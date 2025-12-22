Egyre nagyobb a nyomás a forinton

A jen januári csúcsok közelében áll a múlt pénteki kamatdöntés óta, ahol a jegybank 0,25 bázisponttal 0,75%-ra emelte az alapkamatot. Az alapvető probléma, hogy az infláció évek óta 2% feletti, így a mostani alapkamattal is a reálkamat még masszívan negatív, ami a jen ellen hat.

Ezt tetézi az is, hogy a japán miniszterelnök a GDP 3%-át kitevő fiskális lazítást tervez és egyes piaci szereplők szerint csak idő kérdése, amíg verbálisan nem terelgeti a jegybankok az alacsonyabb kamatok irányába.

Összességében ezt a szituációt nagyon nem díjazza a piac. A helyzet ráadásul a nyugati országok és befektetők számára is fontos. Erről itt írtunk: