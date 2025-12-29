Keresi az irányt a forint

A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.

A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.