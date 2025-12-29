  • Megjelenítés
Keresi az irányt a forint
Keresi az irányt a forint

Volatilisen indul a nap a forint piacán: az euróval és a dollárral szemben is fél forintos leszúrással nyitotta a reggelt a hazai fizetőeszköz. Ma jelentősebb, a piacot mozgató adat megjelenése nem várható, de az év végi alacsony kereskedési volumen miatt jöhetnek mozgások.
Cikázik a forint

A reggeli leszúrást már vissza is adta a hazai valuta, a két ünnep közti holtidőben valószínűleg újabb kilengésekre számíthatunk ma.

Nem csak a forintnak van jó éve

A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.

A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.

Erősen ébredt a forint

Mindkét fő nemzetközi devizával szemben ugrott egyet az árfolyam ma reggel.

Az euróval szemben 386,75-ig szúrt le a jegyzés, míg a dollárral szemben 328,6-nál állt meg a reggeli ébredés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)

2025 egyértelműen a forint éve volt, hiszen ugyan még hátravan pár nap az évből, de az euróval szemben több mint tíz éve nem látott menetelésben van a magyar deviza, a dollárral szemben pedig még ennél is régebben volt példa hasonlóan jó évre. Ebben nagy szerepe volt a magas kamatkülönbözetnek, aki eddig nem ismerte a carry trade fogalmát, most valószínűleg az is hallott róla legalább egyszer év közben. Az év egyik legnagyobb meglepetést hozó sztorijáról itt írtunk részletesen:

Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)

