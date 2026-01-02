Lehet még egyszer ilyen jó éve a forintnak? Tényleg áprilisban dől el a magyar deviza sorsa?

Kiemelkedő éve volt 2025-ben a forintnak, a magyar deviza globálisan a piac egyik sztárja volt. Kérdés, hogy produkálhat-e hasonló évet 2026-ban is a forint. A jelentős kamatkülönbözet várhatóan továbbra is támogatja majd a forintot, miközben a kockázatok erősödnek. Az biztos, hogy a tavaszi parlamenti választások jelentősen befolyásolhatják a piaci irányt is, akár a forint sorsát is eldöntheti az eredmény.

Valószínűleg nem lesz még egy ilyen éve a forintnak

A magas kamatkülönbözet miatt tavaly a forint volt a devizapiac egyik sztárja, hiszen miközben az MNB egész évben 6,5%-on tartotta az alapkamatot, a fejlett jegybankok és a régiós intézmények érdemben csökkentették a saját kamatszintjüket. A növekvő kamatkülönbözet pedig megmozgatta a carry trade befektetők fantáziáját, akik az alacsony kamaton felvett hitel és a magasabb kamatú befektetés különbségéből igyekeznek profitálni.

A folyamat oda vezetett, hogy a magyar deviza az euróval szemben több mint 6 százalékkal, a dollár ellenében pedig 17,5%-kal értékelődött fel egy év alatt. Előbbi esetben 2012 óta, a dollárral szemben pedig 2002 óta nem láttunk nagyobb erősödést, vagyis

több mint húsz éve nem volt ilyen jó éve a forintnak.

Részben ebből következően viszonylag kicsi az esélye, hogy 2026-ban még ezt is túlszárnyalja a hazai fizetőeszköz. De nézzük meg alaposabban, mi szólhat a forint mellett és ellen idén!

A kamat még támogathat, de már résnyire nyitotta az ajtót az MNB

Úgy futunk neki a 2026-os évnek, hogy a magyar alapkamat továbbra is 6,5%, vagyis ez a támogatás megmarad a forint piacán. Ugyanakkor vélhetően „aki akart, az már beszállt”, hiszen becslések szerint 5-6 milliárd euró mozdulhatott meg a forint mellett az elmúlt egy évben. Vagyis jelentős addícionális tőkebeáramlás már nem várható, a kérdés inkább az lehet,

mikor zárják le ezeket a pozíciókat a befektetők.

Ha tömegesen elindul kifelé a tőke, akkor az akár hirtelen számottevő forintgyengülést is hozhat, több elemző is figyelmeztetett arra, hogy nagyon erős a pozícionáltság a piacon a forint mellett. Az év végén már láthattuk a jeleit annak, hogy a befektetők egy része zárja a pozícióit és zsebreteszi a nyereséget.

Decemberben ráadásul az MNB Monetáris Tanácsa is változtatott a korábbi kommunikációján, hiszen eddig folyamatosan a magas kamat fenntartásának szükségességét hangsúlyozták, mostantól viszont ülésről ülésre hoznak döntéseket. A szakértők szerint az év elején akár 2% közelébe is csökkenhet az infláció, a jegybank szempontjából kulcsfontosságú lesz, hogyan alakulnak a hagyományos januári átárazások, illetve az alapfolyamatok. Az árrésstopok továbbra is 1-1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, ha azonban az első hónapokban az inflációs alapfolyamatok kedvezően alakulnak, akkor akár ettől függetlenül is megpróbálkozhat a kamatcsökkentéssel a jegybank.

Vagyis a magas kamatszint ugyan továbbra is támogathatja a forintot és vonzó lehet a befektetők számára, de már érik a fordulat. Innentől kezdve inkább azon lehet érdemes aggódnunk, hogy a felépült pozíciókat ne egyszerre akarja mindenki zárni.

Áprilisban fokozódhat a feszültség a forint piacán is

Az év legfontosabb eseménye az áprilisi parlamenti választás lehet a magyar piacon, a forint esetében is. Több nemzetközi elemző említette már az úgynevezett Tisza-betet, ami arra utalhat, hogy a piac jelentős része az ellenzéki Tisza Párt győzelmére számít, illetve arra pozícionálja magát.

Valószínűleg önmagában ilyen piaci viselkedés nem létezik, de része lehet a forint megítélésének. Vagyis a magas kamatszint mellett szerepet játszhatott a forint tavalyi erősödésében az is, hogy a befektetők jelentős része reális opcióként értékeli a jelenleg ellenzékben lévő párt esetleges győzelmét, ami akár gazdaságpolitikai fordulatot is hozhat. A Tisza Párt ugyanis nyíltan azzal kampányol, hogy javítaná az uniós forrásokhoz való hozzáférést, illetve akár az euróbevezetést is napirendre venné hosszabb távon.

Ezek pedig vélhetően javítanák a forint piaci megítélését, de önmagában a Tisza Párt esetleges győzelme kevés ahhoz, hogy tömegesen a magyar deviza mellé állítsa a piacot.

A legtovább ebben a fejtegetésben a Bank of America (BofA) ment, az amerikai befektetési bank szakemberei egy decemberi elemzésükben azt vetítették előre, hogy amennyiben a jelenlegi ellenzéki erő győz és beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor

2026-ban akár 360 alá is erősödhet a forint az euróval szemben.

Ezzel szemben a jelenlegi kormánypártok győzelme esetén 390 fölé gyengülhetne a forint a BofA szerint. Az elemzők jelenleg úgy vélik, hogy még korai lenne zárni a 2025-ben felvett pozíciókat, ugyanakkor érdemes lesz figyelni a költségvetési folyamatokat az év elején. Ha ugyanis további fiskális lazítás jön a választások előtt, akkor átfordulhat a piac, eljöhet az a pillanat, amikor már a forint ellen lesz érdemes fogadni.

Vagyis 2026 elején akár „össze is érhet” a két folyamat a forint piacán: miközben az MNB egyre lazább hangnemet üt meg és akár a kamatot is csökkentheti, a költségvetési folyamatok bizonytalansága miatt a nemzetközi elemzők egyre nagyobb része fordulhat a forint ellen, illetve zárhatja a pozícióját jókora profittal. Persze a jegybank vélhetően igyekszik majd megfékezni a forint erőteljes gyengülését, hiszen annak az inflációs kilátásokban is szerepe van. Vagyis, ha a második folyamat elindul, az megakadályozhatja a Monetáris Tanácsot a kamatvágásban.

Összességében a forint melletti és elleni erők az év nagy részében kiolthatják egymást, a választások után a kockázatok is csökkenhetnek. Éppen ezért várhatóan szűk sávban mozog majd az árfolyam a 380-400 közti tartományban az euróval szemben. Az elemzők többsége nem számít arra, hogy jelentősen 400 fölé emelkedik a jegyzés a következő egy évben.

