörtöki kamatdöntését. Az említett időszakban folytatódott a dollár gyengülése, megváltoztak a gazdasági kockázatok, valamint az EKB döntéshozói is tettek érdekes kijelentéseket. Az előzmények fényében érdemes lesz figyelni a kamatdöntést követő sajtótájékoztatót, mivel az EKB monetáris politikai üzenetei akár hosszabb távú befektetői trendeket is elindíthatnak.

Kritikus szintet törhet át az euró az EKB kamatdöntése után
Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről

Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Mutatjuk, mit mondanak minderről az elemzők. 

Máris megérkeztek az elemzői vélemények az MNB új döntéséről
Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

Mai kamatdöntő ülésén 6,5%-on tartotta irányadó kamatát a Magyar Nemzeti Bank. A kamatdöntés mögötti megfontolásokról és a gazdasági helyzetről Varga Mihály jegybankelnök tart sajtótájékoztatót. Kiderült, hogy megváltozott a jegybank előretekintő, a jövőbeli monetáris politikára utaló iránymutatása: a Tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és az inflációs kilátásokat befolyásoló tényezőket, kiemelten az év eleji átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten, ülésről ülésre dönt az alapkamat mértékéről. Ez alapján a jegybank óvatosan résre nyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt.

Varga Mihály: adatvezérelt üzemmódba vált az MNB

