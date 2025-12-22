Rövid életű lehet a kínai deviza erősödése

Egy vezető devizapiaci előrejelző szerint bármilyen, a dollárral szembeni 7-es kulcsszintet áttörő jüanerősödés valószínűleg átmeneti lesz, részben a kínai gyártókra nehezedő nyomás és a lanyha külföldi tőkebeáramlás miatt.

Bármilyen jüanerősödés a dollárral szembeni, kulcsfontosságú 7-es szint alá valószínűleg rövid életű lenne

– részben azért, mert ez nyomást gyakorolna a kínai gyártókra, és a külföldi beruházási beáramlások is lassúak –, mondta egy vezető devizapiaci előrejelző.

Kína valutája a következő nagyjából hat hónapban akár át is lépheti a széles körben figyelt küszöböt, majd az erősödésből visszaadva 2026 végére körülbelül 7,03 jüan/dollár szinten zárhat – mondta Jason Schenker, a Prestige Economics elnöke. A közgazdász a harmadik negyedévben a Bloomberg, a belföldi (onshore) dollár–jüan árfolyamot követő elemzők rangsorában az első helyen végzett.

Schenker – aki a jövő év végi dollár–jüan előrejelzését a novemberi 7,05-ös várakozásáról módosította – azt is mondta, hogy az erősebb jüan kevés stratégiai értéket kínálna a Kínát érintő kereskedelmi feszültségek rendezésében.

„Meglepne, ha tartósan hét alatt maradna” – mondta, a belföldi jüanra utalva. „Ezt Kínában valószínűleg kihívásként és kockázatként értelmeznék.”

Schenker véleménye eltér a globális befektetési bankok – köztük a Goldman Sachs Group Inc. – optimistább előrejelzéseitől, amelyek közül

a Goldman nemrég a 12 hónapos prognózisát 6,85-re emelte a devizapárra.

Előrejelzése emellett szembemegy azzal a ritka, nyilvános felhívással is, amelyet néhány kínai közgazdász és volt jegybanki tisztségviselő fogalmazott meg: szerintük erősebb jüanra lenne szükség ahhoz, hogy segítse a világ második legnagyobb gazdaságának újraegyensúlyozását, és csökkentse a kereskedelmi súrlódásokat.

Schenker szerint a valutaerő fenntartása tovagyűrűző hatásokkal járna Kína exportőreire, a gazdaságra és a stabilitásra nézve is, mivel drágábbá tenné a kínai árukat. Hozzátette: a nyomás már látszik is, miután a múlt hónapban visszaesett a feldolgozóipari aktivitást mérő egyik fontos magánmutató.

Hétfőn, körülbelül 7,04 jüan/dollár környékén a belföldi jüan idén már több mint 3,5%-ot erősödött a dollárral szemben.

„Annak ellenére, hogy a valuta erősödött, a kínai vállalatok azok, amelyek még tovább csökkentik az eladási áraikat” – mondta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ