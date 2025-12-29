Keresi az irányt a forint

Cikázik a forint
A reggeli leszúrást már vissza is adta a hazai valuta, a két ünnep közti holtidőben valószínűleg újabb kilengésekre számíthatunk ma.
Nem csak a forintnak van jó éve
A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.
A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.
Erősen ébredt a forint
Mindkét fő nemzetközi devizával szemben ugrott egyet az árfolyam ma reggel.
Az euróval szemben 386,75-ig szúrt le a jegyzés, míg a dollárral szemben 328,6-nál állt meg a reggeli ébredés.
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)
2025 egyértelműen a forint éve volt, hiszen ugyan még hátravan pár nap az évből, de az euróval szemben több mint tíz éve nem látott menetelésben van a magyar deviza, a dollárral szemben pedig még ennél is régebben volt példa hasonlóan jó évre. Ebben nagy szerepe volt a magas kamatkülönbözetnek, aki eddig nem ismerte a carry trade fogalmát, most valószínűleg az is hallott róla legalább egyszer év közben. Az év egyik legnagyobb meglepetést hozó sztorijáról itt írtunk részletesen:
