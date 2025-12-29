  • Megjelenítés
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére
Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére

Portfolio
Volatilisen indult a hétfői kereskedés a forint piacán, de végül lényegében majdnem ugyanott kötött ki a nap végére az árjegyzés. Részben annak volt köszönhető, hogy ma nem volt jelentősebb, a piacot mozgató adat, és az év végi kereskedési aktivitás is kisebb volt.
A megnyugvás napja a devizapiacon

A mai nap végére maradt az óvatos kereskedés.

A forint árjegyzése az euróval szemben 386,1-es szinten, dollárral szemben pedig 328,1 forinton zárhat.

A dollár index 98 pontra csúszott vissza, de érdemi elmozdulás ezen a devizapiacon sem volt. Az euró-dollár minimális gyengülést - jelenleg 1,176-on áll a jegyzés - mutat a nap végéhez közeledve.

Egyelőre sehova

Az euró-forint árfolyam ma nem mutat trendet, a jegyzés a nap folyamán szűk sávban ingadozik, a reggeli nyitóár közelében tartózkodva.

Hasonlóan visszafogott kereskedést lehet megfigyelni a dollár-forint viszonylatában is. A dollár minimális erősödése a nemzetközi piacokon nem gyakorol érdemi hatást a forint árfolyamára.

Utoljára december közepén kellett ennyit adni egy euróért

386 forint irányába tört le az árfolyam.

Semmilyen irány sem bizonyul tartósnak

Az előző, mintegy kéthetes csúcsot jelentő leszúrás után ismét fordult a kurzus, nem tartott sokáig a forint ereje. Továbbra sem érkezett olyan hír, ami irányt adhatna a kereskedésnek.

Leszúrt a forint – meddig tart a lendület?

A dollárral és az euróval szemben is erőt mutatott a forint. Így már több, mint 1,5 forintnyi erősödést mutat a hazai valuta mindkét devizapárnál a mai sokadik irányváltása után.

Továbbra sincs meg az irány

A dollárral szembeni kereskedés visszafordult, az euró árfolyamára pedig a reggeli nagyobb kilengések után órák óta inkább az oldalazgatás jellemző.

Az euró és a forint is gyengül a dollárral szemben

Kezd iránya lenni a kereskedésnek: a forint elkezdett némileg gyengülni az amerikai fizetőeszközzel szemben. A jelenség azonban nem csupán a hazai valutával, hanem az euróval szemben is megfigyelhető.

Felszúrt a forint

Legalábbis a dollárral szemben, egészen 329,64-ig. Az euróval szemben azonban inkább csak lassú felfelé araszolás látszik az utóbbi 2 órában.

Nem látszik az irány

A dollár árfolyama többszöri kilengés után jelenleg 329 forintnál jár. A kereskedés keresi az irányt, a jegyzés a 328,6 és 329,4 közti sávban ingadozik.

Újabb fordulat

Úgy tűnik, 388,2 volt a lokális csúcspont és ismét az erősödés felé fordult a forint a közös európai fizetőeszközzel szemben: azóta már majdnem 1 forinttal kevesebbet kell adni az euróért. Mindez jól szemlélteti, hogy mennyire megnőtt a volatilitás a forint piacán az év végi illikvid kereskedésben.

Fordult a kurzus

A forint immáron enyhe gyengülésben van, az euróval szembeni 386,8-as alj után már 388,2-nél jár a jegyzés. Közben egy dollárért jelenleg 329,4 forintot kell adni.

Cikázik a forint

A reggeli leszúrást már vissza is adta a hazai valuta, a két ünnep közti holtidőben valószínűleg újabb kilengésekre számíthatunk ma.

Nem csak a forintnak van jó éve

A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.

A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.

Erősen ébredt a forint

Mindkét fő nemzetközi devizával szemben ugrott egyet az árfolyam ma reggel.

Az euróval szemben 386,75-ig szúrt le a jegyzés, míg a dollárral szemben 328,6-nál állt meg a reggeli ébredés.

Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)

2025 egyértelműen a forint éve volt, hiszen ugyan még hátravan pár nap az évből, de az euróval szemben több mint tíz éve nem látott menetelésben van a magyar deviza, a dollárral szemben pedig még ennél is régebben volt példa hasonlóan jó évre. Ebben nagy szerepe volt a magas kamatkülönbözetnek, aki eddig nem ismerte a carry trade fogalmát, most valószínűleg az is hallott róla legalább egyszer év közben. Az év egyik legnagyobb meglepetést hozó sztorijáról itt írtunk részletesen:

Tovább a cikkhez
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)

