Egyre nagyobb fordulat bontakozik ki a forintnál

Kitart az erő
Továbbra is jó a hangulat a forint piacán, az euróval szemben jelenleg 0,4 százalékos, a dollárral szemben pedig 0,3 százalékos a plusz.
Egyre erősebb a forint!
Jelentős forinterősödést láthattunk az elmúlt órákban, hiszen már az euróval és a dollárral szemben is 0,4 százalékos pluszban van a hazai deviza árfolyama.
Nincs nagy mozgás
Nincsenek jelenleg nagy csapkodások a forint piacán, mindkét veeztő devizával szemben 0,2 százalékos pluszban van a hazai fizetőeszköz.
390-nél az árfolyam
Tartja erejét a forint, a hajnali értékvesztést le is dolgozta a forint.
Itt a fordulat
A 390-es szint alá került a forint euróval szembeni árfolyama. Az illikvid kereskedésben jól láthatóan rángatják a hazai fizetőeszköz kurzusát.
Így van kereskedés ma
A mai napon csupán néhány európai tőzsdén van kereskedés.
Fordulat kezd kibontakozni a forintban
Nem sokkal 9 óra után kicsit visszakorrigált a forint árfolyama.
Gyengül tovább a forint
A forint euróval szembeni árfolyama már a 391,50-es szint felett jár.
Alulteljesít a forint
A zloty-forint árfolyama a 93-as szintekhez közelít, amivel a szeptember elején látott forintmélypontokhoz kerülne közel.
Ez a mostani forintgyengülés is jól mutatja, hogy relatív jobban bántják a hazai fizetőeszközt, mint a régiós társát, vagyis a forint alulteljesít ebben az illikvid kereskedésben.
A dollárral szemben relatív jobban áll a forint
A dollár szenvedése és a forint gyengélkedése együttesen oda vezetett, hogy jelenleg a kurzus a 331-es szintnél jár. Körülbelül egyhavi forintmélypontról beszélünk így.
Bántják a forintot - Nagyon érdekes, amit művel
Új lokális mélypontra ütötték a forintot a szerda reggeli kereskedésben. Egy hirtelen hajnali mozgás miatt a 388-as szintről 391 fölé emelkedett az euró-forint kurzusa.
Ezzel a forint folytatta a keddi gyengülő szériáját, ami mögött elsősorban az állt, hogy a nemzetközi befektetők felfigyeltek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavaira, ugyanis a tárcavezető megint a kamatcsökkentés mellett érvelt.
Érdemes megemlíteni, hogy mivel a mai munkaszüneti napon a hazai bankközi piac zárva tart, a kereskedési volumen lényegesen kisebb, és ebben az illikvid kereskedésben kisebb tételekkel is odébb lehet tolni egyik vagy másik irányba a forint árfolyamát.
Ezzel a forint újabb mélypontot ért el,
legutóbb október közepén volt ennyire gyenge az euró ellenében.
A forint elmúlt hetekben mutatott mozgása nagyon érdekes annak fényében is, hogy eközben az euró-dollár kurzusa is emelkedik, vagyis gyengül a dollár. A dollár gyengülésének idején rendszerint erősödni szokott a forint, a feltörekvő devizák megítélésének ugyanis az kedvező szokott lenni. Jelenleg viszont ez az együttmozgás nem jellemző, sőt éppen ellentétes: a forint úgy gyengül az euró ellenében, hogy a dollár is esik.
A dollár szeptember vége óta nem látott mélypontján jár jelenleg. Az amerikai részvénypiacokon viszont kedvező a hangulat:
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
