Egyre nagyobb a nyomás a forinton
Egyre nagyobb a nyomás a forinton

A múlt hét a kamatdöntések hete volt. A magyar jegybankon kivül, az EKB és a japán jegybank is döntött. Ezek hatásai még érződnek ma is a devizapiacokon. A forint a mai napot 386,5 körül kezdi az euróval és 330 körül a dollárral szemben. A mai nap magyar költségvetési adatok és amerikai konjunktúraadatok érkeznek.
388 felett a forint árfolyama

Ez ma nem a forint napja, már 0,4%-ot gyengül azeuróval szemben. A gyengülés nem csak magyarspecifikus, ugyanis a lengyel zloty 0,2%-ot gyengült ma az euróval szemben.

Nem fáradt el a forintgyengülés

387,8 körül jár az árfolyam az euróval szemben.

Tovább menetel a forint - csak a rossz irányba

387,7 körük az árfolyam az euróval szemben.

Kicsit gyengül a forint

386,5-ről 387 fölé gyengült a forint az euróval szemben, de már alapvetően illikvidebb a kereskedés a mai nap.

Egyelőre a forint próbálja megemészteni a múlt heti jegybanki nyilatkozatokat a lazítás várható időpontjáról, miközben a carry trade továbbra is a forint mellett van.

Hova gyengül a japán jen?

A jen januári csúcsok közelében áll a múlt pénteki kamatdöntés óta, ahol a jegybank 0,25 bázisponttal 0,75%-ra emelte az alapkamatot. Az alapvető probléma, hogy az infláció évek óta 2% feletti, így a mostani alapkamattal is a reálkamat még masszívan negatív, ami a jen ellen hat.

Ezt tetézi az is, hogy a japán miniszterelnök a GDP 3%-át kitevő fiskális lazítást tervez és egyes piaci szereplők szerint csak idő kérdése, amíg verbálisan nem terelgeti a jegybankok az alacsonyabb kamatok irányába.

Összességében ezt a szituációt nagyon nem díjazza a piac. A helyzet ráadásul a nyugati országok és befektetők számára is fontos. Erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: óriási kísérlet indul Japánban

A múlt heti pofon után próbál talpra állni a forint

A múlt héten nagyot gyengült a forint az euróval szemben, miután a múlt heti kamatdöntő ülésen a jegybank a vártnál kissé enyhébb hangnemet ütött meg.

Nemzetközi fronton a piacok még a múlt heti kamatdöntések eredményeit emésztgetik. Az EKB tartotta 2%-on az alapkamatot, miközben a japán jegybank az inflációs nyomás miatt 0,75%-ra emelte az alapkamatot.

A mai nap amerikai konjunktúraadatok érkeznek. A forint fontos trendcsatornáról próbál visszafordulni.

