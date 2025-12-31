Nagy hajrába kezdett a forint, többhetes csúcsokat ostromol

Irányt vált a Fed: szünet jöhet a kamatcsökkentésben
A Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók többsége további kamatcsökkentéseket tartana indokoltnak, ha az infláció a következő időszakban is mérséklődik. Abban viszont megosztottak, hogy ezeket mikor és milyen mértékben lenne célszerű végrehajtani - jelentette a Bloomberg.
Amikor már az erős forint sem segít eleget: idén is emelkedhet Magyarország államadóssága
A harmadik negyedév végén a GDP 75,2%-a volt az államháztartás bruttó adóssága – derül ki a szerda reggel megjelent részletes pénzügyi számlákból. Ez azt jelenti, hogy nagyon nehezen, szinte sehogy nem teljesül majd a csökkenő adósságrátára vonatkozó feltétel, hiszen a 2024 végi 73,5% alá leszorítani nehéz lenne innen az arányt.
Nincs megállás, tovább menetel a forint
Kitart a forint ereje az év utolsó napján: az euró jegyzése lassan már a 385-ös szintet közelíti (385,1), míg a dollár jegyzése a tegnap sokat látott 328,1-es szintre mérséklődött.
Tovább erősödik a forint
Folytatja mai menetelését a forint árfolyama, az euró jegyzése egészen 385,5-ig csökkent az elmúlt percekben.
Év végi hajrába kezdett a forint
Jól kezdi a napot a forint az euró és a dollár ellenében is, ami a közös európai fizetőeszköz esetében az elmúlt két napi trend folytatását, míg a dollár kapcsán fordulatot jelent a tegnap esti árfolyammozgásokhoz képest.
Az euró jegyzése a tegnap többször is támaszt jelentő 386-os szintről most 385,8-ig mérséklődött, míg a zöldhasú jegyzése a tegnap esti forintgyengülés után kezd korrekcióba (328,9).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A nagy dollár-blöff: így pukkadt ki 2025-ben a dollár mindenekfelett narratíva
Ha 2025 elején megkérdeztünk egy átlagos elemzőt, mire fogadna, a válasz szinte kórusban zengett: „Vedd a dollárt!”. Az amerikai gazdaság zakatolt, Európa szenvedett, Trump megválasztásától pedig mindenki az infláció és a kamatok emelkedését várta. Mi azonban már akkor figyelmeztettünk: a felszín alatt repedezik a jég. Az év végére beigazolódott a sejtésünk: 2025 nem a dollár erejéről, hanem annak látványos trónfosztásáról szólt.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Olyan változás jön év elején, ami kihatással lesz a magyar áramköltségekre is
Megrendülhet a régiós árampiac?
100 millió egy panelért? Oda se neki, magyarok tömegei startolnak rá álmaik otthonára
2025 legnagyobb magyar gazdasági sztoriját az Otthon Start szállította.
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Vannak még olyan hajók, amelyek nem adták fel.
Valódi robothadsereg indul a mélybe: 70 millió dollárt fizetnek, ha megtalálják a tíz éve eltűnt gépet
Pontot tehetnének a repüléstörténet egyik legnagyobb rejtélyének végére.
Három betű, amiről még nem hallottál, de 2026 legnagyobb tőzsdei sztorija lehet!
Máris berobbant a sztori.
Mínusz 34 fok és hófúvás: brutális vihar bénította meg Amerika felét, több ezer repülő fel se tudott szállni
Még Floridában is fagypont körüli volt a hőmérséklet.
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?
Az Emírségek inkább kivonja a csapatait.
Dambisa Moyo: Öt erő, amely alapjaiban rendezi át a világgazdaságot
A Lordok Láza tagja a jövőbe tekintett.
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.