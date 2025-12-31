  • Megjelenítés
Nagy hajrába kezdett a forint, többhetes csúcsokat ostromol
Nagy hajrába kezdett a forint, többhetes csúcsokat ostromol

Portfolio
Az elmúlt két napban enyhén erősödni tudott a forint az euróval szemben, így a jegyzés a mai nap a 386-os szintről kezdődött. A dollár árfolyamában is hasonló trend látszott, tegnap este azonban elfogyott a forint lendülete és egészen 329-ig emelkedett a kurzus. Az ünnepek miatt vélhetően ma is alacsony lesz a piacon a likviditás, így minden apró hírnek, eseménynek nagy jelentősége lehet az árfolyam alakulása szempontjából. Devizapiacokat mozgató adatok ma főleg Kínából és az Egyesült Államokból érkeznek.
Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben

A Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók többsége további kamatcsökkentéseket tartana indokoltnak, ha az infláció a következő időszakban is mérséklődik. Abban viszont megosztottak, hogy ezeket mikor és milyen mértékben lenne célszerű végrehajtani - jelentette a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben
Amikor már az erős forint sem segít eleget: idén is emelkedhet Magyarország államadóssága

A harmadik negyedév végén a GDP 75,2%-a volt az államháztartás bruttó adóssága – derül ki a szerda reggel megjelent részletes pénzügyi számlákból. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehezen, szinte sehogy nem teljesül majd a csökkenő adósságrátára vonatkozó feltétel, hiszen a 2024 végi 73,5% alá leszorítani nehéz lenne innen az arányt.

Tovább a cikkhez
Amikor már az erős forint sem segít eleget: idén is emelkedhet Magyarország államadóssága
Nincs megállás, tovább menetel a forint

Kitart a forint ereje az év utolsó napján: az euró jegyzése lassan már a 385-ös szintet közelíti (385,1), míg a dollár jegyzése a tegnap sokat látott 328,1-es szintre mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Tovább erősödik a forint

Folytatja mai menetelését a forint árfolyama, az euró jegyzése egészen 385,5-ig csökkent az elmúlt percekben.

Év végi hajrába kezdett a forint

Jól kezdi a napot a forint az euró és a dollár ellenében is, ami a közös európai fizetőeszköz esetében az elmúlt két napi trend folytatását, míg a dollár kapcsán fordulatot jelent a tegnap esti árfolyammozgásokhoz képest.  

Az euró jegyzése a tegnap többször is támaszt jelentő 386-os szintről most 385,8-ig mérséklődött, míg a zöldhasú jegyzése a tegnap esti forintgyengülés után kezd korrekcióba (328,9).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A nagy dollár-blöff: így pukkadt ki 2025-ben a dollár mindenekfelett narratíva

Ha 2025 elején megkérdeztünk egy átlagos elemzőt, mire fogadna, a válasz szinte kórusban zengett: „Vedd a dollárt!”. Az amerikai gazdaság zakatolt, Európa szenvedett, Trump megválasztásától pedig mindenki az infláció és a kamatok emelkedését várta. Mi azonban már akkor figyelmeztettünk: a felszín alatt repedezik a jég. Az év végére beigazolódott a sejtésünk: 2025 nem a dollár erejéről, hanem annak látványos trónfosztásáról szólt.

Tovább a cikkhez
A nagy dollár-blöff: így pukkadt ki 2025-ben a dollár mindenekfelett narratíva

