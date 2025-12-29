Behúzták a kéziféket - a devizapiac is megpihent az év végére

A megnyugvás napja a devizapiacon
A mai nap végére maradt az óvatos kereskedés.
A forint árjegyzése az euróval szemben 386,1-es szinten, dollárral szemben pedig 328,1 forinton zárhat.
A dollár index 98 pontra csúszott vissza, de érdemi elmozdulás ezen a devizapiacon sem volt. Az euró-dollár minimális gyengülést - jelenleg 1,176-on áll a jegyzés - mutat a nap végéhez közeledve.
Egyelőre sehova
Az euró-forint árfolyam ma nem mutat trendet, a jegyzés a nap folyamán szűk sávban ingadozik, a reggeli nyitóár közelében tartózkodva.
Hasonlóan visszafogott kereskedést lehet megfigyelni a dollár-forint viszonylatában is. A dollár minimális erősödése a nemzetközi piacokon nem gyakorol érdemi hatást a forint árfolyamára.
Utoljára december közepén kellett ennyit adni egy euróért
386 forint irányába tört le az árfolyam.
Semmilyen irány sem bizonyul tartósnak
Az előző, mintegy kéthetes csúcsot jelentő leszúrás után ismét fordult a kurzus, nem tartott sokáig a forint ereje. Továbbra sem érkezett olyan hír, ami irányt adhatna a kereskedésnek.
Leszúrt a forint – meddig tart a lendület?
A dollárral és az euróval szemben is erőt mutatott a forint. Így már több, mint 1,5 forintnyi erősödést mutat a hazai valuta mindkét devizapárnál a mai sokadik irányváltása után.
Továbbra sincs meg az irány
A dollárral szembeni kereskedés visszafordult, az euró árfolyamára pedig a reggeli nagyobb kilengések után órák óta inkább az oldalazgatás jellemző.
Az euró és a forint is gyengül a dollárral szemben
Kezd iránya lenni a kereskedésnek: a forint elkezdett némileg gyengülni az amerikai fizetőeszközzel szemben. A jelenség azonban nem csupán a hazai valutával, hanem az euróval szemben is megfigyelhető.
Felszúrt a forint
Legalábbis a dollárral szemben, egészen 329,64-ig. Az euróval szemben azonban inkább csak lassú felfelé araszolás látszik az utóbbi 2 órában.
Nem látszik az irány
A dollár árfolyama többszöri kilengés után jelenleg 329 forintnál jár. A kereskedés keresi az irányt, a jegyzés a 328,6 és 329,4 közti sávban ingadozik.
Újabb fordulat
Úgy tűnik, 388,2 volt a lokális csúcspont és ismét az erősödés felé fordult a forint a közös európai fizetőeszközzel szemben: azóta már majdnem 1 forinttal kevesebbet kell adni az euróért. Mindez jól szemlélteti, hogy mennyire megnőtt a volatilitás a forint piacán az év végi illikvid kereskedésben.
Fordult a kurzus
A forint immáron enyhe gyengülésben van, az euróval szembeni 386,8-as alj után már 388,2-nél jár a jegyzés. Közben egy dollárért jelenleg 329,4 forintot kell adni.
Cikázik a forint
A reggeli leszúrást már vissza is adta a hazai valuta, a két ünnep közti holtidőben valószínűleg újabb kilengésekre számíthatunk ma.
Nem csak a forintnak van jó éve
A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.
A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.
Erősen ébredt a forint
Mindkét fő nemzetközi devizával szemben ugrott egyet az árfolyam ma reggel.
Az euróval szemben 386,75-ig szúrt le a jegyzés, míg a dollárral szemben 328,6-nál állt meg a reggeli ébredés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)
2025 egyértelműen a forint éve volt, hiszen ugyan még hátravan pár nap az évből, de az euróval szemben több mint tíz éve nem látott menetelésben van a magyar deviza, a dollárral szemben pedig még ennél is régebben volt példa hasonlóan jó évre. Ebben nagy szerepe volt a magas kamatkülönbözetnek, aki eddig nem ismerte a carry trade fogalmát, most valószínűleg az is hallott róla legalább egyszer év közben. Az év egyik legnagyobb meglepetést hozó sztorijáról itt írtunk részletesen:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe
Mutatjuk a részleteket.
Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki
Nem ússzuk meg szárazon.
Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki
Szóba került a dróntámadás is.
Eljött a fogyókúrás csodaszerek forradalma – Feltámadhat a szétvert részvény?
Jó hír jött az év végén az egykori sztárpapírtól.
Történelmi csúcsok után hirtelen jött a hidegzuhany az arany és ezüst piacán
Beszakadtak a nemesfém árak.
Putyin rezidenciáját dróntámadás érhette, Zelenszkij keményen reagált
Ezt mondta a vádakra.
Ennyivel nőttek a bérigények Magyarországon, egy ágazat kiugró eredményt ért el
22 százalékkal emelkedő fizetések.
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?