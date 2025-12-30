Itt a fordulat a devizapiacon: erősödik a forint

Tartja magát a forint
Az euró árfolyama 386,2-ig korrigált az elmúlt percekben, miközben a dollár jegyzése tartja a 380,0 körüli szintet.
Olaszország és Spanyolország 10 éves lejáratú kötvényhozamai tizenhat éve nem látott mértékben közelítette meg a németet, mivel a befektetők egyre inkább jutalmazzák a két ország költségvetési fegyelmét. Eközben az euróövezet más országaiban - például Franciaországban és Németországban - az emelkedő adósságpálya miatt egyre inkább aggódnak a befektetők - írta meg a Financial Times.
Megy előre a forint
Kitart a kora délelőtt kezdődő forinterősödés: az euró jegyzése mostanra megközelítette a 386-os szintet (386,1), míg a dollár árfolyama már 328 alatt jár (327,9).
Erősödni kezdett a forint
Csökkenni kezdett az elmúlt percekben az euró és a dollár jegyzése is: a közös európai fizetőeszköz egységéért most 386,2 forintot, míg egy dollárért 328,1 forintot kell adni.
Váratlan bejelentést tett Trump: nem tett le a jegybankelnök kirúgásáról
Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy már kiválasztotta jelöltjét a Federal Reserve következő elnökének posztjára, de nevét csak januárban hozza nyilvánosságra - írta a Bloomberg. Az USA első embere nyilatkozatában azt is megerősítette, hogy nem tett le a testület jelenlegi elnökének, Jerome Powellnek az eltávolításáról sem.
Oldalazik a forint árfolyama
Nincs érdemi változás az euró jegyzésében, a kurzus 386,5 körül ingadozik.
A dollár árfolyamában enyhe forintgyengülés látszik, a zöldhasú egységéért most 328,4 forintot kell adni.
Kritikus szinteken egyensúlyozik a forint
A tegnap este látott szintek közelében kezdi a napot a forint árfolyama a dollárral és az euróval szemben is: a közös európai fizetőeszköz jegyzése 386,4, míg a dolláré 328,2 forint.
Az ünnepi időszak alatti alacsonyabb likviditás miatt várhatóan ma is nagyobb árfolyam-ingadozásokra lehet számítani a piacokon,
így a forint árfolyamát makrogazdasági adatok helyett inkább az aktuális hírek és események mozgathatják. A jegyzéseket ma leginkább az amerikai Fed decemberi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyv nyilvános megjelenése befolyásolhatja, ez ugyanis átírhatja a befektetők amerikai kamatvárakozásait.
