Nagy döntés előtt a forint – merre tovább?

A reggeli órákban látott gyengülést követően a forint

az euróval és a dollárral szemben is a napi mélypontja közelében mozog a záráshoz közeledve.

A korai délutáni órák óta inkább oldalazás jellemzi a piacot. Az euró-forint jegyzés 388,7 környékén, míg a forint-dollár 330,5 közelében alakul. Ez azt jelenti, hogy a reggeli eladási hullám hatása nap végére sem tűnt el, a hazai deviza továbbra is nyomás alatt maradt.

Délutánra a dollár gyengülése is megállt. Az euró ellenében a dollár még így is nagyjából 0,4 százalékos napi gyengüléssel zárhat.

Összességében tehát úgy látszik, hogy a forint stabilizálódott, de gyenge szinteken, és a zárás is inkább a napi mélypontok közelében történhet meg, ami technikai szempontból nem túl megnyugtató az ünnepi időszakhoz közeledve.