Nagy döntés előtt a forint – merre tovább?

Erőtlen a magyar fizetőeszköz
A reggeli órákban látott gyengülést követően a forint
az euróval és a dollárral szemben is a napi mélypontja közelében mozog a záráshoz közeledve.
A korai délutáni órák óta inkább oldalazás jellemzi a piacot. Az euró-forint jegyzés 388,7 környékén, míg a forint-dollár 330,5 közelében alakul. Ez azt jelenti, hogy a reggeli eladási hullám hatása nap végére sem tűnt el, a hazai deviza továbbra is nyomás alatt maradt.
Délutánra a dollár gyengülése is megállt. Az euró ellenében a dollár még így is nagyjából 0,4 százalékos napi gyengüléssel zárhat.
Összességében tehát úgy látszik, hogy a forint stabilizálódott, de gyenge szinteken, és a zárás is inkább a napi mélypontok közelében történhet meg, ami technikai szempontból nem túl megnyugtató az ünnepi időszakhoz közeledve.
Hova tovább?
A reggeli gyengülést követően, a korai délutáni órák óta konszolidálódott a magyar fizetőeszköz az euróval és a dollárral szemben is.
Az euró 388,7, a dollár 330,6 forinton áll.
388,4 körül a forint
Az euróval szemben. A mai nap a forint és a zloty is nagyot gyengült, miközben az euró erős napot zárt a dollárral szemben.
Mindjárt 389 a forint
Egyre jobban ütik a magyar fizetőeszközt.
388,6 fölé gyengült a forint
Az euróval szemben.
388 felett a forint árfolyama
Ez ma nem a forint napja, már 0,4%-ot gyengül azeuróval szemben. A gyengülés nem csak magyarspecifikus, ugyanis a lengyel zloty 0,2%-ot gyengült ma az euróval szemben.
Nem fáradt el a forintgyengülés
387,8 körül jár az árfolyam az euróval szemben.
Tovább menetel a forint - csak a rossz irányba
387,7 körük az árfolyam az euróval szemben.
Kicsit gyengül a forint
386,5-ről 387 fölé gyengült a forint az euróval szemben, de már alapvetően illikvidebb a kereskedés a mai nap.
Egyelőre a forint próbálja megemészteni a múlt heti jegybanki nyilatkozatokat a lazítás várható időpontjáról, miközben a carry trade továbbra is a forint mellett van.
Hova gyengül a japán jen?
A jen januári csúcsok közelében áll a múlt pénteki kamatdöntés óta, ahol a jegybank 0,25 bázisponttal 0,75%-ra emelte az alapkamatot. Az alapvető probléma, hogy az infláció évek óta 2% feletti, így a mostani alapkamattal is a reálkamat még masszívan negatív, ami a jen ellen hat.
Ezt tetézi az is, hogy a japán miniszterelnök a GDP 3%-át kitevő fiskális lazítást tervez és egyes piaci szereplők szerint csak idő kérdése, amíg verbálisan nem terelgeti a jegybankok az alacsonyabb kamatok irányába.
Összességében ezt a szituációt nagyon nem díjazza a piac. A helyzet ráadásul a nyugati országok és befektetők számára is fontos. Erről itt írtunk:
A múlt heti pofon után próbál talpra állni a forint
A múlt héten nagyot gyengült a forint az euróval szemben, miután a múlt heti kamatdöntő ülésen a jegybank a vártnál kissé enyhébb hangnemet ütött meg.
Nemzetközi fronton a piacok még a múlt heti kamatdöntések eredményeit emésztgetik. Az EKB tartotta 2%-on az alapkamatot, miközben a japán jegybank az inflációs nyomás miatt 0,75%-ra emelte az alapkamatot.
A mai nap amerikai konjunktúraadatok érkeznek. A forint fontos trendcsatornáról próbál visszafordulni.
