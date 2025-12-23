Év végi rángatás a forintban – kéthónapos mélypont az euróval szemben

A forint az elmúlt napokban összességében stabil képet mutatott, miközben a főbb devizapiaci mozgásokat elsősorban a dollár gyengülése és az euró erősödése határozta meg.

Kedd reggel az euró 388,7 forint körül jár, ami háromnapos összevetésben mérsékelt, 0,3 százalék alatti forintgyengülést jelent, éves alapon viszont továbbra is érdemi, több mint 5 százalékos erősödésben van a hazai fizetőeszköz.

A dollárral szemben ezzel párhuzamosan a forint tartja az utóbbi hetekben kialakult erősebb szinteket:

a jegyzés 330 forint környékén mozog, ami az év elejéhez képest közel 17 százalékos forinterősödést tükröz.

A dollár éves szinten kifejezetten gyenge képet mutat, amit a piac már nagyrészt beárazott: a forinttal szembeni árfolyam több mint 66 forinttal van a 52 hetes csúcs alatt. Ez a mozgás nem elsősorban magyar specifikum, hanem a dollár nemzetközi leértékelődésének a következménye.

Ebben kulcsszerepe van annak, hogy a dollár globálisan nyomás alatt maradt a kamatcsökkentési várakozások és a romló dollárbizalom miatt.

Az euró-dollár árfolyam három nap alatt 0,4 százalékkal emelkedett, és kedd reggel 1,177 körül jár, közel az éves csúcshoz.

Ez közel van az elmúlt hetek csúcsszintjeihez, és jól illeszkedik abba az idei trendbe, amelyben az euró több mint 13 százalékot erősödött a dollárral szemben. A mozgás nem volt ugrásszerű, inkább fokozatos, ami arra utal, hogy a piac strukturális dollárgyengüléssel számol, nem pedig egyszeri kilengéssel.

A forint szempontjából ez kettős hatású. Az erős euró önmagában felfelé tolja az EUR/HUF-ot, miközben a gyenge dollár lefelé húzza a USD/HUF-ot. Ez magyarázza azt is, hogy az utóbbi napokban a forint az euróval szemben inkább oldalazott vagy enyhén gyengült, miközben a dollárral szemben megtartotta erős pozícióját. Ráadásul ezt a hatást erősítette a Magyar Nemzeti Bank Janus-arcú kommunikációja a kamatpolitikáról a múlt hét elején, majd aztán érkező szigorról szóló megjegyzések.

A keddi makromenetrendben több olyan adat is szerepel, amely rövid távon megmozgathatja az árfolyamokat. A magyar piac számára a legfontosabb a harmadik negyedéves fizetési mérleg adatközlése lesz.

Nemzetközi oldalon a hangsúly inkább az amerikai adatokon lesz: a tartós fogyasztási javak megrendelései, az ipari termelés és a fogyasztói bizalmi index együtt rajzolhatják ki, mennyire lassul vagy gyorsul az amerikai gazdaság az év végéhez közeledve.

A jen mozgása és az ázsiai fejlemények inkább a globális hangulatra hatnak, semmint közvetlenül a forintra, de a dollár általános gyengüléséhez ez a történet is hozzájárul. A japán jegybank hétfői verbális intervenciója rövid távon visszafogja a jen elleni spekulációt, miközben a piac továbbra is lassú, elnyújtott kamatemelési ciklussal számol Japánban. Ez a kép összességében inkább sávos, alacsonyabb volatilitású devizapiac irányába mutat, ami a forint számára is kedvezőbb környezetet jelent, mint egy hirtelen kockázatkerülési hullám.

