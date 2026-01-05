Hullámvasúton a forint - Hogy kezdi az évet a magyar deviza?

Megint csúszik a forint
Kora délutánra megint lejtőre került a forint, most 384,6-nál jár az euró jegyzése, ami 0,4%-kal magasabb a péntekinél.
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója alatt is ingadozik a forint
A forintárfolyam gyengült késő délelőtt az euróval szemben, egészen 384,8-ig ment fel az árfolyam, aztán onnan visszakorrigált a 384-383,8-as szinthez. Igazán heves mozgások azonban így sem látszódtak a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatója alatt.
Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget
2026 elejére a globális részvénypiacok a mesterséges intelligencia körüli lelkesedés hullámán lovagolnak, miközben hajlamosak figyelmen kívül hagyni az egyik legnagyobb fenyegetést: az inflációt, amelyet részben éppen a technológiai befektetési láz táplál – összegzett a Reuters elemzésében.
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés
Egy friss magánpiaci felmérés szerint Kína szolgáltatási szektora decemberben fél éve a leglassabb ütemben bővült, a RatingDog bmi-mutatója 52 pontra esett – írta meg a Bloomberg.
Megállt a forint korrekciója
Továbbra is inkább negatív a hangulat a magyar deviza piacán, most 384 körül jár az euróval szemben a magyar deviza, ami 0,2%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál, míg a dollár 328,8 forintba kerül.
Kapaszkodik vissza a forint
Az elmúlt percekben egy kis korrekció látszik a forint piacán, most 383,6 körül jár az euró jegyzése, ami 0,15%-os forintgyengülést jelent, míg a dollár árfolyama 328-nál jár jelenleg.
Mindjárt 385-nél
A reggeli órákban folytatódott a forint gyengülése, már 384,8-nál jár az euró jegyzése, ami fél százalékkal magasabb a péntekinél. A dollár jelenleg 329,3 forintba kerül, ami 0,7%-kal magasabb a péntekinél.
Gyengül tovább a forint
Egyelőre úgy tűnik, hogy nem kezdi jó formában az évet a magyar deviza, az elmúlt percekben már 384,3-ig emelkedett az euró jegyzése, ami 0,3%-os forintgyengülést jelent.
Nekifut 2026-nak a forint a tavalyi nagy menet után – Hogy indul az év a piacon?
Gyengüléssel indítja a hétfői napot a forint az euróval szemben, most 383,78-nál jár a jegyzés, ami 0,2%-kal magasabb a múlt péntekinél. Korai lenne kijelenteni, hogy a forint nem tudja megismételni a tavalyi teljesítményét, azonban 2025-ben 10-20 éve nem látott erősödést mutatott az euró és a dollár ellenében, vagyis
jó eséllyel nem lesz még egy olyan jó éve.
Ráadásul a tavaszi parlamenti választások miatt fokozódhat a feszültség a magyar deviza piacán, az év első hónapjaiban akár nagyobb kilengések is jellemezhetik a forintot. A befektetők leginkább attól tartanak, hogy a választási győzelem érdekében a kormány további költekezést jelent majd be, ami rontja a költségvetés helyzetét. Ebből a szempontból akár már a mai nap is tartogathat izgalmakat, hiszen délelőtt hagyományosan nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, melyen akár a további tervek is szóba kerülhetnek. Ezek pedig akár a forintra is hatással lehetnek, így érdemes lesz figyelni az árfolyamot. A dollárral szemben most 328,3-nál jár a forint, ami 0,4%-os gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából.
A nemzetközi devizapiacon az euró-dollár árfolyamban is érdemi mozgás látszik, az amerikai fizetőeszköz 0,2%-kal 1,17 alá erősödött, részben ez tartja egyelőre nyomás alatt a forintot is. A héten jönnek fontos makrogazdasági adatok, melyek rögtön irányt adhatnak az idei évnek.
