Sorra kapja a pofonokat a forint, még nincs vége az izgalmaknak

A forint az elmúlt napokban számottevően gyengült az euróval és a dollárral szemben, amiben nagy szerepet játszottak a Magyar Nemzeti Bank keddi (2025. december 16.) kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón elhangzó gondolatok. A meglepetést nem az alapkamat 6,5%-on tartása, hanem a korábbinál enyhébb hangvételű iránymutatás okozta. Varga Mihály nyilatkozata alapján az MNB hivatalosan is adatvezérelt, ülésről ülésre történő döntéshozatalra áll át, és kiemelten figyeli az év eleji vállalati átárazásokat, valamint a pénzügyi piacok stabilitását,

ami a feltételek teljesülése esetén a kamatcsökkentési ciklus megnyitásának lehetőségét is felveti.

A Portfolio által összegyűjtött elemzői értékelések szerint az MNB „résnyire megnyitotta az ajtót” a lazítás felé: Varga Mihály jegybankelnök lazításpárti (dovish) hangvételű üzenetei és az új előretekintő iránymutatás (forward guidance) alapján a piac egy óvatos, adatoktól függő kamatcsökkentési pályát kezdett árazni. Ugyanakkor a forintpiaci stabilitás és az inflációs várakozások lehorgonyzása továbbra is kulcstényezők maradnak.

A kommunikációs fordulatra azonnali piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés és a sajtótájékoztató után látványosan feljebb csúszott, az EUR/HUF a 385-ös szint fölé került, az USD/HUF pedig 327 környékére emelkedett.

A gyengülő tendencia másnap is folytatódott, az euróval szembeni jegyzések a 385–386-os sávból tovább sodródtak a 390-es eurószint felé.

Kedd délután óta a forint árfolyama mintegy 6 egységet csúszott feljebb az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg.

A hazai deviza gyengülése ma is folytatódik, az euróval szembeni jegyzés a 389-es szint körül alakul, míg az amerikai dollár egységéért 331,1 forintot kell most adni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images