Új kéthónapos mélyponton a forint, karácsony előtt nagy a rángatás

Látványosan gyengül tovább a forint és a zloty
A forint újabb napi mélyponton áll az euróval szemben: 391,45 felett is járt már a váltás, ami két hónapja nem látott szintet jelent.
A lengyel deviza is egyre mélyebbre kerül az euróval szemben, az árfolyam már 4,227 felett jár, ami közel kéthetes mélypontot jelent.
Ami most történik a kamatokkal, arra a 2008-as válság óta nem volt példa
2025-ben a világ vezető jegybankjai a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben és mértékben csökkentették az irányadó kamatokat. A feltörekvő országok döntéshozói is felgyorsították a monetáris lazítást.
Újra gyengül a forint
Ismét 391 fölé ment az euróárfolyam nem sokkal dél előtt, de különösebb hír most nem látszik a gyengülés mögött.
A dollárnál a délelőtti korrekció után a kurzus ismét 331,5 fölé szökött.
Nagyon esnek az energiaárak Európa legfontosabb gazdaságában
Novemberben 1,9 százalékkal estek a német importárak az előző év azonos időszakához képest, ami másfél éve a legnagyobb visszaesés; a csökkenést elsősorban az olcsóbb energiaimport okozta - jelentette a Handelsblatt.
Gyengül a zloty is
A lengyel zlotynál újra beindult a gyengülés: az euróval szemben az árfolyam már 4,223 fölé ment fel, ami egyhetes csúcsot jelent.
A forintnál kisebb visszagyengülés látszik: 390,6 felé szökött fel a váltás, de ez mintegy egységgel erősebb szint, mint a napi mélypont.
A Bloomberg szerint Nagy Márton szavaira gyengült a forint
A forint kedd reggelt gyengült, miután Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy interjúban ismét alacsonyabb kamatszint mellett érvelt, és bírálta azokat a jegybanki döntéseket, amelyek szerinte mesterségesen erősítették a hazai devizát – írja a Bloomberg.
Nagy visszatért a Orbán Viktor kormányától korábban is ismert érveléshez, amely legutóbb októberben váltott ki érdemi forintgyengülést, amikor a monetáris lazítás szükségességét vetette fel. A piaci reakció gyors volt: az euróval szemben a forint napközben 0,7 százalékot esett, és 391,42-es szintig gyengült, ami október óta a leggyengébb szintnek számít, azóta viszont a magyar deviza részben korrigált.
A miniszter az infláció lassulásával indokolta, hogy szerinte megnyílt a tér a kamatcsökkentések előtt, és külön bírálta a carry trade-ek szerepét, amelyek véleménye szerint rövid távú tőkével torzítják az árfolyamot. A Bloomberg felidézte: bár Varga Mihály jegybankelnök eddig kitartott a szigorú politika mellett és több mint egy éve változatlanul tartja a kamatszintet, a monetáris tanács legutóbb már jelezte, hogy megfelelő gazdasági adatok esetén jövőre irányváltás jöhet.
Ismét gyengülget a forint
Újra 331,5-ig ment fel az USD/HUF-árfolyam, egyelőre ezzel meg is állt a reggeli gyengülést követő korrekció.
Nagy Márton a magyar gazdaságot sújtó két erős függőségről és a pénzügyi védőpajzsról vallott
A magyar gazdaság helyzetét egyszerre külső sokkokkal terhelt, válságkezelő pályaként írta le Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjújában, amelyet háborús környezet, gyenge külső kereslet és pénzügyi nyomás alakít. Részletesen beszélt a várt növekedési fordulat elmaradásának okairól, a német gazdaság elhúzódó válságáról és annak magyar hatásairól, valamint a gazdaság erős járműipari és exportfüggéséről. Kitért a költségvetési politika logikájára, a lakosság védelmére építő modellre, a reálbérek és reáljövedelmek alakulására, illetve a növekedési előrejelzéseket ért kritikákra is. Az interjú fontos témája volt az energiapolitika, az energiafüggőség költségei, valamint a napelemekre, Paks II.-re és az energiatárolásra épülő hosszabb távú stratégia. Nagy Márton emellett beszélt az uniós források körüli vitákról, az ezekhez kapcsolódó politikai konfliktusokról, valamint az amerikai irányú pénzügyi és kereskedelmi együttműködés lehetőségeiről mint kockázatcsökkentő alternatívákról.
Putyin gazdasága a szakadék szélén: ilyen intézkedésre a Szovjetunió óta nem volt példa
Oroszországban látványosan lelassult a bérek emelkedése, ami újabb jelzi, hogy a háborús gazdaság kifulladóban van: novemberben az újonnan felvett dolgozók fizetése már csak 6,9 százalékkal nőtt éves alapon, szemben a januári 18,9 százalékkal - tudósított a Financial Times. Már olyan kényszerintézkedésekre van szükség, mint az egészségügyi dolgozók távoli vidékekre való átvezénylése, amire a Szovjetunió bukása óta nem volt példa. További drasztikus lépésekre lehet szükség Vlagyimir Putyin elnöktől, hogy megtámogassa a kifulladó háború gazdaságot.
A dollár leértékelődése a fő mozgatórugó
A jen került az elmúlt hetekben a devizapiaci kereskedők fókuszába: az USD/JPY második napja mozdult el lefelé, miután a japán pénzügyminiszter a korábbinál jóval egyértelműbben jelezte, hogy Tokiónak „szabad keze van” az árfolyammozgások kezelésében. A piac ezt újabb, akár közvetlen beavatkozásra utaló figyelmeztetésként értelmezte, különösen annak fényében, hogy a jen a múlt héten még a kamatemelés ellenére is jelentősen gyengült. A mostani erősödést a dollár általános gyengélkedése is segítette, amelyhez az euró erősödése és az év végi, kockázatvállalóbb hangulat is hozzájárult.
A dollár gyengülése a fonttal szemben is érezhető volt: a GBP/USD emelkedése illeszkedik abba a tágabb képbe, amelyben a befektetők egyre inkább egy dollárleértékelődésre játszó év végi forgatókönyvet áraznak, mérséklődő inflációs nyomással és fokozatos monetáris lazítással. Ebben a környezetben a dollárindex tovább csúszott lefelé, miközben a font az erősebb fődevizák közé tartozott eddig a kereskedésben. A mozgások mögött egyelőre nem egyedi brit vagy japán fundamentumok állnak, hanem elsősorban a dollár globális leértékelődésére építő pozicionálás.
A font ebben a dollárellenes hangulatban közel másfél havi csúcsra ugrott az amerikai devizával szemben 1,35-nél.
A forint szépen kapaszkodik vissza: a reggeli váratlan és gyors, 391,4-es felszúrás után már 389,7-ig jött vissza az euróval szemben.
Mire fel a gyengülés?
Az euró-dollár keresztárfolyamban nem látunk reggel érdemi mozgást, ezért nem a globális devizapiaci hangulat változása okozza a forint gyengülését. Régiós devizapárunk, a zloty szintén gyengült kissé, ezért régiós hatásra gyanakodhatunk. Többnapos tendenciát nézve azonban azt is láthatjuk, hogy a lengyel deviza euróval szembeni árfolyama nem változott érdemben (épp csak megakadt az erősödő trendje), eközben viszont a forint december eleje óta gyengül, 382-ről 390 fölé. Emiatt továbbra is gyankodhatunk arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank lazább kamatpolitikára tett utalásai hatnak, illetve a felépült nagy carry állományok év végi pozíciózárásai is gyengíthetik a forintot. (Igaz, az utóbbiból fakadó forinteladási szándékot a jegybank minden év végén megpróbálja elvezetni a spot piacról, az utóbbi időben sikerrel.)
A két régiós deviza ellentétes decemberi mozgása azt is jelenti, hogy korrekciónak indult az év eleje óta tartó forinterősödési trend a zlotyval szemben.
391 felett az euró - kéthavi forintmélypont
A reggel rögtön egy karakteres felszúrással indult az EURHUF devizapárban, a 391,4-es kurzus kéthavi mélypontot jelent a forint szempontjából. Ezután kisebb korrekció érkezett, de az árfolyam így is 390 felett jár.
A két régiós devizs egymással eellentéses irányú decemberi mozgása azt eredményezte, hogy megfordult a forint év eleje óta tartó erősödése a zlotyval szemben.
Ez Magyarországnak is fájni fog: két nagyhatalom egyszerre üti a német exportot
A német exportőrök drámai évet zártak: egyszerre omlott össze az Egyesült Államokba és Kínába irányuló kivitel, ami új korszakot jelez a hagyományosan exportvezérelt német gazdaságban. Viszont újrafelfedezték azt, ami egyszer naggyá tette őket: az európai piacot – írja a Handelsblatt. Magyarország viszont így is aggódhat a német export drasztikus zuhanása miatt.
Év végi rángatás fenyegeti a forintot – mutatjuk, merre tart az árfolyam
A forint az elmúlt napokban összességében stabil képet mutatott, miközben a főbb devizapiaci mozgásokat elsősorban a dollár gyengülése és az euró erősödése határozta meg.
Kedd reggel az euró 388,7 forint körül jár, ami háromnapos összevetésben mérsékelt, 0,3 százalék alatti forintgyengülést jelent, éves alapon viszont továbbra is érdemi, több mint 5 százalékos erősödésben van a hazai fizetőeszköz.
A dollárral szemben ezzel párhuzamosan a forint tartja az utóbbi hetekben kialakult erősebb szinteket:
a jegyzés 330 forint környékén mozog, ami az év elejéhez képest közel 17 százalékos forinterősödést tükröz.
A dollár éves szinten kifejezetten gyenge képet mutat, amit a piac már nagyrészt beárazott: a forinttal szembeni árfolyam több mint 66 forinttal van a 52 hetes csúcs alatt. Ez a mozgás nem elsősorban magyar specifikum, hanem a dollár nemzetközi leértékelődésének a következménye.
Ebben kulcsszerepe van annak, hogy a dollár globálisan nyomás alatt maradt a kamatcsökkentési várakozások és a romló dollárbizalom miatt.
Az euró-dollár árfolyam három nap alatt 0,4 százalékkal emelkedett, és kedd reggel 1,177 körül jár, közel az éves csúcshoz.
Ez közel van az elmúlt hetek csúcsszintjeihez, és jól illeszkedik abba az idei trendbe, amelyben az euró több mint 13 százalékot erősödött a dollárral szemben. A mozgás nem volt ugrásszerű, inkább fokozatos, ami arra utal, hogy a piac strukturális dollárgyengüléssel számol, nem pedig egyszeri kilengéssel.
A forint szempontjából ez kettős hatású. Az erős euró önmagában felfelé tolja az EUR/HUF-ot, miközben a gyenge dollár lefelé húzza a USD/HUF-ot. Ez magyarázza azt is, hogy az utóbbi napokban a forint az euróval szemben inkább oldalazott vagy enyhén gyengült, miközben a dollárral szemben megtartotta erős pozícióját. Ráadásul ezt a hatást erősítette a Magyar Nemzeti Bank Janus-arcú kommunikációja a kamatpolitikáról a múlt hét elején, majd aztán érkező szigorról szóló megjegyzések.
A keddi makromenetrendben több olyan adat is szerepel, amely rövid távon megmozgathatja az árfolyamokat. A magyar piac számára a legfontosabb a harmadik negyedéves fizetési mérleg adatközlése lesz.
Nemzetközi oldalon a hangsúly inkább az amerikai adatokon lesz: a tartós fogyasztási javak megrendelései, az ipari termelés és a fogyasztói bizalmi index együtt rajzolhatják ki, mennyire lassul vagy gyorsul az amerikai gazdaság az év végéhez közeledve.
A jen mozgása és az ázsiai fejlemények inkább a globális hangulatra hatnak, semmint közvetlenül a forintra, de a dollár általános gyengüléséhez ez a történet is hozzájárul. A japán jegybank hétfői verbális intervenciója rövid távon visszafogja a jen elleni spekulációt, miközben a piac továbbra is lassú, elnyújtott kamatemelési ciklussal számol Japánban. Ez a kép összességében inkább sávos, alacsonyabb volatilitású devizapiac irányába mutat, ami a forint számára is kedvezőbb környezetet jelent, mint egy hirtelen kockázatkerülési hullám.
