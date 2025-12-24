Egyre nagyobb fordulat bontakozik ki a forintnál

Új lokális mélypontra ütötték a forintot a szerda reggeli kereskedésben. Egy hirtelen hajnali mozgás miatt a 388-as szintről 391 fölé emelkedett az euró-forint kurzusa.

Ezzel a forint folytatta a keddi gyengülő szériáját, ami mögött elsősorban az állt, hogy a nemzetközi befektetők felfigyeltek Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavaira, ugyanis a tárcavezető megint a kamatcsökkentés mellett érvelt.

Érdemes megemlíteni, hogy mivel a mai munkaszüneti napon a hazai bankközi piac zárva tart, a kereskedési volumen lényegesen kisebb, és ebben az illikvid kereskedésben kisebb tételekkel is odébb lehet tolni egyik vagy másik irányba a forint árfolyamát.

Ezzel a forint újabb mélypontot ért el,

legutóbb október közepén volt ennyire gyenge az euró ellenében.

A forint elmúlt hetekben mutatott mozgása nagyon érdekes annak fényében is, hogy eközben az euró-dollár kurzusa is emelkedik, vagyis gyengül a dollár. A dollár gyengülésének idején rendszerint erősödni szokott a forint, a feltörekvő devizák megítélésének ugyanis az kedvező szokott lenni. Jelenleg viszont ez az együttmozgás nem jellemző, sőt éppen ellentétes: a forint úgy gyengül az euró ellenében, hogy a dollár is esik.

A dollár szeptember vége óta nem látott mélypontján jár jelenleg. Az amerikai részvénypiacokon viszont kedvező a hangulat:

