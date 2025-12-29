Keresi, de nem találja az irányt a forint

Leszúrt a forint – meddig tart a lendület?
A dollárral és az euróval szemben is erőt mutatott a forint. Így már több, mint 1,5 forintnyi erősödést mutat a hazai valuta mindkét devizapárnál a mai sokadik irányváltása után.
Továbbra sincs meg az irány
A dollárral szembeni kereskedés visszafordult, az euró árfolyamára pedig a reggeli nagyobb kilengések után órák óta inkább az oldalazgatás jellemző.
Az euró és a forint is gyengül a dollárral szemben
Kezd iránya lenni a kereskedésnek: a forint elkezdett némileg gyengülni az amerikai fizetőeszközzel szemben. A jelenség azonban nem csupán a hazai valutával, hanem az euróval szemben is megfigyelhető.
Felszúrt a forint
Legalábbis a dollárral szemben, egészen 329,64-ig. Az euróval szemben azonban inkább csak lassú felfelé araszolás látszik az utóbbi 2 órában.
Nem látszik az irány
A dollár árfolyama többszöri kilengés után jelenleg 329 forintnál jár. A kereskedés keresi az irányt, a jegyzés a 328,6 és 329,4 közti sávban ingadozik.
Újabb fordulat
Úgy tűnik, 388,2 volt a lokális csúcspont és ismét az erősödés felé fordult a forint a közös európai fizetőeszközzel szemben: azóta már majdnem 1 forinttal kevesebbet kell adni az euróért. Mindez jól szemlélteti, hogy mennyire megnőtt a volatilitás a forint piacán az év végi illikvid kereskedésben.
Fordult a kurzus
A forint immáron enyhe gyengülésben van, az euróval szembeni 386,8-as alj után már 388,2-nél jár a jegyzés. Közben egy dollárért jelenleg 329,4 forintot kell adni.
Cikázik a forint
A reggeli leszúrást már vissza is adta a hazai valuta, a két ünnep közti holtidőben valószínűleg újabb kilengésekre számíthatunk ma.
Nem csak a forintnak van jó éve
A dél-afrikai fizetőeszköz, a rand 16 éve nem zárta ilyen jól az esztendőt, mint most: a dollárral szemben több, mint 10 százalékos az erősödés.
A jó teljesítmény mögött a dollár idei gyengélkedése és a hazai politikai valamint gazdasági stabilitás játszik szerepet. A dél-afrikai gazdaság az elmúlt évtized átlagosan kevesebb, mint 1 százalékos növekedése után jövőre 1,3 százalékkal bővülhet a várakozások szerint. Fontos változás az is, hogy idén az állami áramszolgáltatónak nagyrészt sikerült elkerülnie a nagy leállásokat, és a vasúti, valamint a kikötői infrastruktúra is javulósnak indult. Az alacsonyabb inflációs várakozások szintén a rand segítségére voltak, a 3-6 százalékos inflációs célsávot ugyanis 3 százalékra cserélte a jegybank.
Erősen ébredt a forint
Mindkét fő nemzetközi devizával szemben ugrott egyet az árfolyam ma reggel.
Az euróval szemben 386,75-ig szúrt le a jegyzés, míg a dollárral szemben 328,6-nál állt meg a reggeli ébredés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk (TOP 10 sztori - 4.)
2025 egyértelműen a forint éve volt, hiszen ugyan még hátravan pár nap az évből, de az euróval szemben több mint tíz éve nem látott menetelésben van a magyar deviza, a dollárral szemben pedig még ennél is régebben volt példa hasonlóan jó évre. Ebben nagy szerepe volt a magas kamatkülönbözetnek, aki eddig nem ismerte a carry trade fogalmát, most valószínűleg az is hallott róla legalább egyszer év közben. Az év egyik legnagyobb meglepetést hozó sztorijáról itt írtunk részletesen:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Ezer mini atomerőmű épülhet 2050-ig - a tech óriások már sorban állnak, de valami nem stimmel
Miért esnek a részvények?
Januártól újra megnyílik a magyar vasútvonal, ahol ősszel több kocsi is kisiklott
3 milliárd forintból újították fel a pályát.
Itt az 5 milliárd dolláros húzás az Nvidiától
Intel-részvényeket vettek.
Drámai számok érkeztek: harmadik éve csökken a német óriáscégek nyeresége, tízezrek vesztik el állásukat
Nem jön el gyorsan a talpraállás.
Alig mozdul a magyar tőzsde
Idehaza nincsenek túl nagy izgalmak.
Hatalmas veszteségeket szenved el Oroszország - Meddig bírhatja még az orosz haderő?
Év végi összesítésünk.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?