Rövid életű lehet a kínai deviza erősödése

Bármilyen jüanerősödés a dollárral szembeni, kulcsfontosságú 7-es szint alá valószínűleg rövid életű lenne
– részben azért, mert ez nyomást gyakorolna a kínai gyártókra, és a külföldi beruházási beáramlások is lassúak –, mondta egy vezető devizapiaci előrejelző.
Kína valutája a következő nagyjából hat hónapban akár át is lépheti a széles körben figyelt küszöböt, majd az erősödésből visszaadva 2026 végére körülbelül 7,03 jüan/dollár szinten zárhat – mondta Jason Schenker, a Prestige Economics elnöke. A közgazdász a harmadik negyedévben a Bloomberg, a belföldi (onshore) dollár–jüan árfolyamot követő elemzők rangsorában az első helyen végzett.
Schenker – aki a jövő év végi dollár–jüan előrejelzését a novemberi 7,05-ös várakozásáról módosította – azt is mondta, hogy az erősebb jüan kevés stratégiai értéket kínálna a Kínát érintő kereskedelmi feszültségek rendezésében.
„Meglepne, ha tartósan hét alatt maradna” – mondta, a belföldi jüanra utalva. „Ezt Kínában valószínűleg kihívásként és kockázatként értelmeznék.”
Schenker véleménye eltér a globális befektetési bankok – köztük a Goldman Sachs Group Inc. – optimistább előrejelzéseitől, amelyek közül
a Goldman nemrég a 12 hónapos prognózisát 6,85-re emelte a devizapárra.
Előrejelzése emellett szembemegy azzal a ritka, nyilvános felhívással is, amelyet néhány kínai közgazdász és volt jegybanki tisztségviselő fogalmazott meg: szerintük erősebb jüanra lenne szükség ahhoz, hogy segítse a világ második legnagyobb gazdaságának újraegyensúlyozását, és csökkentse a kereskedelmi súrlódásokat.
Schenker szerint a valutaerő fenntartása tovagyűrűző hatásokkal járna Kína exportőreire, a gazdaságra és a stabilitásra nézve is, mivel drágábbá tenné a kínai árukat. Hozzátette: a nyomás már látszik is, miután a múlt hónapban visszaesett a feldolgozóipari aktivitást mérő egyik fontos magánmutató.
Hétfőn, körülbelül 7,04 jüan/dollár környékén a belföldi jüan idén már több mint 3,5%-ot erősödött a dollárral szemben.
„Annak ellenére, hogy a valuta erősödött, a kínai vállalatok azok, amelyek még tovább csökkentik az eladási áraikat” – mondta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bejelentette a 4iG: változik az NKP-s kötvények visszafizetése
A második körös kibocsátásból.
Az államcsődig lökött egy országot a hitelminősítő, kimondták az áment
A finszírozási pokol küszöbére kerültek, az IMF is bedobhatja a törülközőt.
Nagyon fontos nyugdíjszabályok jelentek meg
A januári emelésről és a 14. havi nyugdíjról.
Az ünnepek előtt az EU szép csendben újra átlépte Vlagyimir Putyin vörös vonalait
Több ezer tételes korlátozási csomag sorsáról döntöttek.
Rövid életű lehet a kínai deviza erősödése
7 alatt nem fenntartható.
Összeomlott Trump békéje, Amerika legnagyobb riválisa is bevetheti magát a véres háborúba
Ettől várják a fordulatot.
Éleződik a helyzet Venezuelánál, emelkedik az olajár
Nő a bizonytalanság.
Napi kilenc kamion sajtot adnak fel exportra – így erősíti piaci pozícióit a Kőröstej
500 ezer liter tejet dolgoznak fel naponta és több mint 65 országba szállítanak.
Új EU-s rendelet a GDPR határokon átnyúló ügyekben való alkalmazásáról
December 12-én megjelent az EU hivatalos lapjában a GDPR végrehajtására vonatkozó további eljárási szabályok megállapításáról szóló rendelet (2025/2518) . A rendelet célja, hogy a hat
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klasszikusan a világ egyik legerősebb, legbiztonságosabb eszköze - borzasztó... The post A dollár l
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi értéket. A nettó átlagbér pedig már 10 száz
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedig akár kereskedési célpont is lehet, tehát megnéztem.CégismertetőA Verizon Communications Inc
MARA Holdings - kereskedés
Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
A fokozódás szelleme járja be a világot - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok novemberi tanulmányai?
Az AI forradalom dübörög, Európa ébredezik, Amerika az identitására fókuszál, a közösségi cselekvőképesség komoly korlátai mindenütt jelentősek (államadósság, a globális kormányzás
Szenteste a magyar termőföldpiac is újjászületik
Karácsonyi ajándékot kapnak a pénzügyi befektetők - december 24-től megszűnik a legfontosabb akadály a befektetési célú földvásárlók előtt! Nem akartam hinni a fülemnek, mikor a... The po
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők
Nem azonosak az esélyek.
Akvizíció akvizíció után: így épít biztosítói stratégiát a Waberer’s
Árérzékeny fogyasztók és lakáspiaci felfordulás jellemezte az évet.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.