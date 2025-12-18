Megszólalt az MNB alelnöke, itt a fordulat a devizapiacon

Kurali Zoltán, az MNB monetáris politikáért is felelős alelnöke egy mai beszélgetésen ismét megerősítette, hogy

a magyar jegybank továbbra is szeretné fenntartani az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítését.

A hírre azonnal reagáltak a befektetők, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a délelőtti 390,6-os csúcsról percek alatt 388,8-ra, azaz ma még nem látott mélypontra süllyedt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár jegyzése is visszatért a reggeli szint közelébe, a kurzus most 331,6 forint.