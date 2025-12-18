Megszólalt az MNB alelnöke, itt a fordulat a devizapiacon

Hatott Kurali Zoltán, MNB-alelnök kijelentése, itt a fordulat a devizapiacokon
Kurali Zoltán, az MNB monetáris politikáért is felelős alelnöke egy mai beszélgetésen ismét megerősítette, hogy
a magyar jegybank továbbra is szeretné fenntartani az óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítését.
A hírre azonnal reagáltak a befektetők, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a délelőtti 390,6-os csúcsról percek alatt 388,8-ra, azaz ma még nem látott mélypontra süllyedt.
A dollár jegyzése is visszatért a reggeli szint közelébe, a kurzus most 331,6 forint.
Először mutatott ma életjelet a forint
Először látszik érdemi forinterősödés ma a devizapiacon, az euró jegyzése 389,5-ig, a dolláré 332,2-ig korrigált vissza az elmúlt percekben. A nem várt erősödés hátterében vélhetően Kurali Zoltán MNB-alelnök kijelentései állnak. A jegybank monetáris politikáért is felelős alelnöke egy beszélgetésen elmondta, hogy
az MNB továbbra is a szigorú kondíciókat szeretné fenntartani, a türelmes és óvatos attitűd pedig továbbra is szükséges az inflációs célok eléréséhez.
Kurali Zoltán: továbbra is szigorú kondíciókat szeretnénk fenntartani
Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a jegybank csütörtöki háttérbeszélgetésén elmondta: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése érdekében. Továbbra is indokolt a türelmes és óvatos attitűd az inflációs cél elérése érdekében. Ugyanakkor az adatok sokat javultak az előző előrejelzéshez képest.
Esik a forint a régiós devizákkal szemben is
Nincs jó napja a forintnak a közép-európai régiót tekintve:
- a lengyel zloty ellenében 0,44,
- a cseh koronával szemben 0,16, míg
- a román lejjel szemben 0,35 százalékot veszített értékéből ma a magyar fizetőeszköz.
Az elmozdulás különösen a lengyel zlotyval szemben jelentős, a mostani 92,7-es árfolyam ugyanis augusztus eleje nem látott, 4,5 hónapos csúcsot jelent.
Bemutatta friss Inflációs jelentését az MNB, de ez sem hozott forinterősödést
Varga Mihály MNB-elnök keddi kijelentése után először szólal meg a jegybank a magyar gazdaság aktuális helyzetéről és középtávú kilátásairól. A jelentést bemutató szakértői testület úgy látja, hogy erős a hazai dezinflációs dinamika, amelyet várhatóan az árrésstop-intézkedések kivezetése sem akaszt majd meg, mivel a kereskedők már alkalmazkodtak hozzá.
Az MNB friss Inflációs jelentéséről alábbi cikkünkben írtunk:
A sajtótájékoztatón elhangzottakat egyelőre nem kísérte érdemi reakció a forint árfolyamában, az euró jegyzése az elmúlt percekben a 390,0-390,2-es sávban ingadozott.
A dollárért most 332,8 forintot kell fizetni a devizapiacon.
MNB: sokkal alacsonyabb lesz az infláció jövőre
Az MNB sokkal kisebb inflációt vár jövőre, mint korábbi, szeptemberi jelentésük alapján. Ehhez hozzájárul, hogy vége a globális élelmiszerár-emelkedési ciklusnak. Az árrésstopokhoz már jelentős részben alkalmazkodtak a szolgáltatók, ezért kivezetésekor kisebb lehet az árnövelő hatás a korábban vártnál.
Norvég kamatdöntéssel indult a "Szuper csütörtök"
A számos jegybanki kamatdöntés után csak "Szuper csütörtök" a norvég jegybank kamatdöntésével kezdődött.
A Norges Bank a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta az alapkamatot 4,0%-on, óvatos üzenettel:
nem siet a csökkentéssel, saját pályája 2026-ban csak egy 25 bázispontos vágást jelez (miközben a piac két csökkentést vár).
A bejelentés után a norvég korona 11,96-ra erősödött az euróval szemben.
Nem bír megállni a lejtőn a forint
Tovább esik a forint, az euróval szembeni árfolyam az elmúlt percekben már 390,6-nál is járt, azóta 390,2-ig mérséklődött.
A dollár árfolyamán is hasonló mozgások látszanak, a zöldhasú jegyzése a 333,0-as szint elérése után most 329,6-ig mérséklődött.
390 felett az euró
Átlépte a 390-es szintet az euró árfolyama, ezzel október vége óta nem látott szintre emelkedett a közös európai fizetőeszköz jegyzése. A mai gyengülés mértéke már meghaladja az 1 egységet és a 0,25 százalékot.
Csúszik a lejtőn a forint
A gyakori, de kis mértékű piaci korrekciók ellenére folytatódik a forint gyengülése: az euró jegyzése már 389,8-nál, a dolláré 332,4-nél jár.
Újra ütik a forintot
Folytatódik a forint leértékelődése, mostanra egészen 389,7-ig emelkedett az euró árfolyama.
Padlóra került a forint, de tovább kapja a pofonokat
A forint az elmúlt napokban számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, amiben nagy szerepet játszottak a Magyar Nemzeti Bank keddi (2025. december 16.) kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elhangzó gondolatok. A meglepetést nem az alapkamat 6,5%-on tartása, hanem a korábbinál enyhébb hangvételű iránymutatás okozta. Varga Mihály nyilatkozata alapján az MNB hivatalosan is adatvezérelt, ülésről ülésre történő döntéshozatalra áll át, és kiemelten figyeli az év eleji vállalati átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását,
ami a feltételek teljesülése esetén a kamatcsökkentési ciklus megnyitásának lehetőségét is felveti.
A Portfolio által összegyűjtött elemzői értékelések szerint az MNB „résnyire megnyitotta az ajtót” a lazítás felé: Varga Mihály jegybankelnök lazításpárti (dovish) hangvételű üzenetei és az új előretekintő iránymutatás (forward guidance) alapján a piac egy óvatos, adatoktól függő kamatcsökkentési pályát kezdett árazni. Ugyanakkor a forintpiaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kulcstényezők maradnak.
A kommunikációs fordulatra azonnali piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés és a sajtótájékoztató után látványosan feljebb csúszott, az EUR/HUF a 385-ös szint fölé került, az USD/HUF pedig 327 környékére emelkedett.
A gyengülő tendencia másnap is folytatódott, az euróval szembeni jegyzések a 385–386-os sávból tovább sodródtak a 390-es eurószint felé.
Kedd délután óta a forint árfolyama mintegy 6 egységet csúszott feljebb az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg.
A hazai deviza gyengülése ma is folytatódik, az euróval szembeni jegyzés a 389-es szint körül alakul, míg az amerikai dollár egységéért 331,1 forintot kell most adni.
